Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Estudiantes y Platense dirimen este sábado el Trofeo de Campeones y el ganador irá por otra estrella ante Central. Si pasa el Pincha será pura pimienta

El pueblo canalla estará pendiente como pocas veces de una final del fútbol argentino en la que no participa. Y hay dos motivos prioritarios para que ello ocurra. Primero porque el ganador del cruce de este sábado entre Estudiantes y Platense será justamente el adversario del Central de Jorge Almirón en la Supercopa Internacional del año que viene. Y segundo, siendo lo más especial, porque en caso de que se imponga el Pincha se vendrá una finalísima llena de morbo y por el honor justo ante el equipo presidido por la Brujita Verón, el club que le dio la espalda a los canallas en el pasillo tras ser coronado con el título de la tabla acumulada de 2025.

Lo dicho, la final de este sábado, a las 18, entre Platense y Estudiantes de La Plata a jugarse en San Nicolás pasaría casi desapercibida para los auriazules, a no ser por los motivos antes mencionados. Habrá una atención suprema hacia el resultado de este partido que pone en juego el Trofeo de Campeones, entre los ganadores del Apertura y Clausura 2025.

En caso de ganar el Pincha se vendrá un cruce a cara de perro entre canallas y pincharratas, con toda la pimienta de las declaraciones cruzadas que partieron desde los respectivos presidentes, Gonzalo Belloso y Juan Sebastián Verón.

La postura clara de Central y Belloso

Para el Pejerrey el pasillo de espaldas que hizo Estudiantes en el Gigante “fue descortés, no corresponde porque los jugadores no tienen por qué meterse en cuestiones de dirigentes. Hay lugares para discutir todo, incluso para aceptar errores si alguien no estuvo de acuerdo con las formas. Ahora, que Central es un justo campeón lo demuestro con datos. Central fue el mejor equipo todo el año y en ese torneo el año que viene va a haber un campeón. Tan campeón es, que al último campeón, que es Estudiantes, le sacó 24 puntos. Una rueda de un equipo competitivo”, destacó Belloso este jueves.

Y agregó: “Más allá de conocerlo de toda la vida, no tenemos relación con Verón porque no viene al comité ejecutivo. Verón está enfrentado hace mucho a este sistema, en una posición muy ventajosa para él porque está siempre en contra”.

La Brujita Verón, en la vereda de enfrente

Mientras que parte de la Brujita el mensaje hacia el título logrado por Central fue que “se le falta el respeto al torneo y a lo que significa el fútbol, recibiendo un torneo que no lo es. Ya empieza desde más arriba, hay que pensar antes las cosas. Estás exponiendo a tus jugadores recibiendo algo que no te corresponde y no estaba porque se le ocurre a alguien. Ahí ya hay una falta de respeto hacia todos los que estamos luchando para ganar una estrella”.

“Detrás del pasillo hay un significado también de respeto, de honorabilidad y de representación”, subrayó el presidente de Estudiantes hace unos días.

La AFA en el centro de la discusión

Por todo esto el mundo Central estará muy atento a lo que ocurra en la vecina San Nicolás, ya que si gana el Pincha habrá un cruce para alquilar balcones entre el Canalla y Estudiantes, no sólo por lo futbolístico, sino también por todo lo que se dijo tras la imagen del pasillo de espaldas que dio la vuelta al mundo.

Y porque además Central avala y valora la gestión del Chiqui Tapia al frente de la AFA con la selección argentina campeona del mundo y, en la vereda de enfrente, con Estudiantes coqueteando con las sociedades anónimas deportivas y parado ideológicamente muy cerca del presidente argentino Javier Milei. Si hay final será un cara a cara entre los opuestos.