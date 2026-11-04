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Newell's jugará en Córdoba un día antes y con la misma ventaja deportiva

La Liga adelantó el partido de la Lepra ante Instituto para el sábado 7 de noviembre. No cambia el hecho de que jugará conociendo la suerte de sus rivales

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

4 de noviembre 2026 · 15:02hs
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Newell’s jugó por última vez en la cancha de Instituto en 2005 y perdió por 4 a 3

Gustavo de los Ríos

Newell’s jugó por última vez en la cancha de Instituto en 2005 y perdió por 4 a 3, con el Mago Capria (foto) autor de un gol.

La organización del fútbol argentino tiene esta clase de desprolijidades. El lunes por la noche se programó que, para la última fecha, Newell’s visite a Instituto el domingo 8 de noviembre, a las 19.30. Pero horas después, frente a la negativa de la Seguridad de la Provincia de Córdoba de autorizar el partido, porque todo el personal que dispone estará abocados a los preparativos del operativo para recibir al Papa León XIV en la ciudad de Córdoba, la Liga Profesional dispuso que se juegue el sábado 7, a las 22.

Eso sí, al margen de la reprogramación del partido, el conjunto rojinegro jugará con ventaja deportiva. Es que cuando la Lepra aparezca por el túnel del estadio de Instituto, ya conocerá los resultados de los rivales directos que tiene por la clasificación a la fase final: San Lorenzo, Independiente y Gimnasia de Mendoza.

Sabrá si necesita un empate o si directamente está definido su ingreso a la etapa decisiva del torneo Apertura, algo de lo que hoy está muy cerca.

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Días atrás, La Capital informó que Newell’s solicitó, en reunión del comité ejecutivo de AFA, enfrentar a Instituto el sábado 7 o domingo 8 de noviembre. El interés de las autoridades del Parque para que se dispute uno de esos días fue para tener mayor tiempo para recuperar a los lesionados. No querían dar ventaja para el caso de que haya que definir la clasificación.

Con el empate 1 a 1 ante Unión, el equipo de Kudelka no se aseguró el pasaje a la fase final, si bien está muy cerca. Nada cambió sobre el deseo de la entidad rojinegra de medirse con Instituto el fin de semana.

El rechazo desde Córdoba

La Liga Profesional le fijó el partido en Córdoba para el domingo 8. Pero surgió la negativa del gobierno provincial de Córdoba de autorizar el encuentro. Entonces, no quedó otra que definir que se juegue el sábado 7 de noviembre, el mismo día, pero más temprano (a las 15), que se medirán Talleres y Estudiantes en el Kempes.

Esto no alteró que Newell’s (22 puntos) jugará con los resultados definidos de sus rivales directos. Sabe que de la única manera de quedarse afuera de los clasificados, San Lorenzo (19) tiene que vencer a Platense (y recortar los 8 goles de diferencia que le lleva la Lepra) e Independiente (20) superar Riestra, ambos partidos el viernes 6 (a las 19.15).

Además, Gimnasia de Mendoza (21) vencer Independiente Rivadavia, el sábado 7 (a las 15), (o empatar y superarlo en la diferencia de gol, algo difícil ya que la Lepra tiene +3 contra el +1 de los mendocinos).

El reglamento de la Liga Profesional no dice nada sobre la necesidad de programar en forma simultánea, en la última fecha, los partidos de los equipos que compiten por un objetivo en común.

La simultaneidad, según el reglamento de la AFA

Pero el reglamento general de la AFA es claro, en el artículo 102: “Todos los partidos que en la última jornada de campeonato oficial organizado puedan definir clasificación de equipos para una etapa posterior de un mismo certamen, se jugarán en un mismo día y horario”.

Es lo que debería tenerse en cuenta. Pero la Liga justificó el desdoblamiento, en las propuestas de los correspondientes organismos de seguridad ante el evento excepcional que significa la visita del Papa.

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La Liga explicó que San Lorenzo-Platense e Independiente-Riestra, además de Unión-Vélez, jugarán el mismo día debido a la definición de acceso a los playoffs.

Y que Gimnasia de Mendoza- Independiente Rivadavia se medirán un día después, en forma palalela con Talleres–Estudiantes, porque la Lepra mendocina y el Pincha disputarán el 12 de noviembre la final de la Supercopa Argentina y se quiere evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.

En el caso de Instituto-Newell’s, es el único partido de toda la liga donde no se argumenta por qué el día y horario.

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