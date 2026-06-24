De Rosario a Miami: jugó en Newell's, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

Hay un rosarino que reside en Miami y está viviendo el Mundial de una manera muy especial. Se trata del entrenador de arqueros Cristian Blanco (34 años), que está orgulloso de la gran producción que tuvo el guardameta de Curazao, Eloy Room, en el empate ante Ecuador, ya que lo conoce porque lo entrena en el Miami FC de los Estados Unidos. Además, recordó con alegría su paso por las inferiores de Newell’s, habló maravillas del Dibu Martínez y avisó que para Argentina “lo más importantes será llegar bien físicamente a los partidos decisivos”.

Blanco resumió su historia desde el barrio Azcuénaga de Rosario hasta la cosmopolita Miami . “Soy de Rosario, de barrio Azcuénaga, frente al club Libertad. Hice inferiores en Newell’s como jugador, soy categoría 1991, y estuve con Maxi Urruti, Fabián Muñoz y Federico Domínguez, entro otros chicos, yo siendo arquero. Me fui joven de Rosario a Ferro de General Pico, después a Perú, a Uruguay, también estuve en Honduras, República Dominicana y cuando llegué a jugar acá a Estados Unidos empecé a darme cuenta de que como jugador de fútbol ya no iba a hacer una diferencia económica y busqué otros proyectos. Igual seguía jugando. Al final preferí quedarme en Miami con una academia de arqueros que armé y me asenté en esta ciudad que es muy linda para vivir”, detalló en diálogo con La Capital.

Contó que “cuando todavía atajaba tenía las tardes libres y un amigo me contactó con una persona que tenía una academia de fútbol en una isla llamada Key Biscayne, donde se jugaba un torneo de tenis muy conocido. Ahí Messi vacacionaba antes de mudarse acá a Miami. No tenían arqueros y quería generar jugadores en ese puesto desde niños. Comencé de a poco con tres o cuatro chicos y ahora tengo unos 60 arqueros, dos personas que trabajan conmigo y quedé como director del proyecto en esa área”.

Entrena en el Miami FC al arquero de Curazao

Además de la academia formativa, Blanco también trabaja en el club Miami FC desde hace dos años, un equipo que juega en la considerada segunda división de Estados Unidos. Allí conoció al actual arquero de Curazao, Eloy Room, que está jugando el Mundial y fue figura ante Ecuador. “Eloy quería atajar en la liga de Estados Unidos para preparase bien porque su objetivo era el Mundial y trabajamos juntos para ello. Es un chico grande de 37 años e intentamos ponerlo en la mejor forma posible. Le fue muy bien ante Ecuador y se hizo bastante conocido, aunque ya había atajado en el PSV de Holanda y salió campeón de la MLS con el Columbus Crew”, contó.

Además, explicó que Room “como arquero es humilde, tranquilo y entrena muchísimo. Siempre quiere jugar. Para mí fue un orgullo verlo jugar ese partido, lo estábamos viendo con mi familia en la casa y me emocioné cuando terminó 0 a 0. Se siente que el trabajo de uno está ahí y quedé muy contento porque lo conozco, es buena gente y buscó este momento”.

Curazao (1 puntos) buscará la histórica clasificación a los 16 avos de final del Mundial cuando este jueves juegue a todo o nada ante Costa de Marfil (3), por el grupo E, que comparte con Alemania (6) y Ecuador (1), dirigida por el rosarino Sebastián Beccacece, que también chocan en la última fecha.

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Llenó de elogios a Dibu Martínez

En tanto, se explayó sobre el arquero argentino Emiliano Martínez: “Cuando a Dibu le toco atajar por Armani yo ya lo venía siguiendo desde Arsenal y desde hace rato que pensaba que debía ser el arquero de la selección, claro que ahora hablar con el diario del lunes parece fácil, pero para los que me conocen saben que es así. Luego la rompió toda y creo que nadie esperaba que lo haga tan bien como lo hizo. Lo más importante que tiene no es que es sólo ganador, porque ganadores a ese nivel son todos, sino la mentalidad de saber sobreponerse a los momentos malos que es lo más difícil, él se levanta muy rápido y es un líder adentro del grupo. Está entre los tres líderes más importantes de la selección, o hasta puede ser el número dos, con Messi adelante por supuesto”.

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"Argentina está regulando"

¿Cómo ves a la selección argentina? “Creo que Argentina está regulando todavía, muchos jugadores titulares venían tocados de largas temporadas en sus clubes, arrastrando lesiones y creo que el objetivo del cuerpo técnico era más que nada ganar estos primeros encuentros, pero a la vez llegar con estos jugadores bien a la parte decisiva. Por eso parece que Argentina está jugando a un ritmo lento, no con la intensidad de antes. Pero creo que es parte de la táctica del cuerpo técnico de jugar así por ahora y ya ante rivales más intensos el equipo acelerará más. En estos torneos que son tan cortos y con tantos partidos lo más importante es llegar bien físicamente a los duelos decisivos”.

Blanco es hincha de Newell’s de toda la vida, cuando visita Rosario asiste al Coloso y mantiene una buena relación con el entrenador de arqueros leproso César Jaime. “Todos los años vuelvo a Argentina de vacaciones, pero mi cabeza hoy está en quedarme acá. Sí quiero ser parte de un cuerpo técnico en el próximo Mundial, de la selección que sea. Es mi objetivo a corto y mediano plazo ser entrenador de arqueros de un cuerpo técnico de selección”, con este deseo el rosarino cerró la charla con La Capital.