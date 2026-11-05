Qué necesita Newell's para clasificarse a los playoffs antes de enfrentar a Instituto

La Lepra está a un paso de los octavos de final del torneo Clausura y podría sellar su clasificación antes de saltar a la cancha en Alta Córdoba

Newell's tiene un pie adentro de los playoffs del torneo Clausura y podría obtener su clasificación incluso antes de enfrentar a Instituto este sábado 7 de noviembre a las 22 en Alta Córdoba. Para eso, la Lepra deberá esperar que se cumpla uno de los tres resultados posibles antes de saltar a la cancha .

Gracias a la abultada diferencia de gol que mantiene con San Lorenzo (+3 para la Lepra y -5 para el Ciclón) , el equipo de Frank Darío Kudelka tiene un considerable margen de tranquilidad para este fin de semana, lo que podría permitirle conservar algún futbolista con la mente puesta en los octavos de final.

Este viernes, un día antes de su partido con la Gloria, el conjunto del parque Independencia podría quedar clasificado a los playoffs sin necesidad de sumar como visitante, pero tendrá que darse al menos uno de los dos resultados probables.

Desde las 19.15 de este viernes 6 de noviembre, Independiente recibirá a Deportivo Riestra en el estadio Libertadores de América, mientras que San Lorenzo jugará en simultáneo como local ante Platense en el Nuevo Gasómetro. Newell's necesita que el Rojo o el Ciclón, cualquiera de los dos, no ganen sus partidos , ya que eso bastará para que no puedan igualar o superar la línea del equipo de Kudelka.

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Si tanto Independiente como San Lorenzo ganan sus partidos, la Lepra deberá esperar al sábado, cuando Gimnasia de Mendoza reciba a Independiente Rivadavia en el clásico mendocino desde las 15. Ante este escenario, una derrota del Lobo como local le asegurará al conjunto del parque Independencia su boleto a playoffs.

En caso de que tanto el Rojo como el Ciclón sumen de a tres, y Gimnasia de Mendoza obtenga al menos un punto, Newell's deberá sumar para no sufrir inconvenientes. Si pierde ante Instituto y queda igualado en unidades con el Ciclón, definirá la diferencia de gol, que por el momento es ampliamente favorable a la Lepra.