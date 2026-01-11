El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

Juan Manuel Medina dijo que Newell’s era de los clubes argentinos que más pagaban y habló de las inhibiciones, los recursos y el contrato con la ropa deportiva

El vicepresidente de Newell's sostuvo que la venta de abonos al estadio sirvió para la compra de Matías Cóccaro.

Newell’s atiende diferentes frentes, con urgencias de todo tipo y una comisión directiva que le da prioridad a unos temas por sobre otros, tal cual las palabras de su vicepresidente primero Juan Manuel Medina. Durante la charla que el directivo mantuvo con La Capital se refirió a las tareas que se llevan adelante, en el medio de un mercado de pases importante para la conformación del plantel, con un situación financiera que definió de “desastrosa” , heredada de la gestión anterior.

Habló de un “club hipotecado” , a partir de ingresos que ya fueron cobrados por la administración anterior y deudas que son una bomba de tiempo si no se les hace frente.

Medina habló de diferentes cuestiones. El levantamiento de las inhibiciones para no tener trabas en la contratación de los refuerzos. La deuda con el plantel. La falta de recursos genuinos. El recurso de la venta de abonos. El retoque del contrato con Aifit, sponsor y proveedor de la indumentaria oficial. El propósito de reducir a la mitad el salario del plantel. La auditoría que se vendrá y la chance de que la anterior comisión sea denunciada ante la Justicia.

—Una de las últimas cuestiones que trascendió fue el reclamo de Cristian Fabbiani por lo que se le debe de su reciente paso como entrenador ¿cómo está eso?

—Estamos tratando de arreglarlo con él y su cuerpo técnico. Por lo general, cuando pasa algo así, con los técnicos se demora un poco más en resolver. Ahora la idea es darle prioridad a que no haya ninguna inhibición de jugadores. Eso es a lo que estuvimos abocados. Aparte de atender la deuda con el plantel, para que no haya inhibiciones.

—¿Tuvieron ya contactos con Fabbiani y su cuerpo técnico para encontrarle una salida?

—Sí, estamos tratando de abordar eso, particularmente con algunos de ellos por temas familiares. Nos comunicamos, no ahora. Pero venimos charlando, incluso antes de fin de año.

—¿Cuál es el monto de la deuda?

Lo de Fabbiani son más o menos 350 mil dólares. Después tenemos inhibiciones gruesas, como la de Liverpool de Uruguay (por Juan Ignacio Ramírez, que compartía el pase con Nacional), que la pagamos. Eran alrededor de 500 mil dólares.

"Hay inhibiciones y fuimos priorizando los pagos"

—¿Esa fue una de las complicaciones más grandes con la que se encontraron desde el momento en que asumieron?

—Hay inhibiciones de más monto, pero charlamos con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y fuimos priorizando los pagos, porque tenemos también la de Nacional, de Boston River (por Martín Fernández Figueira). Fue una planificación estratégica la que hicimos, viendo quienes son los que nos pueden esperar un poco más. Aparte vamos teniendo en cuenta los vencimientos de los plazos. Tenemos un poco de todo porque en Uruguay están Nacional y Boston River, pero por ejemplo en Paraguay también Olimpia.

—¿Qué se les ofreció a los jugadores con los sueldos que no cobraron el año pasado?

—Nos reunimos con Sergio Marchi (secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados), que nos viene dando una mano, para una propuesta. La idea es involucrar a la gran mayoría de los jugadores, quizás no sean todos, en un acuerdo para que podamos pagarles un determinado monto mensual. Este monto fijo se dividirá en partes iguales hasta cubrir el monto total de la deuda de cada uno.

EquipoNOB Uno de los equipos de Newell's de la temporada 2025 y que no cobró completo el año. Leonardo Vincenti / La Capital

—¿Desde qué meses son los atrasos?

—En algunos casos desde agosto, en otros de septiembre. Había mucha desprolijidad. Los mismos jugadores nos decían que a veces veían en la cuenta un depósito y no sabían a qué correspondía. Se les pagaba tipo almacén. Nunca terminaban de entender bien de qué parte del salario se trataba. A algunos le depositaban y a otros. Están los jugadores a los que no les pagaron desde agosto y otros, como Saúl Salcedo y Juan Espínola, desde septiembre. En octubre ya no cobró ninguno.

Un monto "significativo" que no se le pagó al plantel

—¿Cuánto es lo que se debe?

—Se deben 6 millones de dólares a jugadores que ya no están en Newell’s. Un número significativo. Y con los que siguen en el plantel actual, la deuda es de unos 5 millones. Con todo el tema de las inhibiciones en el medio que tenemos que hacer frente. El salario mensual aproximado del plantel era de un millón 100 mil y un millón 200 mil dólares. La intención es reducir el salario del plantel más o menos a la mitad. Tenemos que bajar de los 1.600 millones de pesos del salario mensual a unos 750 millones. Por eso también los contrato por productividad, que en los próximos días explicará Roberto (Sensini, director deportivo). Estábamos con valores muy altos. Por ejemplo, el plantel de Lanús, que fue campeón de la Copa Sudamericana, tiene un salario mensual promedio de 600 millones de pesos mensuales. O sea, muy por debajo de los 1.600 nuestros. El salario mensual de Defensa y Justicia es 400 millones. Las excepciones son Boca, River e Independiente, quienes pagan mucho. Y también estaba ahí Newell’s. El salario del plantel de Central es alto, pero lo tiene a Di María y está por jugar la Copa Libertadores En la primera reunión que tuvimos con el Chiqui Tapia nos dijo que Newell’s pagaba salarios que rompían el mercado. De golpe, un jugador que ganaba 10 mil dólares en un club, en Newell’s pasó a ganar 40 mil. El salario del plantel era una locura.

—¿Cómo describís la situación financiera?

—Desastrosa. Un club hipotecado. La gente a veces piensa que es un tema de plata. Que llegás con plata y lo acomodás. No es una cuestión de plata solamente. Es planificar y hay que gestionar cada cuestión. Los recursos financieros genuinos que tenemos son por la venta de abonos. Prácticamente es el único ingreso del club. Por ejemplo, la compra de Matías Cóccaro en gran parte es posible por la venta de abonos. Esta es la cuenta y la proyección que hicimos para traerlo. Por eso la idea es seguir alentando a que la gente siga comprando los abonos. Ahora además estamos cerrando el nuevo contrato con Aifit (sponsor oficial y proveedora de la indumentaria deportiva).

2026-01-08 coccaro Matías Coccaro se incorpora a Newell's tras su paso por Atlas de México.

El retoque del contrato con Aifit

—La anterior comisión directiva ya había cobrado el nuevo contrato con Aifit, ¿de que se trata este acuerdo que vienen negociando?

—Primero la cláusula de recesión del contrato que Astore la ascendió a un millón 400 mil dólares, Es altísima. La idea es no tener cláusula de recesión. Después, bajar el contrato a un año en vez de los dos que se acordó y tener un aporte fijo para el club. Con Astore se acordaron 250 mil dólares en 2 años, que eran básicamente una cancha de césped sintético. Tampoco es que era dinero disponible para el club. Lo que vamos a hacer es que el monto sea de la mitad, pero en dinero, y además que el club reciba el 10 por ciento bruto de la ropa que se vaya a vender. O sea, que Newell’s sea socio de Aifit y no otra cosa. El club está haciendo un esfuerzo con los refuerzos, mejorando el plantel para que sea más competitivo. Si eso termina redituando, como esperamos, en vender más ropa, que el club sea socio también de eso y tenga un beneficio. Todo eso que se está discutiendo en realidad es una adenda al contrato que ya existe. El contrato será por un año, con posibilidad de renovar. Pero si Newell’s quiere salir este año, lo puede hacer con un preaviso a finales de julio. Y con un costo cero. Esto pensando si es que Newell’s quiere tener un contrato con otra indumentaria a partir de 2027.

—¿Los derechos por la transmisión de televisión de 2026 ya fueron cobrados por las autoridades anteriores?

—En realidad los derechos están comprometidos como avales de los préstamos que tomó Astore. Son más o menos 450 millones de pesos por mes. No podemos disponer de esos fondos que hubiesen sido fundamentales para la salud financiera del club.

"Nos focalizamos en los abonos"

—En el tiempo que llevan al frente del club, ¿fue posible armar una ingeniería financiera?

—Nos focalizamos en los abonos. Por eso lo hicimos semestral y no anual. Para tener de alguna de manera mayor cantidad de ingresos. Además estamos buscando sponsor para la camiseta. Después se hizo un aporte con avales personales. Astore nos dejó 10 mil millones de pesos emitidos en cheque para todo 2026, pero 4 mil millones de esos 10 mil son para enero, febrero y marzo. La idea es poder patear todo eso para más adelante. Técnicamente, en este mercado Newell’s debería estar inhibido. Por el nivel de deuda que se dejó, Newell’s no debería poder incorporar a nadie, ni vender a nadie. Es lo primero que se atendió. Por esto nos focalizamos mucho en esa cuestión.

—¿Existe alguno de los acreedores que con mayor urgencia hay que atender?

—Lo más importante fueron las inhibiciones, pensando en el mercado de pases. Nos estuvimos reuniendo con los bancos con los que Newell’s tiene deuda para tratar de lograr un acuerdo. Con ciertos bancos lo que buscamos fue conseguir un financiamento. Con algunos de esos bancos venimos bien. La realidad es, más que nada, que estamos focalizados en el mercado de pases, para que no haya inhibiciones y podamos incorporar a los futbolistas sin inconvenientes.

—¿Cómo está el tema de la deuda que mantiene Vasco da Gama con Newell’s por la compra de Juan Sforza?

—Estuvimos en contacto con el club. La deuda es importante, de más de 3 millones de dólares. Ellos están concursados en Brasil. Lo que hace más difícil el tema. El club estuvo pidiendo una condonación de la deuda. Pero nosotros vamos a seguir con el reclamo para cobrar y no consideramos que el jugador pueda volver ahora.

Sforza).jpg Juan Sforza fue transferido a Vasco da Gama. El club brasileño no lo terminó de pagar.

"Que por lo menos Acuña se quede un mes o un año"

—Desde Italia surgió la información de un interés de Bologna por la compra del pase de Valentino Acuña, ¿qué sucederá si se le acerca a Newell’s una oferta interesante?

—Oferta formal no recibimos por ningún jugador hasta el momento. Si la oferta es buena, se analizará. La idea es priorizar que por lo menos el jugador se quede 6 meses o un año. Lo mismo Jerónimo Gómez Matar. De alguna manera los dos son refuerzos. Valentino va a estar firmando próximamente y Gómez Mattar ya lo hizo. Fueron negociaciones difíciles con sus representantes. Lo que se hizo fue extenderles el contrato hasta diciembre del 2027. La realidad es que si no renovaban, eran jugadores que podían quedar “colgados”, ahora o a mitad de año, a partir de esa posibilidad de que los jugadores negocien 6 meses antes de la finalización de sus contratos con otros clubes.

Auditoría, "para llevar a Astore a la Justicia "

—¿Cómo se encuentra la auditoría sobre lo realizado por la anterior gestión?

—La auditoría la estaremos arrancando ahora en enero. La haremos con un estudio privado. Lo vamos a anunciar en el momento que empiece. Será una auditoría con características más particulares en relación a una normal. Técnicamente la llaman auditoría forense, porque tiene una mayor trazabilidad, no solamente en términos económicos sino judiciales. La idea es convocar a cada una de las agrupaciones y que presenten un contador público nacional matriculado, que será una especie de veedor de esa auditoría. Para que no sea solamente una auditoría del oficialismo, sino de todo el conjunto político de Newell’s, y que todos podamos observar lo que se encuentra. Nuestra voluntad es llevar lo que encontremos a la Justicia. Que no solamente quede en una cuestión económica del club y para saber donde estamos parados. En lo previo entendemos que hay muchos elementos para llevar a Astore y a la comisión anterior, sobre todo a los que tuvieron firma, a la Justicia.