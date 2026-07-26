Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional

La Facultad de Medicina de la UNR y la empresa MSR completaron una etapa clave en la construcción de un nuevo centro de investigación en Rosario

Durante la jornada, las autoridades universitarias entregaron un reconocimiento a MSR en agradecimiento por su compromiso con el desarrollo científico.

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) completó una etapa clave en la construcción del Centro de Investigación del Cáncer de Rosario (CIC-R) con la finalización del cerramiento de aproximadamente 120 metros cuadrados destinados a nuevos laboratorios de investigación y desarrollo.

El CIC-R desarrolla sus actividades en estrecha sinergia con el Centro de Investigación y Producción de Reactivos Biológicos (Cipreb), con el que comparte infraestructura, equipamiento y diversas líneas de investigación. La construcción de este nuevo espacio representa un paso estratégico para fortalecer el trabajo conjunto de ambos centros, ampliar sus capacidades experimentales y favorecer el desarrollo de nuevos proyectos científicos. A este ecosistema de investigación se suma el Instituto de Inmunología de Rosario (Idicer), cuyos investigadores también participan en proyectos colaborativos impulsados desde la Facultad de Ciencias Médicas.

La concreción de esta etapa fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Facultad de Ciencias Médicas y la empresa constructora rosarina MSR Inversiones y Desarrollos, que realizó una importante contribución al proyecto mediante la donación de materiales, el desarrollo del proyecto constructivo y el aporte de mano de obra para la ejecución de una parte sustancial de la obra . Con motivo de la finalización de esta etapa, directivos y personal de la empresa, como Gabriel Redolfi, Franco Redolfi y Alejandro Lucero, visitaron las instalaciones, donde fueron recibidos por el decano de Medicina, Jorge Molinas; el secretario financiero, Guillermo Mujica; el director del CIC-R, Mauricio Menacho Márquez; el director del Cipreb, Gustavo Chapo; y la directora del Idicer, Ana Pérez, además de investigadores, docentes y personal de los distintos centros.

Durante la jornada, las autoridades universitarias entregaron un reconocimiento a los representantes de MSR en agradecimiento por su compromiso con el desarrollo científico de la Facultad y de la ciudad. Asimismo, se comenzaron a planificar las próximas etapas de la obra, cuya finalización está prevista para fines de este año.

Donación para la investigación

Este avance en infraestructura coincide con la llegada de una importante donación de equipamiento científico proveniente del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (España), Institución que dirige Xosé Bustelo y con la que el CIC-R mantiene una colaboración científica sostenida desde hace varios años. La incorporación de este equipamiento permitirá poner en funcionamiento los nuevos laboratorios y ampliar las posibilidades de investigación en distintas áreas de la biología del cáncer.

Parte de ese equipamiento permitirá además avanzar durante este año en la puesta en marcha de un Biobanco-Banco de Tumores, una plataforma destinada a la conservación, procesamiento y estudio de muestras biológicas bajo estándares científicos y éticos de calidad. Su desarrollo fortalecerá la investigación clínica y traslacional, favoreciendo proyectos que integren el trabajo de laboratorio con las necesidades de los equipos asistenciales y de los pacientes.

En el CIC-R y el Cipreb se desarrollan investigaciones orientadas a comprender los mecanismos moleculares del cáncer, estudiar la resistencia a los tratamientos, desarrollar modelos celulares e incorporar herramientas de bioinformática e inteligencia artificial para el análisis de datos biológicos. Estas actividades se realizan en estrecha articulación con el Servicio de Oncología del Hospital Provincial del Centenario y otros equipos clínicos de Rosario, promoviendo una investigación traslacional que busca responder a los desafíos actuales del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oncológicas.

“La construcción de este nuevo espacio representa mucho más que una ampliación edilicia. Nos permitirá incorporar equipamiento de alta complejidad, ampliar nuestras líneas de investigación y fortalecer el trabajo conjunto entre el CIC-R, el Cipreb, el Idicer y los equipos clínicos con los que trabajamos diariamente. Es un paso importante para seguir desarrollando investigación de calidad desde Rosario y generar mejores herramientas para comprender la biología del cáncer”, señaló el director del CIC-R, Dr. Mauricio Menacho Márquez.

Desde la Facultad de Ciencias Médicas destacaron especialmente el acompañamiento de la empresa constructora MSR Inversiones y Desarrollos y del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, cuyo compromiso y colaboración han sido fundamentales para avanzar en la construcción del CIC-R y continuar fortaleciendo las capacidades de investigación científica de la institución.

Por su parte, el presidente de MSR, Gabriel Redolfi, remarcó: “Para nuestra empresa es un orgullo formar parte de este proyecto que impulsa la ciencia en nuestra ciudad. Colaborar con la infraestructura del CIC-R es apostar al futuro de la investigación en salud, dotando a la Universidad Pública de espacios claves para que la comunidad científica de Rosario siga desarrollando ciencia de calidad”.

La construcción del Centro de Investigación del Cáncer de Rosario representa un nuevo paso en el crecimiento de la infraestructura científica de la Facultad de Ciencias Médicas. Junto con el trabajo que ya desarrollan el CIC-R, el Cipreb y el Idicer, estos nuevos espacios y el equipamiento incorporado permitirán ampliar las capacidades para la investigación básica y clínica, favorecer la formación de nuevos investigadores y seguir impulsando proyectos colaborativos con instituciones de Argentina y del exterior.