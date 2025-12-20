La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe

El gobierno promulgó la ley 14.235 que habilita a crear o licitar una plataforma este tipo de juego de azar. Lo recaudado será destinado a combatir la ludopatía

La Legislatura de Santa Fe sancionó esta semana la ley Nº 14.235 que permite al gobierno provincial, a través de la Lotería de Santa Fe , iniciar el proceso para sumar apuestas deportivas en línea . Con la promulgación en el boletín oficial , la provincia sumará una modalidad de juego que era explotada de manera ilegal.

El mundo de las apuestas deportivas ganó terreno en los últimos años. Cada vez son más usuarios que reconocen apostar y estar expectantes de resultados y otras variables en torno al mundo del deporte . Ya sea fútbol, básquet, tenis y cualquier disciplina, los santafesinos jugaban a través de plataformas no oficiales , con el potencial riesgo ante fallas en trasferencias o premios , o a través de allegados en Buenos Aires pedían “prestados” los datos para abrirse cuentas en las páginas oficiales (identificadas con el .bet).

Todos estos periplos debían afrontar los apostadores de Santa Fe, que a partir de esta nueva ley podrán apostar de manera segura para sus activos y controlada por el gobierno provincial. La ley tiene como principal objetivo “la regulación del desarrollo y explotación de la actividad de juegos de azar y de apuestas deportivas y/o pronósticos deportivos en línea y/o con modalidad virtual, que se lleven a cabo a través de medios y/o plataformas digitales”, según su primer artículo. Mientras que destaca la posibilidad de abrir el panorama hacia una licitación pública nacional e internacional para desarrollar esta novedad.

Entre los propósitos específicos de la norma redactada por el Poder Ejecutivo se busca “garantizar el orden público, erradicar el juego ilegal, promover el juego responsable con fines recreativos tratando de minimizar los riesgos de adicción y previniendo la ludopatía”.

Cómo será el sistema

La ley definió que el Sistema de Juegos Basados en Plataformas Digitales es el conjunto de equipos y aplicaciones mediante el cual se desarrollan juegos y apuestas, que incluyen el sistema de cómputo y la interfaz del sistema a internet y/o a los dispositivos electrónicos.

Las apuestas deportivas en línea, expresa la norma, está vinculada en su total o en parte directa o indirectamente a una competencia deportiva de cualquier naturaleza siempre y cuando el juego sea a través de plataformas digitales.

El sistema prohíbe que la apuesta online implique la comisión de un delito, atente contra la imagen de las personas, vulnere los derechos de los niños y adolescentes, genere violencia, actos discriminatorios o de violencia de género, entre otros. Tampoco se permitirá que, en el marco del juego, se aprovechen de personas en situación de vulnerabilidad o se maltrate animales.

Al momento de su implementación sólo se permitirán apostadores dentro de la provincia de Santa Fe controlados por la tecnología de seguimiento IP (Protocolo de Internet) o geolocalización. De todas formas, se abre la posibilidad a futuros convenios con otras jurisdicciones para permitirle sumarse a la plataforma santafesina.

La Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, que será la autoridad de aplicación, “podrá desarrollar una plataforma en línea propia, o realizar una convocatoria para la selección de licenciatarios mediante el procedimiento de licitación pública nacional e internacional”, sostiene el artículo 8.

El control en manos de Santa Fe

La ley también dispone la creación de un Registro Único de Apostadores en línea, sólo disponible para mayores de edad que no estén dentro del Registro de Deudores Alimentarios de Santa Fe. Cada usuario tendrá su cuenta única y propia donde hará uso de su dinero y cobrará los premios.

La provincia permitirá “establecer límites de depósitos y/o transferencias, solicitar su exclusión temporal o permanente del juego, programar restricciones de días, franjas horarias y/o límites de tiempo de juegos”, según el artículo 18.

En tanto, la ley también impone que la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) establezca un programa para capacitar al personal de centros de salud y organismos territoriales del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano para que detecte adicción al juego. Ese programa deberá tener una línea gratuita de comunicación y el Ministerio de Salud debe incluir a la ludopatía en sus registros con el fin de conocer la magnitud, distribución y evolución de esta en el conjunto de la población.

Por otro lado, según el artículo 20, la Lotería de Santa Fe prohibirá campañas publicitarias que sugieran “que el juego puede mejorar las habilidades o el reconocimiento personales, que el juego puede ser una solución a problemas económicos y/o financieros, que la habilidad o la experiencia del jugador eliminará el azar del cual depende la ganancia, que no se encuentre dirigida a menores o que participen menores y la oferta directa o indirecta de créditos o préstamos a los participantes”.

Recaudación

Los fondos recaudados, que se definirán una vez lanzada la licitación y/o administración de la Lotería, de estas apuestas serán destinados a diversas áreas del gobierno de Santa Fe, entre ellas la Aprecod.

El 50% de lo recaudado se dispondrá para la prevención de la adicción al juego a través de dicha agencia. Mientras que el resto se dividirá en la implementación de políticas públicas de educación, desarrollo social, salud y deporte. También una parte será para fortalecer el Programa Provincial de Seguridad de eventos deportivos masivos.