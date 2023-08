Newell's: los tres hermanos que sueñan con jugar juntos en primera

“De Malvinas no tengo muchos recuerdos. Sí que el primer año hice un solo gol y que en segundo anoté 15. Cuando pasamos a cancha grande en los primeros partidos no jugaba. Incluso ni era citado ni en los Pre AFA ni en algunos torneos que se jugaron como por ejemplo en Reconquista. Ya en predécima el partido donde se comenzaron abrirme más las puertas fue en un clásico contra Central en Bella Vista que ganamos 3 a 1. Esa tarde íbamos perdiendo 1 a 0, entré desde el banco y metí dos goles. Hasta ese momento fue mi mejor partido. Recuerdo que mi viejo se quedó afuera, pero pude ver que gritó mis goles como loco y eso me emocionó. En esa división, con Marcelo Neri como DT a veces jugaba y otras no. En 10ª de Rosarina tuve más rodaje, me afiancé como titular y también como capitán del equipo. Luego comenzó la etapa en AFA donde evolucioné un montón. Mi primer viaje, que fue a San Juan contra San Martín, tuvo cosas lindas y feas. Lo bueno fue que pude convertir y ganamos 5 a 0. Y lo malo que robaron el celular cuando lo dejé cargando. Si bien me llevo bien con todo el grupo, con Lucas Baños y Tomás Pérez son con los que más tiempo pasábamos juntos al igual que con Giovani Chiaverano, Jerónimo Russo y Pablo Altamirano. Todavía seguimos jugando a las cartas. Más que nada al truco y a un juego que se llama “el intermedio”. A veces te toca ganar y otras perder. Y por suerte me tocó un grupo que hace unos buenos mates y en este rubro el que sobresale es Thiago Gigena. Soy un delantero que tiene mucho sacrificio y mucha capacidad aeróbica. Juego bien a un toque; tengo mejor juego aéreo en el aspecto defensivo que en el ofensivo y soy goleador y cuando me queda alguna en el área lo aprovecho. En AFA mi mejor partido fue en 9ª contra Racing en la última fecha en 2019. Perdíamos 2 a 1, anoté dos goles y ganamos 3 a 2. Pero como Boca ganó 1 a 0 no pudimos clasificar a las semifinales. Y en Rosarina recuerdo un clásico de 9ª que ganamos 2 a 1 donde hice un gol sobre la hora y una final en 7ª frente a Adiur que terminamos ganando, pero que lamentablemente hubo incidentes al final donde todos fuimos un poco responsables”.

Jerónimo Gómez Mattar (15 años)

Jero juega de volante central en la 8ª de AFA. Además, actualmente está practicando con la selección Sub 15 que dirige Pablo Aimar en el predio de Ezeiza.

“En el baby fútbol era otro tipo de jugador. Más habilidoso y goleador. El primer año en Malvinas hice 107 goles. Me gustaba encarar y patear de cualquier parte. Ya en cancha grande, con la categoría 2008 nos fue muy bien en los torneos de Rosarina. Recién perdimos nuestro primer partido en 10ª. Incluso recuerdo haber debutado en el torneo Ilusiones del Futuro con una categoría más grande, la 2007, y le hice un gol a Defensores Unidos. En AFA mi mejor viaje fue a Mar del Plata en 9ª contra Aldosivi porque fue la primera concentración que hicimos con la categoría. Y el peor contra Talleres porque perdimos 6 a 0 y la vuelta se hizo larguísima. Pero son cosas del fútbol y de todo se aprende. Mi mejor partido fue con Unión este año en 8ª que ganamos 3 a 0 en Rosario y metí dos goles. Me caracterizo por recuperar la pelota, ser solidario con mis compañeros y cubrir toda la cancha. Estoy mejorando mucho en los cambios de frente y en la pegada. Tengo buena técnica y ahora me estoy soltando un poco más y trato de darle bien la pelota a mis compañeros”.

“Venía buscando hace tiempo la convocatoria al sub 15. Llegó un viernes la citación y no estaba en la lista, pero al día siguiente Hernán Llano, el coordinador, antes de un partido me dijo que tenía que viajar el lunes temprano, lo que fue algo emocionante y me puse a llorar. Recién se lo pude comunicar a mi familia luego del partido. Fue una experiencia hermosa. Llegamos todos los del interior a retiro y una traffic de la selección nos llevó al predio. Las canchas son perfectas, la pelota nunca te pica mal y no te podés equivocar. Vimos un amistoso del sub 20 contra Japón antes del Mundial y nos sacamos fotos con los chicos. Luego fui a jugar dos amistosos a Uruguay. Fui en buquebus por primera vez, lo que fue algo increíble. Nos dieron unos viáticos, pero me lo gasté todo en el freeshop. En el primer partido con Uruguay entré en el segundo tiempo y al ponerme la celeste y blanca me estallaba el corazón, además porque mi viejo estaba en la tribuna. Y en el segundo partido fui titular”.

Julián Gómez Mattar (12 años)

El Facha juega como volante por derecha en el Sub 12 de Newell’s que este año está participando por primera vez en los campeonatos de fútbol infantil de AFA, y según su papá Diego es el más estudioso y aplicado de los tres.

“Al principio en cancha chica jugaba de 5, luego pasé de 4 y a veces de 3 e incluso me di el gusto de atajar en algunos partidos. Ya en cancha grande comencé a jugar como lateral por derecha. Y el paso desde el baby no me costó mucho porque antes de empezar a jugar el torneo entrenamos mucho en la cancha grande. Fue la Nona Hugo Rosales quien este año comenzó a ponerme de 8. Contra Central, en el primer partido, lo hice bien y en el segundo ante Banfield ya pude hacer un gol. Me siento muy cómodo en esa posición, porque me gusta jugar en el medio, armar la jugada y llegar más al área. Además, físicamente me siento muy bien para hacer toda la banda. Tengo buena recuperación, hice algunos goles de tiro libre y otros que me los sacó el arquero. Todos los viajes fueron muy lindos. Los que más me gustaron fueron el de Tigre y el de Lanús porque pudimos entrar a la cancha principal. Hacemos mucho sacrificio para viajar pero nos gusta. En los partidos de AFA cualquier detalle marca la diferencia. En Rosarina te podés equivocar un poco más. En el clásico que empatamos entré un poco nervioso, pero luego se me pasó. Mi mejor partido fue con Tigre, ya que hice el gol de una asistencia y fue mi primer partido de titular. Terminé muerto. Pero el fútbol se trata de eso porque la actitud nunca se negocia”.