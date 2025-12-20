Robo de cables y metales en Rosario: destacan un drástico descenso gracias a los operativos
El hurto de cables ese redujo un 93%, mientras que en el caso de los metales bajó un 86% entre 2024 y 2025, según datos del gobierno provincial
20 de diciembre 2025·18:40hs
Entre 2024 y 2025, se redujo un 93% el robo de cables y un 86% la sustracción de metales, según un informe oficial del gobierno provincial desarrollado a partir de los operativos integrales llevados a cabo en desarmaderos y compradores mayoristas, que permitieron cerrar puntos de reventa ilegal y bloquear el circuito de comercialización que hacía rentable el delito.
Como consecuencia, en los sectores más afectados se recuperó infraestructura eléctrica y de servicios que permanecían fuera de funcionamiento.
En total, se incautaron más de 2 mil toneladas de materiales en los últimos dos años a partir de un plan de control sobre desarmaderos y comercios de metales, con clausuras, trazabilidad del material y coordinación con fiscalías y fuerzas de seguridad.
Una política sostenida
Esa cifra tuvo su correlato en la baja de incidentes vinculados al vandalismo y sutracciónde metales registrados por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (Assa), empresas de telefonía y cooperativas locales, que suelen ser las más perjudicadas durante este accionar.
El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, sostuvo: “Estos resultados no son aislados, sino parte de una política sostenida que combina decisiones firmes, controles inteligentes y coordinación con el territorio y los gobiernos locales”.
A su vez, señaló que “la estrategia se inscribe en un enfoque de Estado presente, transparencia, uso eficiente de los recursos públicos y combate frontal contra la economía ilegal”.
Por su parte, el director provincial de Desarmaderos, Gerardo Rodríguez, señaló que además de la caída en los casos de robo de cables, el sistema de emergencias 911 registró una disminución de llamados por cortes de servicios esenciales durante el último año.
Rodríguez explicó que al inicio de la gestión, la provincia contaba con 38 desarmaderos registrados. “Con una política sostenida de controles, inspecciones y regularización, se incorporaron 51 establecimientos al sistema formal, fortaleciendo el registro provincial y cerrando espacios a la informalidad que alimenta el mercado ilegal de autopartes y metales”, afirmó.
Desde la provincia recordaron que quienes deseen regularizar su situación o denunciar establecimientos irregulares, pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].
