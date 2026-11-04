La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: Kudelka no utilizará a los "recuperados" en el choque ante Instituto

Pensando en la chance cierta de clasificar a los octavos de final del Clausura, Giannetti y Herrera no serían de la partida para el sábado

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

4 de noviembre 2026 · 20:04hs
Google Seguir a La Capital en Google
El zaguero Lautaro Giannetti se repone de una dolencia muscular y sería preservado para los playoffs.

El zaguero Lautaro Giannetti se repone de una dolencia muscular y sería preservado para los playoffs.

La dirigencia de Newell's había solicitado a la Asociación del Fútbol Argentino, que el último partido de la primera fase ante Instituto se dispute el fin de semana y no antes para poder recuperar a dos futbolistas clave para Frank Kudelka que regresaron a entrenar con el plantel después de sendas lesiones.

Lautaro Giannetti, con una lesión muscular tras el partido ante Lanús, y Rodrigo Herrera con un traumatismo después del encuentro ante el Ferroviario, comenzaron desde el principio de la semana pasada un trabajo normal, a la par de sus compañeros, con vistas a estar óptimos en la recta final del campeonato.

Pero, sabiendo que la Lepra tiene muchísimas posibilidades de clasificar y conociendo que para el sábado en el comienzo del partido con la Gloria conocerá todos los resultados, el cuerpo técnico rojinegro tendría decidido no apostar por la vuelta del zaguero y el volante, apuntando de lleno al cruce por octavos de final del certamen.

Leer más: Newell's jugará en Córdoba un día antes y con la misma ventaja deportiva

Las dudas de Kudelka

Lo que resta conocer, en los pocos días que quedan de cara al cotejo ante el equipo cordobés, es si mantendrá en el once titular tanto a Nicolás Goitea como a Lucas Gómez.

En el caso del defensor, la otra opción es Oscar Salomón, quien aguarda otra oportunidad después de varias lesiones que no le permitieron tener continuidad.

En la mitad de cancha la cosa cambia, ya que hay más opciones para acompañar a Regiardo y Guch. En ese caso, aparece la vuelta de Jerónimo Gómez Mattar como una posibilidad cierta, aunque esperando un partido peleado en la mitad de cancha ante el rival revelación del campeonato parece una decisión jugada del cuerpo técnico.

Lucas Gómez

Teniendo en cuenta el contexto, y con la decisión de no contar con Herrera, las chances más claras la tiene Lucas Gómez, quien no tuvo un buen partido ante Unión de Santa Fe, pero es el volante que tiene las características más similares a lo que, habitualmente, eligió Kudelka en este tipo de partidos.

Otra de las opciones, aunque parezca muy lejana, es la de utilizar al otro volante central que aparece en el plantel, Marcelo Esponda. El ex-Aldosivi buscó salida en el último mercado de pases, pero finalmente se quedó y por la lesión de Herrera, el técnico lo viene sumando entre los concentrados.

Tanto Bruno Cabrera, como Franco Escobar, continúan con trabajos diferenciados después de las respectivas lesiones musculares. Los dos defensores, apuntan a estar a disposición en caso que Newell’s clasifique más allá de los octavos de final de la Liga.

Noticias relacionadas
Newell’s jugó por última vez en la cancha de Instituto en 2005 y perdió por 4 a 3, con el Mago Capria (foto) autor de un gol.

Newell's jugará en Córdoba un día antes y con la misma ventaja deportiva

Tenemos buena relación con Frank y tiene nuestro máximo respeto por sacar a Newells, dijo Boero.

Ignacio Boero, presidente de Newell's "No es verídico que Messi esté cerca del club"

Solari disputa la pelota con Isla en el partido del sábado en el Coloso. A Newell’s le cuesta un montón crear situaciones.

Newell's está cerca de romper el techo en medio de una meseta de juego

Central juega el sábado ante Estudiantes de Río IV y Newells el domingo ante Instituto.

La definición de Central en la tabla anual será el sábado y Newell's va el domingo

Las más leídas

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

Reprograman Instituto vs. Newells por la visita del Papa a Córdoba

Reprograman Instituto vs. Newell's por la visita del Papa a Córdoba

Lo último

Radicales y socialistas, cerca de un acuerdo en el paquete de reformas sobre seguridad

Radicales y socialistas, cerca de un acuerdo en el paquete de reformas sobre seguridad

Asociación Rosarina de Fútbol: el próximo lunes vuelve el torneo Hermenegildo Ivancich

Asociación Rosarina de Fútbol: el próximo lunes vuelve el torneo Hermenegildo Ivancich

Finalmente el telescopio espacial de la Nasa cayó en Indonesia

Finalmente el telescopio espacial de la Nasa cayó en Indonesia

El Banco Santa Fe desocupó su histórica sede en el centro de Rosario: qué pasará con el imponente edificio

Después de más de 70 años, el Banco Santa Fe retiró todas sus oficinas del emblemático edificio de San Martín y Santa Fe, que pertenece a la provincia. El inmueble quedó vacío, aunque el Grupo Petersen mantiene el contrato de alquiler hasta mediados de 2027.

El Banco Santa Fe desocupó su histórica sede en el centro de Rosario: qué pasará con el imponente edificio

Por Gonzalo Santamaría
Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda
Policiales

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda

Milei esquivó la foto con los reyes de España y se reunió con el líder de la ultraderecha
Política

Milei esquivó la foto con los reyes de España y se reunió con el líder de la ultraderecha

El hilo rojo entre la Expo Seguridad, la reforma de Pullaro y el aparecido Sain

Por Facundo Borrego
Política

El hilo rojo entre la Expo Seguridad, la reforma de Pullaro y el aparecido Sain

Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte: Un pasajero del Amba vale cuatro veces más

Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte: "Un pasajero del Amba vale cuatro veces más"

Fintech rosarina da un salto internacional tras ser adquirida por la plataforma de inversión eToro

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Fintech rosarina da un salto internacional tras ser adquirida por la plataforma de inversión eToro

Las más leídas
Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

Reprograman Instituto vs. Newells por la visita del Papa a Córdoba

Reprograman Instituto vs. Newell's por la visita del Papa a Córdoba

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores

Ovación
Técnicos: se vienen las elecciones en el todo país y Rosario va con una lista

Por Juan Iturrez
Ovación

Técnicos: se vienen las elecciones en el todo país y Rosario va con una lista

Técnicos: se vienen las elecciones en el todo país y Rosario va con una lista

Técnicos: se vienen las elecciones en el todo país y Rosario va con una lista

Newells: Kudelka no utilizará a los recuperados en el choque ante Instituto

Newell's: Kudelka no utilizará a los "recuperados" en el choque ante Instituto

Rugby: Los Pumas tienen todo listo para intentar el primer zarpazo en Dublín

Rugby: Los Pumas tienen todo listo para intentar el primer zarpazo en Dublín

Policiales
Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda
Policiales

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores

Mataron en Villa G. Gálvez a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Mataron en Villa G. Gálvez a un hombre que tenía una tobillera electrónica

La Ciudad
Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte: Un pasajero del Amba vale cuatro veces más

Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte: "Un pasajero del Amba vale cuatro veces más"

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

El Banco Santa Fe desocupó su histórica sede en el centro de Rosario: qué pasará con el imponente edificio

El Banco Santa Fe desocupó su histórica sede en el centro de Rosario: qué pasará con el imponente edificio

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

Qué mecanismo desató en el corazón el golpe mortal al jugador de Tenerife

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Qué "mecanismo" desató en el corazón el golpe mortal al jugador de Tenerife

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda no navegar de noche
La Ciudad

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda no navegar de noche

El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Trump perdió en el supermartes: los demócratas controlarán el Congreso
El Mundo

Trump perdió en el supermartes: los demócratas controlarán el Congreso

Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina
Ovación

Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina

La Federación LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio
Información General

La Federación LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio

El tiempo en Rosario: miércoles con nubosidad variable y la máxima en 26º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con nubosidad variable y la máxima en 26º

Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de sangre dulce y de mayor estatura?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de "sangre dulce" y de mayor estatura?

Fuerte temporal en Rosario y la región: granizo, árboles caídos y destrozos
La Ciudad

Fuerte temporal en Rosario y la región: granizo, árboles caídos y destrozos

Cartelera económica: paneles sobre empleo y pobreza en el Congreso sobre Democracia
Economía

Cartelera económica: paneles sobre empleo y pobreza en el Congreso sobre Democracia

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario
Policiales

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Pullaro no descartó la chance de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza
Política

Pullaro no descartó la chance de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado
Policiales

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas
Policiales

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Empezaban a cerrar los centros de votación en el supermartes de EEUU
El Mundo

Empezaban a cerrar los centros de votación en el supermartes de EEUU

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa
Información General

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local
La Ciudad

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa
Policiales

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Schmuck no renovará su banca y confirmó que quiere ser intendenta de Rosario
Política

Schmuck no renovará su banca y confirmó que quiere ser intendenta de Rosario

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio
La Ciudad

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio