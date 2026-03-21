Newell's ganó por primera vez en 2026 y volvió a sumar de a tres después de 11 partidos

Newell’s volvió al triunfo tras 133 días. Su última victoria había sido el pasado 8 de noviembre de 2025, ante Huracán (V) 2-0.

Newell's volvió al triunfo tras 133 días. Su última victoria había sido el pasado 8 de noviembre de 2025, cuando en la penúltima fecha del Clausura 2025, derrotó 2 a 0 a Huracán en el Tomás Ducó con goles de Carlos González y Luciano Herrera, y aseguró matemáticamente la categoría.

Desde aquel triunfo, los rojinegros se presentaron en 11 ocasiones y solamente habían cosechado tres puntos sobre 33, ya que perdió ocho de estos cotejos y rescató tres empates.

Tras el triunfo frente al Globo, donde había sido también la última vez que mantuvo la valla invicta, cerró el torneo pasado con una derrota por 1 a 0 frente a Racing en el Coloso.

Mientras que en este torneo se midió con Talleres (V) 1-2, Independiente (L) 1-1, Boca (V) 0-2, Defensa y Justicia (L) 2-3, Deportivo Riestra (V) 1-1, Banfield (V) 0-3, Estudiantes (L) 0-2, Central (L) 0-2, Platense (L) 1-1 y Lanús (V) 0-5.

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Newell's además cortó la racha en el Coloso

Además, volvió a sonreír en el Marcelo Bielsa luego de 9 encuentros. Ya que su última alegría en el Coloso había sido el 12 de setiembre de 2025, cuando en la octava fecha del torneo pasado, le ganó 2 a 0 a Atlético Tucumán con festejos de Víctor Cuesta y Facundo Guch.

Por otra parte, Frank Kudelka pudo ganar como entrenador de Newell’s luego de 10 cotejos. Llevaba dos empates y 8 derrotas luego de aquel triunfo en Rosario por 3 a 1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el 28 de diciembre de 2020, con tantos de Sebastián Palacios, Luciano Cingolani y Juan Sforza.

Fue un día de festejos. Ya que la Lepra sumó su primer triunfo del año, como así también la nueva comisión directiva encabezada por Ignacio Boero y el actual entrenador Frank Kudelka.