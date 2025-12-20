La Capital | Ovación | deportistas destacados

Tres rosarinos fueron premiados como deportistas destacados por el Comité Olímpico Argentino

Los deportistas de la ciudad sobresalieron en sus disciplinas en la temporada 2025 y se los distinguió durante la entrega de los Premios Centenario

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

20 de diciembre 2025 · 17:25hs
La exjudoca Pareto y el exatleta Chiaraviglio

La exjudoca Pareto y el exatleta Chiaraviglio, con los familiares de exatleta Braian Toledo.

El Comité Olímpico Argentino (COA) realizó este viernes la 3ª edición de los Premios Centenario, con los que les rindió homenaje a los mejores deportistas de cada disciplina de la temporada. La ceremonia que distinguió a los deportistas destacados tuvo lugar en el Polideportivo Braian Toledo, en Malvinas Argentinas (Buenos Aires).

Los deportistas rosarinos premiados en esta tercera edición fueron Tomás Capogrosso, en vóley (juega al vóley de playa), Juan Ignacio Gallardo, en karate, y Tobías Giorgis, en esquí náutico.

Capogrosso, quien compite junto a su hermano Nicolás, tuvo un año destacado, durante el cual alcanzó el top 3 del ranking mundial de vóley de playa.

Capogrosso, en el circuito internacional

La pareja de hermanos compitió en diferentes etapas del circuito internacional y alcanzó el mejor puesto en la Etapa Elite de Montreal (Canadá). Finalizó en la 5ª ubicación.

Fo2arzjXgAEwyBJ.jpg
Tomás Capogrosso (derecha), junto a su hermano Nicolás. La mejor pareja argentina de vóley de playa.

Tomás Capogrosso (derecha), junto a su hermano Nicolás. La mejor pareja argentina de vóley de playa.

Tomás, de 23 años, en compañía de Nicolás, llegó además hasta los 32avos de final del Mundial de Adelaida (Australia).

En karate, Gallardo obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción del Paraguay y clasificó a los Juegos Panamericanos de mayores de Lima (Perú) 2027.

image (61)
Juan Ignacio Gallardo y la medalla de oro en los Panamericanos de karate.

Juan Ignacio Gallardo y la medalla de oro en los Panamericanos de karate.

Con apenas 19 años tuvo su primera experiencia en el Mundial de mayores, celebrado en El Cairo (Egipto), con tres derrotas en la fase de grupos.

Giorgis tuvo presencia mundial

Por su parte, Tobías Giorgis, integrante de una familia destacada en el esquí náutico, tiene 23 años y durante 2025 compitió en el Mundial de Recetto. Quedó 10º en salto y en overall.

Además, en Nueva Zelanda, fue subcampeón mundial universitario, en overall y slalom, y medalla de bronce, en salto, en el mismo campeonato.

image - 2025-03-13T173341.385.png
El rosarino Tobías Giorgis tuvo una destacada temporada en el esquí náutico.

El rosarino Tobías Giorgis tuvo una destacada temporada en el esquí náutico.

Otro de sus logros fueron dos medallas de oro y una de plata en el Latinoamericano de Ypacararí (Paraguay).

El COA reconoció a los "Mejores Deportistas del Año", teniendo en cuenta todas las disciplinas. Los distinguidos fueron la nadadora Agostina Hein y el palista Vicente Vergauven.

>> Leer más: El vóley de Rosario copó el Monumento en el cierre de una temporada histórica

El Polideportivo lleva el nombre del atleta fallecido en 2020 en un accidente de tránsito, que fue olímpico y subcampeón mundial junior de lanzamiento de jabalina, entre otros hechos destacados.

Durante la ceremonia, la exjudoca Paula Paretto y el atleta Germán Chiaraviglio le entregaron un foto enmarcada de Toledo a sus familiares, como una manera de rendirle homenaje.

Los deportistas destacados premiados

  • Ajedrez: Ernestina Adam y Pablo Ismael Acosta.
  • Atletismo: Micaela Levaggie y Joaquín Gómez
  • Bádminton: Iona Gualdi y Franco Motto.
  • Béisbol: Keila Luna y Exequiel Talevi.
  • Billar: Laura Jazmín Deud y Santiago Vicente López.
  • Bochas: Candela Pilar Molina y Carmelo Valentín Retamar Brassesco.
  • Bowling: Vanesa Rinke y Alexis Plakoudakis.
  • Boxeo: Tatiana Flores y Edgardo Nicolás Peralta.
  • Bridge: Clara Feintuch y Agustín Nicolás Madala.
  • Canotaje: Paulina Barreiro Hus y Vicente Vergauven.
  • Centros Comunitarios Macabeos: Sol Filarent y Ariel Salomón.
  • Cestoball: Chichi Labake y Luis Marchetti.
  • Ciclismo: Julieta Benedetti y Federico Capello.
  • Colombofilia: Gabriela Belén Caraballo y Pablo Javier Dietrich.
  • Cricket: Albertina Galán y Alan Kirschbaum.
  • Deporte Escolar: Laila Chain y Matías Berenbroek.
  • Deporte Universitario: Giuliana Gamba y Tomás Ezequiel Faggiano.
  • Deportes Acuáticos: Agostina Hein y Ulises Saravia.
  • Equitación: Victoria Santacroce y Damián Ancic.
  • Esgrima: Clara Isabel María de las Mercedes Di Tella y Augusto Antonio Servello.
  • Esquí Náutico y Wakeboard: Eugenia De Armas y Tobías Giorgis.
  • Faustball: Thiara Sosa y Nahuel Vener.
  • Gimnasia: Celeste D´Arcángelo y Daniel Villafañe.
  • Handball: Alma Molina y Santiago Emanuel Silva García.
  • Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello y Tomás Santiago.
  • Hockey sobre Hielo y en Línea: Delfina Fattore y Owen Haiek.
  • Judo: Agustina Lahiton y Mariano Coto.
  • Karate: Micaela Pacheco y Juan Ignacio Gallardo.
  • Levantamiento de Pesas: María Paz Casadevall y Joaquín Eluney Mesa.
  • Lucha: Camila Agustina Amarilla y Agustín Alejandro Destribats.
  • Motociclismo: Yoselin Altamirano y Valentín Valor.
  • Netball: Catalina Schneider y Luciano Repetti Calvo.
  • Paracaidismo: Laura Poljak y Emilio Santa Coloma.
  • Patín / Skateboarding: Valentina Longo y Matías Dell'Olio.
  • Pelota: María Lis García Calderón y Facundo Andreasen.
  • (Pentatlón Moderno y Biatlón: María Belén Serrano y Franco Santiago Serrano.
  • Polo: Mía Cambiaso y Antonio Heguy.
  • Racquetball: María José Vargas Parada y Diego García.
  • Remo: Clara Galfre y Santino Menin.
  • Rugby: María Paula Pedrozo y Santiago Álvarez.
  • Ski y Andinismo: Francesca Baruzzi y Cristóbal Colombo.
  • Softbol: Violeta Figueroa y Matías Etchevers.
  • Squash: Paula Rivero y Segundo Portabales
  • Surf: Juliette Duhaime y Thiago Passeri Pezzati.
  • Taekwondo: Brenda Ruiz Díaz y Nahuel Gillete.
  • Tenis: Solana Sierra y Horacio Zeballos.
  • Tenis de Mesa: Ana Codina y Horacio Cifuentes.
  • Tiro: Fernanda Russo Romero y Marcelo Julián Gutiérrez.
  • Tiro con Arco: Alma Pueyo López y Esteban Jesús Silva.
  • Triatlón: María Emilia Vargas y Thomas Castañeda.
  • Vóleibol: Bianca Cugno y Tomás José Capogrosso.
  • Wushu Kung Fu: Julieta Calderón y Jorge Tahan.
  • Yachting: Catalina Turienzo y Guillermo Parada.
Central celebraba el título de la tabla anual y Estudiantes le dio vuelta la cara.

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

El lateral Armando Méndez regresó a Newells del préstamo en Lanús. ¿Seguirá?

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

La Copa Conmebol y muchos de los que fueron protagonistas de Central, en aquella gesta del 19 de diciembre de 1995.

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

“Este fue un año de intensa actividad, con un incremento sostenido de jugadores en todos los niveles, desde iniciación, principiantes, menores, amateurs y seniors, que nos permite llevar adelante una enorme cantidad de competencias que baten récords de inscriptos temporada tras temporada”, señaló el presidente de la ART, Daniel Tramontini,

Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

