La Capital | Agro | lechería

Más producción, menos tambos: la lechería santafesina enfrenta el desafío de sostener a los pequeños productores

Santa Fe concentra el 34,8% de los tambos activos del país y el 31,1% del rodeo bovino destinado a lechería. Sin embargo, en el último año perdió 290 establecimientos, mientras los bajos márgenes y el aumento de los costos aceleran la concentración de la actividad

Patricia Martino

Por Patricia Martino

12 de agosto 2026 · 06:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Si las condiciones climáticas acompañan durante la segunda mitad del año

Si las condiciones climáticas acompañan durante la segunda mitad del año, el informe proyecta que la lechería podría cerrar 2026 con un crecimiento de la producción cercano al 3% interanual.

Santa Fe continúa siendo uno de los pilares de la producción láctea argentina. La provincia reúne el 34,8% de los tambos activos del país y concentra el 31,1% del rodeo bovino destinado a la lechería, consolidándose como uno de los principales motores del sector. Sin embargo, ese liderazgo convive con un proceso de transformación que preocupa: en apenas un año cerraron 290 tambos.

Mientras el aumento de los costos y la pérdida de rentabilidad golpean con mayor fuerza a los establecimientos de menor escala, la producción comenzó a mostrar señales de recuperación durante 2026, impulsada por la incorporación de tecnología y mejores perspectivas para las exportaciones, detalla el informe "Panorama productivo actual en el sector lácteo santafesino", elaborado por el Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, sobre la base de datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El trabajo analiza la situación del eslabón primario de la cadena láctea y pone de relieve tanto la importancia estratégica de la provincia como los desafíos que enfrenta la actividad. En rigor, señaló que al 30 de junio de 2026, Santa Fe contabilizaba 941.428 bovinos destinados a la producción de leche, equivalentes al 31,1% del stock nacional, lo que la ubica en el segundo lugar del país detrás de Córdoba.

A su vez, se explicó que los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal y San Martín concentran más del 80% de ese rodeo, configurando el núcleo histórico de la principal cuenca lechera argentina. El informe destaca que uno de cada cuatro bovinos destinados a la actividad tambera en el país se encuentra precisamente en esa región santafesina.

La concentración deja afuera a los chicos

La provincia también continúa liderando en cantidad de establecimientos productivos. Actualmente registra 3.055 tambos activos, lo que representa el 34,8% del total nacional. No obstante, la cifra evidencia un marcado retroceso respecto de un año atrás, cuando existían 3.345 unidades productivas. Es decir, desaparecieron 290 tambos en apenas doce meses, una tendencia que refleja el acelerado proceso de concentración que atraviesa la lechería argentina, apunta el informe.

La mayor parte de esos establecimientos se concentra en el centro-oeste provincial. Los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal y San Martín reúnen el 85,3% de los tambos santafesinos y, por sí solos, representan el 30% de todas las unidades productivas del país.

El perfil productivo también muestra una fuerte presencia de explotaciones medianas. Más de la mitad de los establecimientos —el 52,7%— cuenta con entre 101 y 250 vacas. En tanto, los tambos familiares y pequeños, con hasta 100 animales, representan el 28,6% del total, un segmento que enfrenta mayores dificultades para sostener su actividad frente al incremento de los costos y la escasa rentabilidad.

Crecimiento vs. rentabilidad

Pese a ese contexto, la producción comenzó a recuperar terreno durante el primer semestre del año. Entre enero y junio, las once principales industrias lácteas relevadas —que concentran cerca del 78% del procesamiento provincial— recibieron 699,5 millones de litros de leche, un volumen 1,7% superior al registrado en igual período de 2025. Si las condiciones climáticas acompañan durante la segunda mitad del año, el informe proyecta que la producción podría cerrar 2026 con un crecimiento cercano al 3% interanual.

Sin embargo, la mejora productiva todavía no se traduce en una recuperación económica para los productores. El precio promedio pagado al tambero alcanzó en junio los $520,4 por litro, un incremento interanual del 9,6% que quedó muy por debajo de la inflación acumulada del mismo período, lo que implica una pérdida de poder de compra en términos reales.

>> Leer más: Santa Fe se prepara para un posible "Super Niño" y busca reducir el impacto sobre el agro

El documento atribuye el cierre de establecimientos a una combinación de factores, entre ellos menciona los márgenes que en muchos casos no alcanzan para cubrir los costos operativos, mayores gastos en energía y alimentación del rodeo, dificultades en el recambio generacional y una marcada asimetría en la formación de precios dentro de la cadena. Como consecuencia, advierte que los pequeños productores aparecen como el eslabón más vulnerable frente al avance de un modelo de producción cada vez más concentrado.

Aun con ese escenario, el informe del CES sostiene que Santa Fe conserva una posición estratégica dentro de la lechería nacional. La calidad de la materia prima, la incorporación de tecnologías de vanguardia y las mejores perspectivas del mercado internacional aparecen como los principales factores que podrían impulsar una recuperación gradual del sector, en un contexto -indicó- donde el desafío ya no pasa solo por producir más leche, sino también por garantizar la sustentabilidad económica de los tambos que aún permanecen en actividad.

>> Leer más: Alerta Niño: Santa Fe presentó una plataforma para la gestión ganadera

Noticias relacionadas
Las espigas de maíz se clasifican en normal, leve, moderado y severo según el daño que provocó el achaparramiento. Sobre esa escala, se compararon los lotes tratados con el bioestimulante de Biofilm y los testigos.

Nació para fortalecer el maíz y terminó dando hasta 22% más de rendimiento donde pega la chicharrita

El director general del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, la titular del Embrapa de Brasil y el presidente de Aapresid, en el centro del debate sobre ciencia y tecnología para la producción.

Ciencia, tecnología y producción: el modelo brasileño

El fenómeno de El Niño traerá abundantes precipitaciones.

Alerta Niño: Santa Fe presentó una plataforma para la gestión ganadera

El informe de maquinaria agrícola de Acara muestra un desempeño heterogéneo según el segmento.

El mercado de maquinaria agrícola mostró señales de recuperación en julio

Ver comentarios

Las más leídas

Un informe policial indica que Messi y Campaz fueron amenazados en el Mundial

Un informe policial indica que Messi y Campaz fueron amenazados en el Mundial

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Lo último

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Asalto en zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto

Asalto en zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento

La concentración será este miércoles a las 14 en Córdoba y San Martín. Científicos reclaman salarios dignos, continuidad de becas y puestos de trabajo

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento
Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas
La Ciudad

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Tras su breve estadía en Rosario, Lionel Messi volvió a Miami junto a su familia
Ovación

Tras su breve estadía en Rosario, Lionel Messi volvió a Miami junto a su familia

Hoy hay paro de docentes de la UNR y tampoco darán clases la semana próxima
La Ciudad

Hoy hay paro de docentes de la UNR y tampoco darán clases la semana próxima

Asalto en zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto
Policiales

Asalto en zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos
Policiales

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Migraciones irrumpió con un amplio operativo en pleno centro: qué buscaban

Migraciones irrumpió con un amplio operativo en pleno centro: qué buscaban

Newells vuelve a los entrenamientos e insiste por la llegada de García Basso

Newell's vuelve a los entrenamientos e insiste por la llegada de García Basso

Ovación
Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Newells se llenó de obligaciones en un tramo clave para su destino en el Clausura

Newell's se llenó de obligaciones en un tramo clave para su destino en el Clausura

Insólito: Boca sacó los dos tiempos del medio y terminó ganando por la Copa Sudamericana

Insólito: Boca sacó los dos tiempos del medio y terminó ganando por la Copa Sudamericana

Policiales
Asalto en zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto
Policiales

Asalto en zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón

La Ciudad
El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento
La Ciudad

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento

Hoy hay paro de docentes de la UNR y tampoco darán clases la semana próxima

Hoy hay paro de docentes de la UNR y tampoco darán clases la semana próxima

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos
Información General

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave
Policiales

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h
Información General

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h

Industriales santafesinos reclamaron en el Senado condiciones para competir
Economía

Industriales santafesinos reclamaron en el Senado condiciones para competir

El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo
La Región

"El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo"

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?
Salud

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen
Policiales

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario
La Ciudad

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate
El Mundo

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate

Santa Fe se prepara para un posible Super Niño y busca reducir el impacto en el agro
Clima

Santa Fe se prepara para un posible "Super Niño" y busca reducir el impacto en el agro

Facundo Moyano sobre el escándalo con su pareja: Tengo todo filmado
Información General

Facundo Moyano sobre el escándalo con su pareja: "Tengo todo filmado"

Amenazas narco en barrio Ludueña: se entregó un prófugo tras allanamientos
Policiales

Amenazas narco en barrio Ludueña: se entregó un prófugo tras allanamientos

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en el Paraná, a la altura de San Nicolás
Policiales

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en el Paraná, a la altura de San Nicolás

No soy adicto, dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia
Información General

"No soy adicto", dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newell's

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newells y reclama una imponente cifra
Ovación

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newell's y reclama una imponente cifra

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Policiales

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza
Economía

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

Horas decisivas para Vassalli: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat
La Región

Horas decisivas para Vassalli: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat