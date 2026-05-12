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Una intervención público-privada transformará un sector de barrio Cotar

El municipio y la cooperativa láctea colaboraron para generar una plaza en un basural, con un mural que homenajea a los trabajadores de la leche, y agregar 90 contenedores de residuos

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

12 de mayo 2026 · 06:30hs
El mural fue realizado por la artista rosarina China del Río y representa distintas escenas vinculadas al trabajo cotidiano alrededor de la producción de leche y alimentos.

El mural fue realizado por la artista rosarina China del Río y representa distintas escenas vinculadas al trabajo cotidiano alrededor de la producción de leche y alimentos.
Una intervención público-privada transformará un sector de barrio Cotar

Una intervención público-privada transformará un sector de barrio Cotar

La colaboración entre el municipio y la empresa Cotar transformará un sector del barrio nombrado por la presencia de la cooperativa láctea. Ambos actores generaron una intervención que convertirá un mini basural en una plaza, con un mural que homenaje a los trabajadores de la leche. Además, agregarán 90 contenedores de residuos en la zona.

Esta transformación de un histórico punto de arrojo de basura en una nueva plaza de bolsillo marca un nuevo paso en la recuperación del espacio público en Rosario. La intervención tendrá lugar en Humberto Primo y Gosweiler, combinando urbanismo, ambiente, participación vecinal y articulación público-privada.

Desde el municipio destacaron que donde antes había un mini basural, a partir de la inauguración que tendrá lugar este martes por la mañana habrá un espacio de encuentro para el barrio con juegos, iluminación, vegetación y un mural realizado por artistas rosarinos junto a la comunidad educativa en homenaje a todos los trabajadores de la cadena láctea.

>> Leer más: Nace la cooperativa rosarina "Nueva Cotar de la gente"

Plazas de bolsillo

La obra forma parte del modelo de plazas de bolsillo que Rosario viene desarrollando para recuperar terrenos degradados o abandonados y convertirlos en espacios públicos de cercanía, mejorando el entorno urbano y generando nuevos ámbitos de convivencia.

En este caso, además de la limpieza y reconversión integral del predio, la Municipalidad incorporó 90 nuevos contenedores en el sector y está en plena obra la repavimentación de calle Humberto Primo desde Nueva York hasta Avellaneda, junto con tareas de concientización con vecinos para evitar que vuelvan a generarse focos de arrojo clandestino.

La intervención incluye colocación de juegos aeróbicos, bancos, ejecución de veredas y rampas en toda el área intervenida, nueva iluminación, forestación y señalética. A eso se suma un mural impulsado junto a Nueva Cotar, que reconoce y visibiliza el trabajo diario de quienes forman parte de todo el circuito de producción láctea, desde el tambo hasta la elaboración y distribución de los alimentos. Al mismo tiempo, alumnos de la Escuela Santo Domingo Savio le pondrán color a la pared lateral de la escuela, ubicada frente al espacio público renovado.

>> Leer más: Concejo: avanza la ampliación del programa que transforma basurales en plazas

Colaboración

Vanesa Di Bene, secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana del Estado local, destacó: "Esta transformación la logramos gracias al trabajo en conjunto entre el sector público y privado. El espacio estaba con basura, por eso pensamos en renovarlo con una plaza de bolsillo y reflotar la esencia de la fábrica Cotar, que marca la historia del barrio".

El mural fue realizado por la artista rosarina China del Río y representa distintas escenas vinculadas al trabajo cotidiano alrededor de la producción de leche y alimentos, en una propuesta que además promueve el empleo cultural local y el fortalecimiento de la identidad barrial.

“Para nosotros esta inauguración tiene un valor muy importante, porque no se trata solamente de una obra urbana o de una plaza nueva. Tiene que ver con recuperar y poner en valor un espacio del barrio, mejorar el entorno y fortalecer el vínculo entre las instituciones, los vecinos y quienes trabajamos todos los días acá”, expresó el presidente de Nueva Cotar, Emiliano Medin.

>> Leer más: En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

Identidad de barrio

En ese sentido, agregó: “Cotar forma parte de este barrio desde hace muchísimos años. Incluso el propio barrio lleva el nombre de nuestra cooperativa, lo que refleja el vínculo histórico y cotidiano que existe con esta zona de la ciudad. Somos trabajadores de Rosario, familias de esta ciudad, y entendemos que crecer también implica comprometernos con el lugar donde estamos”, destacó.

Y agregó: “Por eso acompañamos esta iniciativa junto a la Municipalidad y quisimos hacerlo también a través de este mural, que refleja el trabajo diario detrás de la producción de nuestros alimentos. La obra cuenta parte de nuestra historia y de lo que hacemos todos los días dentro de la planta. Pero además busca ser un aporte para embellecer el barrio y generar un espacio más agradable para todos los vecinos”, señaló.

Por último, Medin remarcó: “Estamos convencidos de que las cosas salen adelante cuando hay trabajo conjunto. Cotar es barrio, es Rosario y es comunidad. Hay que cuidar estos espacios, fortalecer el vínculo con los vecinos y seguir construyendo entre todos una ciudad mejor”.

La inauguración contará con la participación de autoridades municipales, representantes de Nueva Cotar, instituciones educativas y vecinos del sector. La obra se enmarca dentro de una serie de intervenciones urbanas y ambientales que se vienen desarrollando en distintos puntos de la ciudad para erradicar mini basurales con más de 80 nuevas plazas de bolsillo, mejorar la convivencia y recuperar espacios públicos para uso comunitario.

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