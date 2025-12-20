Tres rosarinos fueron premiados como deportistas destacados por el Comité Olímpico Argentino

Los deportistas de la ciudad sobresalieron en sus disciplinas en la temporada 2025 y se los distinguió durante la entrega de los Premios Centenario

La exjudoca Pareto y el exatleta Chiaraviglio, con los familiares de exatleta Braian Toledo.

El Comité Olímpico Argentino (COA) realizó este viernes la 3ª edición de los Premios Centenario , con los que les rindió homenaje a los mejores deportistas de cada disciplina de la temporada. La ceremonia que distinguió a los deportistas destacados tuvo lugar en el Polideportivo Braian Toledo, en Malvinas Argentinas (Buenos Aires).

Los deportistas rosarinos premiados en esta tercera edición fueron Tomás Capogrosso , en vóley (juega al vóley de playa), Juan Ignacio Gallardo , en karate, y Tobías Giorgis , en esquí náutico.

Capogrosso, quien compite junto a su hermano Nicolás, tuvo un año destacado, durante el cual alcanzó el top 3 del ranking mundial de vóley de playa .

La pareja de hermanos compitió en diferentes etapas del circuito internacional y alcanzó el mejor puesto en la Etapa Elite de Montreal (Canadá). Finalizó en la 5ª ubicación.

Fo2arzjXgAEwyBJ.jpg Tomás Capogrosso (derecha), junto a su hermano Nicolás. La mejor pareja argentina de vóley de playa.

Tomás, de 23 años, en compañía de Nicolás, llegó además hasta los 32avos de final del Mundial de Adelaida (Australia).

En karate, Gallardo obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción del Paraguay y clasificó a los Juegos Panamericanos de mayores de Lima (Perú) 2027.

image (61) Juan Ignacio Gallardo y la medalla de oro en los Panamericanos de karate.

Con apenas 19 años tuvo su primera experiencia en el Mundial de mayores, celebrado en El Cairo (Egipto), con tres derrotas en la fase de grupos.

Giorgis tuvo presencia mundial

Por su parte, Tobías Giorgis, integrante de una familia destacada en el esquí náutico, tiene 23 años y durante 2025 compitió en el Mundial de Recetto. Quedó 10º en salto y en overall.

Además, en Nueva Zelanda, fue subcampeón mundial universitario, en overall y slalom, y medalla de bronce, en salto, en el mismo campeonato.

image - 2025-03-13T173341.385.png El rosarino Tobías Giorgis tuvo una destacada temporada en el esquí náutico.

Otro de sus logros fueron dos medallas de oro y una de plata en el Latinoamericano de Ypacararí (Paraguay).

El COA reconoció a los "Mejores Deportistas del Año", teniendo en cuenta todas las disciplinas. Los distinguidos fueron la nadadora Agostina Hein y el palista Vicente Vergauven.

El Polideportivo lleva el nombre del atleta fallecido en 2020 en un accidente de tránsito, que fue olímpico y subcampeón mundial junior de lanzamiento de jabalina, entre otros hechos destacados.

Durante la ceremonia, la exjudoca Paula Paretto y el atleta Germán Chiaraviglio le entregaron un foto enmarcada de Toledo a sus familiares, como una manera de rendirle homenaje.

Los deportistas destacados premiados