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Walter Mazzantti, el delantero que se repuso a dos reveses del VAR y le dio un triunfazo a Newell's

El delantero anotó el gol de la victoria de Newell's ante Gimnasia de Mendoza. Le habían anulado uno ante el Calamar y otro en este partido con los cuyanos

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

21 de marzo 2026 · 21:04hs
Walter Mazzantti fue al frente todo el partido y tuvo recompensa en el final. Gol y figura del encuentro. 

Leonardo Vincenti / La Capital

Walter Mazzantti fue al frente todo el partido y tuvo recompensa en el final. Gol y figura del encuentro. 

Llegó el gran día. Llegó el alivio. Al fin ganó Newell's y lo hizo con un gol de Walter Mazzantti, el refuerzo que llegó al Parque a último momento de la mano del entrenador Frank Kudelka. En su caso, la tercera fue la vencida y al fin pudo celebrar su grito que valió tres puntos, tras haber sido víctima del VAR una vez frente a Platense y otra en la previa del gol válido con Gimnasia de Mendoza.

Por algo lo trajo Kudelka al Parque procedente de Independiente, donde no estaba en su mejor versión. Pero el DT lo conocía muy bien de cuando coincidieron en Huracán y al abrirse una ventana para un refuerzo extra en Newell's, no dudó en seducirlo.

Mazzantti debutó con la camiseta rojinegra en el empate 1 a 1 ante Platense en el Coloso. Ingresó en el segundo tiempo y anotó lo que era el segundo tanto, el del triunfo, en el arco del Palomar.

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Anulado ante el Calamar

Su gran definición significaba la victoria parcial ante el Calamar, pero intervino al VAR, tras lo que consideró un leve agarrón previo de Facundo Guch a uno de sus marcadores, antes de la gran conversión de Mazzantti.

Ahí se le atragantó el primer grito al delantero. Después llegó la dura goleada sufrida en cancha de Lanús, donde el 5 a 0 no entregó nada bueno para ningún jugador leproso.

Y este sábado ante los mendocinos, Newell’s arrancó el partido afilado y parecía llevarse por delante al equipo visitante.

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Otra vez el VAR le dio la espalda

A los cinco minutos del primer tiempo, el propio Mazzantti conectó de cabeza y convirtió en el arco del hipódromo para poner el 1 a 0 parcial.

Lo gritó otra vez con alma y vida y explotó el Coloso. Pero llegó la intervención del VAR (a cargo de Juan Pafundi) y el tanto fue anulado por el árbitro principal Sebastián Zunino, por posición adelantada tras el trazado de las líneas.

La acción comenzó con un buen centro desde la derecha de Jerónimo Gómez Mattar al segundo palo y Mazzantti cabeceó de pique al piso entrando libre por atrás. Así logró que la pelota ingrese con suspenso en el arco mendocino.

Lo gritó de cara a los hinchas y rugió el Coloso. Pero, lo dicho, el VAR llamó al juez y, tras tirar las líneas, anuló la conquista del delantero leproso, en una jugada muy fina.

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El grito final de Walter Mazzantti

Pero tal como dice el dicho: no hay dos sin tres. Entonces, cuando el partido parecía encaminarse al 0 a 0 definitivo en el Parque, llegó una gran jugada colectiva rojinegra. La pelota fue de derecha a izquierda, pasó por David Sotelo, Walter Núñez, luego lanzó el centro Jerónimo Russo y conectó con calidad abajo del arco Walter Mazzantti, de zurda, para esta vez sí llenarse la boca de gol.

Claro que en la corrida del festejo miró una y otra vez al juez de línea para chequear que todo esté en regla y tras ello se relajó. Allí sí celebró un gol importantísimo para él y todo Newell’s.

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