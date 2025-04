Newell's: Keylor Navas brillante, cuando atajar se convierte en una obra de arte

El arquero de Newell's tiene un nivel sobresaliente. Es el gran pilar del ciclo Fabbiani y en cada performance no deja de sorprender por su talento y destreza

No es un arquero común. No es el típico guardián de los tres palos que sólo trata de evitar goles. No tiene nada que ver con el guardavalla tradicional que hace lo que puede ante el delantero que tiene la ventaja de tener la pelota en los pies. Nada de eso. Keylor Navas, el arquerazo que tiene Newell's, antes multicampeón con Real Madrid, es un verdadero artista del puesto.