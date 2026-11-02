La definición de Central en la tabla anual será el sábado y Newell's cerrará la fecha el domingo

Central definirá el título de la tabla anual el sábado a las 17.30 en el Gigante y Newell's cerrará la última fecha del torneo Clausura el domingo a las 19.30, ante Instituto en Córdoba. Los rivales de los canallas jugarán al mismo tiempo, en cambio los leprosos jugarán con el resultado puesto de los que pelean por entrar a los octavos de final.
Boca, Argentinos Juniors y Central definirán el título de la tabla anual y por eso jugarán al mismo tiempo. A primera hora de este lunes parecía que los partidos irían el sábado bien temprano, a las 14.30, pero finalmente pasaron para las 15.30.
Lo extraño de la confirmación de la fecha es que Newell's no tiene asegurado matemáticamente entrar a los octavos de final, pero pese a eso la AFA escuchó el pedido rojinegro de jugar el domingo en Córdoba, y por eso cerrará la fecha.
Pero no jugará al mismo tiempo que sus rivales de la zona, por lo que el equipo de Kudelka enfrentará a Instituto probablemente con la clasificación ya asegurada. Es que los partidos en que juegan Gimnasia de Mendoza, Independiente, San Lorenzo y Unión van el viernes a las 19.
La fecha 16ª completa del torneo Clausura
►Jueves 5/11
15: Aldosivi vs. River Plate
19: Gimnasia LP vs. Belgrano
►Viernes 6/11
15: Barracas Central vs. Racing Club
19: San Lorenzo vs. Platense
19: Independiente vs. Deportivo Riestra
19: Unión vs. Vélez Sarsfield
22: Tigre vs. Sarmiento
22: Banfield vs. Atlético Tucumán
►Sábado 7/11
14.30: Gimnasia (M) vs. Independiente Rivadavia
14.30: Talleres vs. Estudiantes
17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán
17.30: Central vs. Estudiantes (Rio IV)
17.30: Boca vs. Defensa y Justicia
►Domingo 8/11
17: Central Córdoba vs. Lanús
19.30: Instituto vs. Newell's