El tiempo en Rosario: miércoles con nubosidad variable y la máxima en 26º

El jueves estaría soleado con 26º de máxima, y para el fin de semana se anuncia un descenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 4 de noviembre en Rosario una jornada con nubosidad variable y una temperatura máxima de 26º, en la previa de un jueves con mucho sol.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del este, un registro de 16º y algunas chances de chaparrones, mientras que a la mañana los termómetros tocarían los 20º, se espera viento moderado del sur y el cielo estaría mayormente nublado. A la tarde estaría parcialmente nublado con una máxima de 26º, y para la noche se anticipa una marca de 20º con cielo ligeramente nublado.

El jueves estaría despejado, con temperaturas entre 26º y 12º.

Para el viernes se espera una mañana con cielo mayormente nublado y un registro de 15º, y desde la tarde hay chances de lluvias con fuertes ráfagas de viento, aunque casi sin cambios en la máxima, que llegaría a 25º.

El sábado arrancaría con vientos intensos y fuertes ráfagas, cielo entre algo nublado y despejado y un descenso en las marcas: 19º de máxima y apenas 9º de mínima.

El domingo estaría despejado, con la máxima subiendo a 24º y la mínima bajando a 7º.

El lunes estaría entre despejado y mayormente nublado, con una máxima de 26º y una mínima de 12º, y posibles fuertes ráfagas desde la tarde.