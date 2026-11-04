Newell's: Kudelka no utilizará a los "recuperados" en el choque ante Instituto

Pensando en la chance cierta de clasificar a los octavos de final del Clausura, Giannetti y Herrera no serían de la partida para el sábado

El zaguero Lautaro Giannetti se repone de una dolencia muscular y sería preservado para los playoffs.

La dirigencia de Newell's había solicitado a la Asociación del Fútbol Argentino, que el último partido de la primera fase ante Instituto se dispute el fin de semana y no antes para poder recuperar a dos futbolistas clave para Frank Kudelka que regresaron a entrenar con el plantel después de sendas lesiones.

Lautaro Giannetti, con una lesión muscular tras el partido ante Lanús, y Rodrigo Herrera con un traumatismo después del encuentro ante el Ferroviario, comenzaron desde el principio de la semana pasada un trabajo normal, a la par de sus compañeros, con vistas a estar óptimos en la recta final del campeonato.

Pero, sabiendo que la Lepra tiene muchísimas posibilidades de clasificar y conociendo que para el sábado en el comienzo del partido con la Gloria conocerá todos los resultados, el cuerpo técnico rojinegro tendría decidido no apostar por la vuelta del zaguero y el volante, apuntando de lleno al cruce por octavos de final del certamen.

Las dudas de Kudelka

Lo que resta conocer, en los pocos días que quedan de cara al cotejo ante el equipo cordobés, es si mantendrá en el once titular tanto a Nicolás Goitea como a Lucas Gómez.

En el caso del defensor, la otra opción es Oscar Salomón, quien aguarda otra oportunidad después de varias lesiones que no le permitieron tener continuidad.

En la mitad de cancha la cosa cambia, ya que hay más opciones para acompañar a Regiardo y Guch. En ese caso, aparece la vuelta de Jerónimo Gómez Mattar como una posibilidad cierta, aunque esperando un partido peleado en la mitad de cancha ante el rival revelación del campeonato parece una decisión jugada del cuerpo técnico.

Lucas Gómez

Teniendo en cuenta el contexto, y con la decisión de no contar con Herrera, las chances más claras la tiene Lucas Gómez, quien no tuvo un buen partido ante Unión de Santa Fe, pero es el volante que tiene las características más similares a lo que, habitualmente, eligió Kudelka en este tipo de partidos.

Otra de las opciones, aunque parezca muy lejana, es la de utilizar al otro volante central que aparece en el plantel, Marcelo Esponda. El ex-Aldosivi buscó salida en el último mercado de pases, pero finalmente se quedó y por la lesión de Herrera, el técnico lo viene sumando entre los concentrados.

Tanto Bruno Cabrera, como Franco Escobar, continúan con trabajos diferenciados después de las respectivas lesiones musculares. Los dos defensores, apuntan a estar a disposición en caso que Newell’s clasifique más allá de los octavos de final de la Liga.