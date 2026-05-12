Una intervención público-privada transformará un sector de barrio Cotar

El municipio y la cooperativa láctea colaboraron para generar una plaza en un basural, con un mural que homenajea a los trabajadores de la leche, y agregar 90 contenedores de residuos

El mural fue realizado por la artista rosarina China del Río y representa distintas escenas vinculadas al trabajo cotidiano alrededor de la producción de leche y alimentos.

La colaboración entre el municipio y la empresa Cotar transformará un sector del barrio nombrado por la presencia de la cooperativa láctea . Ambos actores generaron una intervención que convertirá un mini basural en una plaza , con un mural que homenaje a los trabajadores de la leche. Además, agregarán 90 contenedores de residuos en la zona .

Esta transformación de un histórico punto de arrojo de basura en una nueva plaza de bolsillo marca un nuevo paso en la recuperación del espacio público en Rosario . La intervención tendrá lugar en Humberto Primo y Gosweiler, combinando urbanismo, ambiente, participación vecinal y articulación público-privada .

Desde el municipio destacaron que donde antes había un mini basural , a partir de la inauguración que tendrá lugar este martes por la mañana habrá un espacio de encuentro para el barrio con juegos, iluminación, vegetación y un mural realizado por artistas rosarinos junto a la comunidad educativa en homenaje a todos los trabajadores de la cadena láctea .

Plazas de bolsillo

La obra forma parte del modelo de plazas de bolsillo que Rosario viene desarrollando para recuperar terrenos degradados o abandonados y convertirlos en espacios públicos de cercanía, mejorando el entorno urbano y generando nuevos ámbitos de convivencia.

En este caso, además de la limpieza y reconversión integral del predio, la Municipalidad incorporó 90 nuevos contenedores en el sector y está en plena obra la repavimentación de calle Humberto Primo desde Nueva York hasta Avellaneda, junto con tareas de concientización con vecinos para evitar que vuelvan a generarse focos de arrojo clandestino.

La intervención incluye colocación de juegos aeróbicos, bancos, ejecución de veredas y rampas en toda el área intervenida, nueva iluminación, forestación y señalética. A eso se suma un mural impulsado junto a Nueva Cotar, que reconoce y visibiliza el trabajo diario de quienes forman parte de todo el circuito de producción láctea, desde el tambo hasta la elaboración y distribución de los alimentos. Al mismo tiempo, alumnos de la Escuela Santo Domingo Savio le pondrán color a la pared lateral de la escuela, ubicada frente al espacio público renovado.

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Colaboración

Vanesa Di Bene, secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana del Estado local, destacó: "Esta transformación la logramos gracias al trabajo en conjunto entre el sector público y privado. El espacio estaba con basura, por eso pensamos en renovarlo con una plaza de bolsillo y reflotar la esencia de la fábrica Cotar, que marca la historia del barrio".

El mural fue realizado por la artista rosarina China del Río y representa distintas escenas vinculadas al trabajo cotidiano alrededor de la producción de leche y alimentos, en una propuesta que además promueve el empleo cultural local y el fortalecimiento de la identidad barrial.

“Para nosotros esta inauguración tiene un valor muy importante, porque no se trata solamente de una obra urbana o de una plaza nueva. Tiene que ver con recuperar y poner en valor un espacio del barrio, mejorar el entorno y fortalecer el vínculo entre las instituciones, los vecinos y quienes trabajamos todos los días acá”, expresó el presidente de Nueva Cotar, Emiliano Medin.

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Identidad de barrio

En ese sentido, agregó: “Cotar forma parte de este barrio desde hace muchísimos años. Incluso el propio barrio lleva el nombre de nuestra cooperativa, lo que refleja el vínculo histórico y cotidiano que existe con esta zona de la ciudad. Somos trabajadores de Rosario, familias de esta ciudad, y entendemos que crecer también implica comprometernos con el lugar donde estamos”, destacó.

Y agregó: “Por eso acompañamos esta iniciativa junto a la Municipalidad y quisimos hacerlo también a través de este mural, que refleja el trabajo diario detrás de la producción de nuestros alimentos. La obra cuenta parte de nuestra historia y de lo que hacemos todos los días dentro de la planta. Pero además busca ser un aporte para embellecer el barrio y generar un espacio más agradable para todos los vecinos”, señaló.

Por último, Medin remarcó: “Estamos convencidos de que las cosas salen adelante cuando hay trabajo conjunto. Cotar es barrio, es Rosario y es comunidad. Hay que cuidar estos espacios, fortalecer el vínculo con los vecinos y seguir construyendo entre todos una ciudad mejor”.

La inauguración contará con la participación de autoridades municipales, representantes de Nueva Cotar, instituciones educativas y vecinos del sector. La obra se enmarca dentro de una serie de intervenciones urbanas y ambientales que se vienen desarrollando en distintos puntos de la ciudad para erradicar mini basurales con más de 80 nuevas plazas de bolsillo, mejorar la convivencia y recuperar espacios públicos para uso comunitario.