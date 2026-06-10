Newell's: una nueva baja para Kudelka con la partida de un defensor al fútbol paraguayo

En las últimas horas se confirmó la salida de Saúl Salcedo, quien jugará en Libertad (Paraguay) por una temporada y tendrá una opción de compra

Salcedo llegó a Newell's en 2024 tras una compra del pase en un ciento por ciento. Tiene contrato hasta diciembre de 2027.

El mercado de pases está en movimiento y una de las novedades de las últimas horas es la partida del defensor Saúl Salcedo , quien dejará Newell's para regresar a su país y ponerse la camiseta de Libertad (Paraguay) . La salida del central se da a préstamo por una temporada y una opción de compra, de acuerdo a la confirmación brindada desde el Parque a Ovación.

El central guaraní, de 28 años y nacido en nacido en Capiatá, disputó catorce partidos en el último semestre e incluso integró la prelista de la selección paraguaya comandada por Gustavo Alfaro. Su rendimiento tuvo buenas y otras no tantas, aunque su idea era quedarse en la entidad, al menos eso es lo que había expresado tiempo atrás. “El año pasado, en algún momento parecía que me iba, pero decidí quedarme y terminé jugando. Decidí y quiero quedarme”, declaró a comienzos de año.

A mediados de julio de 2024 la entidad del Parque de la Independencia anunció la cuarta incorporación del mercado de pases y el nombre formalizado era el de Salcedo, quien llegaba procedente de Olimpia. Y en ese momento se informó que el Rojinegro adquirió el ciento por ciento de los derechos económicos del jugador, que firmó su vínculo con la institución hasta diciembre de 2027.

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“Estoy muy feliz y emocionado por este gran paso en mi carrera”, comentó Salcedo tras la forma del contrato y llegar al club después de las incorporaciones de Gabriel Carabajal, Fernando Cardozo y Juan Ignacio Méndez.

Salcedo se sumó a otra partida

La partida de Salcedo se suma a la salida de Franco García, quien este lunes pasó por el predio de Bella Vista para saludar a sus compañeros y despedirse del club tras acordar la rescisión de su vínculo que vencía a fin de año, tal como informó Ovación.

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“Newell’s Old Boys informa que este lunes se firmó la rescisión por mutuo acuerdo del contrato que unía al futbolista Franco García con la institución. ¡Éxitos, Franco!”, publicó la entidad del Parque en sus redes sociales.