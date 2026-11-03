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Newell's está cerca de romper el techo en medio de una meseta de juego

La clasificación a la fase final del equipo de Kudelka está a un paso, aunque su juego entró en un bache. El declive de futbolistas titulares

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

3 de noviembre 2026 · 06:10hs
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Solari disputa la pelota con Isla en el partido del sábado en el Coloso. A Newell’s le cuesta un montón crear situaciones.

Virginia Benedetto

Solari disputa la pelota con Isla en el partido del sábado en el Coloso. A Newell’s le cuesta un montón crear situaciones.

Newell’s se aproxima, con lo justo, al cierre de la etapa clasificatoria del Clausura. Su fútbol se estancó, al igual que el de varios de los futbolistas en los que Frank Kudelka confía y mantiene de titulares hasta las últimas circunstancias, exigiéndoles así un desgaste importante.

Esta es la realidad de un equipo que se encuentra muy cerca del objetivo de clasificar a la fase final. Sin sobrarle, está a nada de perforar su techo y avanzar por primera vez a una instancia decisiva de una competencia que se disputa bajo este formato.

La actuación de la Lepra contra Unión expuso un funcionamiento que se sostiene con dificultad. Pese a los inconvenientes por las ausencias, Lautaro Giannetti, fundamentalmente, y Bruno Cabrera, el trabajo defensivo se mantuvo mínimamente estable. Sigue siendo su principal fortaleza.

Pero el conjunto rojinegro profundizó la falta de elaboración de juego. Nunca se resignó, eso sí, entonces llegó al empate en una arremetida, resolviendo aquello que casi no construyó de manera colectiva.

El primero objetivo, ser consistente atrás

Newell’s tiene limitaciones y no está mal reconocerlas para obrar en consecuencia. No asume riesgos innecesarios que, entiende su DT, pueden costarle. Kudelka armó un equipo que venía de sufrir un montón en su arco en el inicio del año, hasta convertirlo en el menos goleado del Clausura.

Esta idea de hacerse fuerte atrás lo lleva a tener ciertos límites. El primer tiempo frente a Unión, como en otros, lo transitó sin arriesgarse, repitiendo pelotazos. No es casualidad que apenas un gol de los 14 que señaló en el torneo fue en el primer tiempo.

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Al margen de la postura que Newell’s asume durante cada partido disputado, el equipo ingresó en un declive ofensivo. A la Lepra le falta juego interior, desborde y aprovechamiento de la pelota detenida. Los futbolistas de mitad de cancha hacia adelante se repiten, aunque la solución no aparece. La mayoría de las veces, se los mantiene incluso hasta el minuto 90.

Los suplentes no dan señales fuertes

Se entiende que no abunden las variantes en el banco y que quienes ingresaron no dieron señales contundentes de que tienen que ser titulares (el Colo Ramírez, Alan Soñora, Scarpeccio o Walter Núñez). Pero la mayoría de lo que vienen jugando no están dando respuestas confiables y encima se van desinflando con el paso de los minutos, sin que se atine a reemplazarlos.

>> Leer más: Newell's: el dilema de los Gómez no deparó solución a la falta de juego del rojinegro

La pendiente del juego de Newell’s fue en paralelo con el bajón de Facundo Guch. Cuando el volante giraba y encaraba, se abrían los caminos de ataque para el resto. A partir de que el juvenil perdió influencia, la cuestión empeoró y el equipo pasó a tener una dependencia mayor de las corridas de Walter Mazzantti. Tan es así que cuando el extremo no rinde, la Lepra se queda sin argumentos.

Newell's, sin un volante que la maneje

Es que tampoco hay un volante que la distribuya, juegue y haga jugar. Rodrigo Herrera, habitual titular, está afuera por un traumatismo en el pie y Jeremías Gómez Mattar es inconstante, algo propio de su edad. El sábado jugó Lucas Gómez y tampoco fue solución.

Se agrega que Santiago Solari tiene altibajos constantes para desnivelar y Matías Cóccaro juega condicionado físicamente y perdió vigor en la lucha de la pelota.

Además los centros de Martín Ortega y Jerónimo Russo frecuentemente no llegan a destino. Y salvo un gol de Bruno Cabrera en un tiro de esquina y otro de tiro libre de Soñora, no hay goles de balón detenido.

Newell’s acaricia la clasificación, algo que sería un premio por el que luchó tanto. Pero si pretende más, debe encontrar otros recursos.

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