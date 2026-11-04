Técnicos: se vienen las elecciones en el todo país y Rosario va con una lista

La seccional Rosario de técnicos lleva a Edgardo Redondo como candidato a secretario general en la lista 10 Celeste y Blanca, única opción. Se vota el jueves 12

Son de ACÁ. Edgardo Redondo apoderado de la seccional Rosario se postula como secretario general.

La lista Celeste y Blanca. Los entrenadores van a las urnas el jueves 12 de noviembre.

Los técnicos de ACÁ. Se juntaron en un lugar emblemático de la ciudad para la producción fotográfica de Ovación.

Los directores técnicos del todo el país se preparan para las elecciones que se realizarán el jueves 12 de noviembre. En ese marco la seccional Rosario, con 30 años de vida, será la única opción en nuestra ciudad con la lista número 10 Celeste y Blanca, que a nivel nacional acompaña al actual secretario general Salvador Pasini. El Tano está al frente de ATFA desde la pandemia, cuando sucedió a Victorio Nicolás Cocco por problemas de salud de este último.

Actualmente, los técnicos de Rosario están comandados por Edgardo Redondo como apoderado de la seccional. Y él es el candidato a secretario general en la ciudad.

Los comicios en Rosario se realizarán el jueves 12 de 9 a 18 en la sede ubicada en Dorrego 462. Los socios habilitados podrán sufragar con la cuota al día.

A una semana de las elecciones, Redondo dio detalles sobre los nuevos comicios que se realizarán después de cuatro años en una charla con Ovación.

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Son de ACÁ. Edgardo Redondo apoderado de la seccional Rosario se postula como secretario general.

Seccional Rosario

“Será por segunda vez consecutiva que habrá una sola lista para los comicios que se realizarán en nuestra ciudad y a la vez las elecciones se hacen conjuntamente en todo el país. Nosotros acompañamos a la lista Celeste y Blanca Nº 10 que se presenta con el secretario Tano Salvador Pasini“, sostuvo Redondo.

El apoderado también explicó la importancia poder participar en los comicios que se realizan cada cuatro años. “La seccional Rosario abarca no solo nuestra ciudad sino también zonas de la región. Se extiende hasta San Nicolás, Coronda y límite con Entre Ríos. En esta seccional tenemos afiliados de distintas provincias, como Córdoba, Corrientes y varias personas de Buenos Aires”, confió el candidato de la lista Celeste y Blanca.

Cerca de mil afiliados

A la hora de referirse de los votantes, Redondo expresó: “Tenemos cerca de mil afiliados y solo podrán votar los que estén habilitados en el padrón. Así lo confirmó la junta electoral. Vuelvo a reiterar, el afiliado debe estar habilitado para acceder al sufragio”, aseguró el directivo de los técnicos.

El candidato a secretario general también confió: “En los últimos meses realizamos una campaña para que todos se puedan poner al día, varios técnicos se acercaron a la sede y otros hicieron caso omiso. Y lo llamativo fue que algunos entrenadores nos pidieron pagar las cuotas para poder participar en las elecciones. Se pueden poner al día, no le negamos a nadie cobrarles las cuotas, pero la junta electoral no los habilita”.

Por último, Redondo se refirió los integrantes de la lista Celeste y Blanca. “Tenemos la suerte, como en las elecciones pasadas, de contar con técnicos netamente crecidos, criados y formados en Rosario, de los cuales muchos están trabajando en los clubes de la Asociación Rosarina de Fútbol”, cerró el apoderado de la seccional.

La lista Celeste y Blanca. Los entrenadores van a las urnas el jueves 12 de noviembre.

Lista Celeste y Blanca

Los congresales titulares y suplentes: Edgardo Redondo, Mario Lezcano, Juan Covacich, Enrique Luna, Juan Yoya, Adrián Pazzi, José y Antonio Previti, Gustavo del Pino, Juan Alemano, Diego Aguilera, David Pericón, Luis Di Gaetano, Marcelo Ramírez, Luciano Reybet, Julio Villalba, Roberto Fabrizzio, Luis González, Analía Morín, Ángel Bernal, Valdemar Pereyra y Jorge Barichello.