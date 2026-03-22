Newell's salió de la zona del descenso por las derrotas de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

La Lepra quedó en la antepenúltima posición de la tabla anual. Estudiantes de Río Cuarto perdió con River y Aldosivi con Sarmiento, ambos por 2 a 0

Todo Newell's, jugadores e hinchas, festejan el gol de la victoria de Walter Mazzantti.

Con las derrotas de de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de este domingo, Newell's no solo zafó de quedar en la última posición de la anual, que determina el equipo que pierde la categoría por esa tabla. Además evitó finalizar en zona de descenso en esta 12ª fecha.

Estudiantes de Río Cuarto perdió de local con River por 2 a 0 y se mantiene en el último puesto de la tabla anual, con 4 puntos. Mientras que Aldosivi (debe un partido con Argentinos) continúa penúltimo, con 5, luego de la derrota ante Sarmiento en Junín por 2 a 0.

Newell’s, ganador ante Gimnasia de Mendoza por 1 a 0, marcha en la antepenúltima ubicación con 6 puntos, la misma cantidad que acumula Deportivo Riestra, que el miércoles recibirá a San Lorenzo.

Como Estudiantes de Río Cuarto tiene el peor promedio, baja a la Primera Nacional por esa tabla y libera el puesto del descenso de la anual.

En este caso, el que hoy se encuentra perdiendo la categoría por la anual es Aldosivi. La Lepra está un puesto encima del Tiburón y salió de esa zona tan temida luego de varias fechas.

La derrota de Estudiantes de Río Cuarto frente al conjunto del Chacho Coudet fue a causa de los goles de Gonzalo Montiel, a los 70', de penal, y Maximiliano Salas, en el tiempo adicional

En tanto, Aldosivi sufrió una dura caída contra Sarmiento, rival directo por la permanencia en primera. No fue capaz de aprovechar que el Verde de Junín se quedó con uno menos por expulsión de Diego Churín (34').

Es más. Cristian Zabala (45') abrió la cuenta para el conjunto local.

Aldosivi intentó, pero recibió otro gol

El Tiburón fue en busca del empate, pero sobre el final su arco volvió a caer. Junior Marabel señaló un penal que le cometieron a Juan Insaurralde.

>> Leer más: Newell's ganó por primera vez en 2026 y volvió a sumar de a tres después de 11 partidos

Aldosivi, que tiene un partido pendiente contra Argentinos correspondiente a la 7ª fecha, acumula 5 puntos en la tabla anual. Riestra, que el miércoles recibirá a San Lorenzo, y Newell's tiene 6. Estudiantes de Río Cuarto cierra con 4.

En la tabla de los promedios: Newell's 1,047; Sarmiento 0,988; Aldosivi 0,905; Gimnasia de Mendoza 0,818; Estudiantes de Río Cuarto 0,400.