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Newell's: los pibes de la reserva rojinegra empataron en su visita a Quilmes

Los dirigidos por Lucas Bernardi igualaron 1 a 1, con gol de Alan Mereles, por la fecha 13 del torneo Proyección

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

13 de octubre 2026 · 19:39hs
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Valentino Acuña actuó otra vez en la reserva

CANOB

Valentino Acuña actuó otra vez en la reserva, que sacó una parda en uno en su duelo ante Quilmes. 

Los pibes de la reserva de Newell’s igualaron 1 a 1 en la visita a Quilmes, por la fecha 13º del torneo Proyección. Los goles del encuentro los marcaron, a los 10’ del segundo tiempo, Alan Mereles para la Lepra, e igualó a los 32’, Thiago Marghetich.

Con este resultado, los dirigidos por Lucas Bernardi se ubican en el 11º puesto del grupo B, con 15 puntos, mientras que el Cervecero marcha ahí nomás, en la 10ª posición con 17 unidades.

Las formaciones

Para este encuentro, el Rojinegro formó con Matías Zorzoli; Agustín Melgarejo, Valentín Rosso, Néstor Boretto y Felipe Calderone; Valentino Acuña, Alan Mereles (Basualdo) y Tiago Grondona (Villalba); Blas Benedetto (Sarrachini), Joaquín Amadío (Liberato) y Genaro Castelli (Sosa).

Por su parte, el dueño de casa alineó de arranque a Uriel Schwerter; Lautaro Closter, Juan Cruz Pérez, Ignacio Lescano y Matteo Giovanni; Santiago Muñoz, Thiago Marghetich, Julián Mendez, y Carlos Casabuena; Santiago Arias y Bruno Oldani.

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