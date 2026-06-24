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Newell's: la reserva tiene todo listo para el duro cruce de playoffs con Vélez

Con todos a disposición, los pibes de Newell's dirigidos por Lucas Bernardi jugarán este domingo, a las 11, en la Villa Olímpica que posee el Fortín

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

24 de junio 2026 · 19:35hs
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Los pibes de Newells llevarán sus ilusiones y enfrentarán a un rival muy exigente.

CANOB

Los pibes de Newell's llevarán sus ilusiones y enfrentarán a un rival muy exigente.

Con todo el plantel a disposición de Lucas Bernardi y con las expectativas a flor de piel, le reserva de Newell's se medirá con Vélez este domingo, desde las 11, en la Villa Olímpica, por cuartos de final del torneo Proyección.

En ese marco, los pibes rojinegros que finalizaron cuartos en el grupo B se enfrentarán con el Fortín, primero del grupo A, a partido único, en condición de visitante.

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Sólo cuatro por zona

En esta categoría clasifican los cuatro primeros de cada zona. Y, en caso de igualdad al cabo de los 90' reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30' (dos tiempos de 15') y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.

El ganador de esta llave se enfrentará al que termine vencedor del cotejo que librarán Independiente contra Racing, en el Libertadores de América, este sábado a las 15.

Los otros dos partidos de cuartos de final serán River ante Lanús (el sábado desde las 12, en el River Camp) y Boca contra Atlético Tucumán, que se verán las caras el domingo, a partir de las 14.

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La campaña de la reserva

El equipo dirigido por Bernardi culminó cuarto en su zona con 34 puntos detrás de Boca (36), Independiente (36) y Lanús (35). Disputó 18 partidos de los cuales ganó 10, empató 4 y perdió 4. Convirtió 26 goles y recibió 16. Los rojinegros no comenzaron bien el torneo ya que perdieron 4 a 1 contra Huracán como local y no pudieron sumar de a tres frente a Estudiantes en Río Cuarto ya que empataron 0 a 0.

Luego lograron dos triunfos seguidos en casa: 1 a 0 frente a Defensa y Justicia, y 1 a 0 con Colón, pero tropezaron en la 5ª fecha tras caer 2 a 0 con Lanús en Buenos Aires.

Después conquistaron tres triunfos al hilo sin recibir goles en contra: Belgrano (L) 2-0, Deportivo Riestra (V) 1-0 e Independiente Rivadavia (L) 2-0.

Luego tuvieron que jugar dos cotejos de visitante y no pudieron ganar, ya que cayeron 2 a 1 contra San Martín en San Juan e igualaron 3 a 3 sobre la hora ante Central en Arroyo Seco.

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Boleto a la siguiente ronda

Desde allí comenzaron a firmar la clasificación a los cuartos de final. Porque luego de ese empate motivador en el clásico sacaron 13 puntos sobre 15: Central Córdoba de Santiago del Estero (L) 1-0, Estudiantes de La Plata (V) 2-0, Quilmes (L) 2-0, Platense (V) 1-1 y Atlético de Rafaela (L) 3-0.

En la fecha 16ª perdieron como visitantes 1 a 0 con Independiente, luego derrotaron en el Coloso 3 a 1 a Boca, para cerrar con un empate contra Ferro 2 a 2 en Buenos Aires, y así logró meterse entre los ocho equipos que van a definir el torneo.

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