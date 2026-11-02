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La definición de Central en la tabla anual será el sábado y Newell's cerrará la fecha el domingo

Los partidos que involucran a los candidatos al título de la tabla anual como Central van el sábado, pero Newell's jugará con los resultados puestos

2 de noviembre 2026 · 23:57hs
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Central juega el sábado ante Estudiantes de Río IV y Newells el domingo ante Instituto.

HECTOR RIO-VIRGINIA BENEDETTO

Central juega el sábado ante Estudiantes de Río IV y Newell's el domingo ante Instituto.

Central definirá el título de la tabla anual el sábado a las 17.30 en el Gigante y Newell's cerrará la última fecha del torneo Clausura el domingo a las 19.30, ante Instituto en Córdoba. Los rivales de los canallas jugarán al mismo tiempo, en cambio los leprosos jugarán con el resultado puesto de los que pelean por entrar a los octavos de final.

Boca, Argentinos Juniors y Central definirán el título de la tabla anual y por eso jugarán al mismo tiempo. A primera hora de este lunes parecía que los partidos irían el sábado bien temprano, a las 14.30, pero finalmente pasaron para las 15.30.

Lo extraño de la confirmación de la fecha es que Newell's no tiene asegurado matemáticamente entrar a los octavos de final, pero pese a eso la AFA escuchó el pedido rojinegro de jugar el domingo en Córdoba, y por eso cerrará la fecha.

Pero no jugará al mismo tiempo que sus rivales de la zona, por lo que el equipo de Kudelka enfrentará a Instituto probablemente con la clasificación ya asegurada. Es que los partidos en que juegan Gimnasia de Mendoza, Independiente, San Lorenzo y Unión van el viernes a las 19.

La fecha 16ª completa del torneo Clausura

►Jueves 5/11

15: Aldosivi vs. River Plate

19: Gimnasia LP vs. Belgrano

►Viernes 6/11

15: Barracas Central vs. Racing Club

19: San Lorenzo vs. Platense

19: Independiente vs. Deportivo Riestra

19: Unión vs. Vélez Sarsfield

22: Tigre vs. Sarmiento

22: Banfield vs. Atlético Tucumán

►Sábado 7/11

14.30: Gimnasia (M) vs. Independiente Rivadavia

14.30: Talleres vs. Estudiantes

17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán

17.30: Central vs. Estudiantes (Rio IV)

17.30: Boca vs. Defensa y Justicia

►Domingo 8/11

17: Central Córdoba vs. Lanús

19.30: Instituto vs. Newell's

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