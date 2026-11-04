Rugby: Los Pumas tienen todo listo para intentar el primer zarpazo en Dublín

Rugby de nivel. Con Chocobares, Mallía, Rubiolo y González, el seleccionado visitará el viernes a Irlanda en la 4ª fecha del Nations Championship

Puro rugby. El potente centro Santiago Chocobares vuelve a Los Pumas para enfrentar a Irlanda en el Aviva Stadium.

Vuelve el mejor rugby del mundo. La cuarta fecha del Nations Championship comenzará este viernes desde las 17.10 en el Aviva Stadium de Dublín, con Irlanda recibiendo a Los Pumas. Para dicho encuentro el seleccionado argentino anunció su formación, en la que cinco jugadores tendrán su primer test en el año: Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía , como titulares, y Joel Sclavi en el banco de suplentes.

En el pack de forwards de Los Pumas reaparece Juan Martín González que no jugó ninguno de los partidos que lleva el seleccionado hasta el momento en 2026, y también está el rafaelino de paso fugaz por Duendes, Pedro Rubiolo, quien se perdió las primeras fechas del Nations Championship.

Mientras que por el lado de los tres cuartos, el ex back verdinegro Santiago Chocobares y el cordobés Juan Cruz Mallía también vuelven a Los Pumas tras un año de ausencias por diferentes lesiones.

En el banco de relevos estarán Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraían Elías, Juan Martín Scelzo, Simón Benitez Cruz, Gerónimo Prisciantelli y Lucio Cinti.

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El historial

Los argentinos e irlandeses se enfrentan desde 1952 y ya suman 25 duelos, de los cuales Los Pumas ganaron ocho, perdieron 16 y empataron una vez, casualmente en el primer partido que estuvieron frente a frente. Para los amantes de los números, Argentina totaliza 413 puntos a favor y 516 en contra.

El primer partido entre argentinos e irlandeses se jugó el 24 de agosto de 1952, en la cancha de Geba, y en él se estableció el único empate (3-3) que existe hasta la fecha entre ambos.

La primera victoria argentina, en tanto, se registró el 13 de septiembre de 1970, cuando en cancha de Ferro, Argentina se impuso a Irlanda 8-6. Esa tarde argentina formó con Dudley Morgan; Mario Walther, Marcelo Pascual, Alejandro Travaglini y Julio Otaola; Carlos Martínez y Luis Gradín; Hugo Miguens, Héctor Silva (capitán) y Raúl Loyola; Aitor Otaño y Adrián Anthony; Luis García Yánez, Ricardo Handley y Ronaldo Foster.

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Dublín, un sitio inexpugnable

El primer partido que jugaron Los Pumas en Dublín fue en el Lansdowne Road el 10 de noviembre de 1973, y fue con triunfo local por 21-8. Desde ese momento, en ese escenario (ahora llamado Aviva Stadium) los argentinos nunca pudieron cantar victoria. Sin embargo, esta misma cancha les trae un gran recuerdo a los dirigidos por Contepomi, ya que el año pasado se impusieron a los British & Irish Lions por 28-24.

El seleccionado argentino posee un historial desfavorable con el Trébol, pero supo festejar en momentos importantes. Entre las victorias más resonantes que tienen los albicelestes sobre los europeos sobresalen las ocurridas en los Mundiales de 1999, 2007 y 2015.

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El triunfo de Los Pumas en Lens

Quizás la más recordada sea la de la noche de Lens, en el Mundial de Gales 1999, cuando Argentina se impuso 28-24 que marcó la primera clasificación de Los Pumas a los cuartos de final de un Mundial.

El 20 de octubre de 1999, en la noche de Lens, Los Pumas escribieron una de sus páginas más gloriosas al vencer a Irlanda 28-24 y pasar a cuartos de final del Mundial.

Después volvieron a ganarle en el Mundial de Francia 2007, por 30-15 en el Parque de los Príncipes y en la Copa del Mundo de Inglaterra & Gales 2015 por un categórico 43-20, partido que contó con la presencia de los rosarinos Leonardo Senatore, Juan Imhoff y Jerónimo de la Fuente.

Precisamente De la Fuente, el ex centro de Duendes, con seis presencias, es el rosarino que más veces enfrentó al seleccionado del Trébol. En la lista de los jugadores surgidos de la Unión de Rugby de Rosario que enfrentaron a Irlanda a lo largo de la historia, hay que sumar además a Octavio Bartolucci, Emiliano Boffelli, Pablo Bouza, Manuel Carizza, Rodrigo Crexell, José Orengo, Raúl Pérez, Gastón Recagno, Martín Rodríguez Gurruchaga y Nicolás Vergallo.

Argentina XV

Con la presencia de los rosarinos Benjamín Ordiz entre los titulares, y Alejo Sugasti entre los suplentes, Argentina XV confirmó el equipo que este viernes enfrentará a Inglaterra A en Bath. El equipo alistará a Diego Correa, J. M. Vivas y Delgado; Fernández Criado y Ocampo; D’Amorim, Penoucos y Grondona; Viola y Serpa; Franco Rossetto, Benjamín Ordiz, Fraga y Pernas; Wade.