Newell's quiere blindar a Mateo Silvetti con una cláusula de rescisión millonaria

El joven delantero, fue observado en las últimas fechas por varios equipos del fútbol europeo. Tal como anunció Ovación , promediando el torneo, parte del scouting de Az Alkmar de Países Bajos, del Como italiano, más dos equipos del fútbol inglés de quienes no se conocieron referencias, ya posaron seriamente su mirada en él, asistiendo al Coloso del Parque para analizar sus virtudes y defectos.

La cláusula de Mateo Silvetti

Claro que no todo es color de rosa en este nacimiento futbolístico de Silvetti, puesto que su contrato finaliza en diciembre 2025 y su sueldo no condice con el dinero que el club pide por él (se habla de hasta 8 millones de dólares por su ficha), por ende, en las últimas horas, las negociaciones entre la dirigencia leprosa y la empresa que maneja los destinos del futbolista quedaron trabadas.

El veloz delantero habló con el técnico rojinegro Mariano Soso el día antes que arranque la pretemporada (comenzó el viernes en Bella Vista) para expresarle que está convencido en el proyecto del club y muy enfocado en realizar una buena pretemporada. La charla que mantuvo con el DT, fue a raíz de las versiones surgidas sobre una posible venta.

Lo que ha quedado claro es que no hay ninguna intención de parte del Toto de no renovar con la Lepra, además, le queda todavía un año de vínculo. Lo que desean acomodar los representantes del juvenil es, no solo un sueldo acorde de un futbolista con esa cotización, sino también la cláusula de rescisión, ya que la dirigencia intenta ponerle un monto que sería el más importante en la historia del club por arriba de los 8 millones de dólares.

Uno de los que maneja los destinos de Silvetti está en Europa, y esta semana tendrá contacto con los dirigentes y la asesoría estratégica de Newell’s para terminar de darle forma al nuevo vínculo con la institución, que superará al actual de diciembre de 2025 para llegar a uno o dos años más de contrato. Lo importante, es que hay buena predisposición de los dos sectores y creen que se llegará a un acuerdo que beneficie a ambos, tanto al club como al jugador.

Este lunes será el primer contacto con Soso

Desde el viernes, cuando se dio puntapié inicial para la pretemporada por la tarde en Bella Vista, la Lepra no tuvo descanso, y trabajó tanto sábado y domingo en horario matutino. Este lunes arrancarán los entrenamientos semanales en horario matinal y, a diferencia de los anteriores, será a puertas abiertas para la prensa. Además, sobre el mediodía, hablará por primera vez en el año el técnico Mariano Soso.

Será una semana muy importante para muchos de los jugadores que regresaron de sus respectivos préstamos y que van a ser evaluados por el entrenador. Ya se conoció que varios han comenzado a buscar otros destinos, así son los casos de Marcelo Esponda, Martín Luciano y Román Cerutti. El primero y el segundo podrían regresar a sus exequipos, Aldosivi y Godoy Cruz, respectivamente.