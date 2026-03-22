La Capital | Ovación | Newell's

Newell's salió de la zona del descenso por las derrotas de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

La Lepra quedó en la antepenúltima posición de la tabla anual. Estudiantes de Río Cuarto perdió con River y Aldosivi con Sarmiento, ambos por 2 a 0

22 de marzo 2026 · 18:31hs
Todo Newells

Leo Vincenti

Todo Newell's, jugadores e hinchas, festejan el gol de la victoria de Walter Mazzantti.

Con las derrotas de de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de este domingo, Newell's no solo zafó de quedar en la última posición de la anual, que determina el equipo que pierde la categoría por esa tabla. Además evitó finalizar en zona de descenso en esta 12ª fecha.

Estudiantes de Río Cuarto perdió de local con River por 2 a 0 y se mantiene en el último puesto de la tabla anual, con 4 puntos. Mientras que Aldosivi (debe un partido con Argentinos) continúa penúltimo, con 5, luego de la derrota ante Sarmiento en Junín por 2 a 0.

Newell’s, ganador ante Gimnasia de Mendoza por 1 a 0, marcha en la antepenúltima ubicación con 6 puntos, la misma cantidad que acumula Deportivo Riestra, que el miércoles recibirá a San Lorenzo.

Como Estudiantes de Río Cuarto tiene el peor promedio, baja a la Primera Nacional por esa tabla y libera el puesto del descenso de la anual.

En este caso, el que hoy se encuentra perdiendo la categoría por la anual es Aldosivi. La Lepra está un puesto encima del Tiburón y salió de esa zona tan temida luego de varias fechas.

La derrota de Estudiantes de Río Cuarto frente al conjunto del Chacho Coudet fue a causa de los goles de Gonzalo Montiel, a los 70', de penal, y Maximiliano Salas, en el tiempo adicional

En tanto, Aldosivi sufrió una dura caída contra Sarmiento, rival directo por la permanencia en primera. No fue capaz de aprovechar que el Verde de Junín se quedó con uno menos por expulsión de Diego Churín (34').

Es más. Cristian Zabala (45') abrió la cuenta para el conjunto local.

Aldosivi intentó, pero recibió otro gol

El Tiburón fue en busca del empate, pero sobre el final su arco volvió a caer. Junior Marabel señaló un penal que le cometieron a Juan Insaurralde.

>> Leer más: Newell's ganó por primera vez en 2026 y volvió a sumar de a tres después de 11 partidos

Aldosivi, que tiene un partido pendiente contra Argentinos correspondiente a la 7ª fecha, acumula 5 puntos en la tabla anual. Riestra, que el miércoles recibirá a San Lorenzo, y Newell's tiene 6. Estudiantes de Río Cuarto cierra con 4.

En la tabla de los promedios: Newell's 1,047; Sarmiento 0,988; Aldosivi 0,905; Gimnasia de Mendoza 0,818; Estudiantes de Río Cuarto 0,400.

Noticias relacionadas
Walter Mazzantti fue al frente todo el partido y tuvo recompensa en el final. Gol y figura del encuentro. 

Walter Mazzantti, el delantero que se repuso a dos reveses del VAR y le dio un triunfazo a Newell's

Matías Cóccaro disputa con todo la pelota. Newells ganó con los dientes apretados.

Newell's consiguió un triunfo liberador que lo ayuda a recobrar fuerzas para una dura lucha

Newells pudo festejar frente a su público y cortó varias rachas.

Newell's ganó por primera vez en 2026 y volvió a sumar de a tres después de 11 partidos

Los titulares de Newells que salieron a jugar contra Gimnasia de Mendoza.

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti le dio la victoria tan esperada

Ver comentarios

Las más leídas

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Frank Kudelka: La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego

Frank Kudelka: "La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego"

Lo último

Mazzantti, el destacado de Newells: El hincha nos acompañó y se merecía gritar un gol así

Mazzantti, el destacado de Newell's: "El hincha nos acompañó y se merecía gritar un gol así"

Reese Witherspoon celebró sus 50 años en Buenos Aires: recorrió el MALBA y posó en la Casa Rosada

Reese Witherspoon celebró sus 50 años en Buenos Aires: recorrió el MALBA y posó en la Casa Rosada

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Sudamericana de Lácteos entró en crisis en medio del cambio de dueños. La firma mantiene tres meses de salarios impagos y deudas con tamberos de la zona del departamento San jerónimo.
Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores
De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores
Policiales

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde
La ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium
La Ciudad

Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años
Policiales

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez
Policiales

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Frank Kudelka: La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego

Frank Kudelka: "La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego"

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ovación
Newells salió de la zona del descenso por las derrotas de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi
Ovación

Newell's salió de la zona del descenso por las derrotas de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

Newells salió de la zona del descenso por las derrotas de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

Newell's salió de la zona del descenso por las derrotas de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

Messi llega afilado al país para despedirse del público argentino antes del Mundial

Messi llega afilado al país para despedirse del público argentino antes del Mundial

Central Córdoba rescató un punto sobre el final y sigue invicto en la Primera C

Central Córdoba rescató un punto sobre el final y sigue invicto en la Primera C

Policiales
De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores
Policiales

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde
La ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

A 50 años del golpe: todas las actividades que habrá esta semana por la Memoria, Verdad y Justicia

A 50 años del golpe: todas las actividades que habrá esta semana por la Memoria, Verdad y Justicia

A 50 años del golpe, la marcha en Rosario tendrá un cierre musical con 40 artistas en escena

A 50 años del golpe, la marcha en Rosario tendrá un cierre musical con 40 artistas en escena

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

De desertor a desaparecido, la historia de Omar Leopoldo Enrico a 50 años del golpe

Por Ruth Oitana
La Región

De "desertor" a desaparecido, la historia de Omar Leopoldo Enrico a 50 años del golpe

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste
Policiales

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste