Newell's: tras ir en la búsqueda de un volante ofensivo, ¿tiene que ir por un arquero?

Una parte de la dirigencia de Newell's no cree conveniente traer otro guardameta y Kudelka debe decidir en estos días si es necesario

El nuevo golpazo en el clásico ubicó a Newell's ante un espejo muy incómodo que expone todas sus debilidades y carencias. Desde esa plataforma, el nuevo técnico Frank Kudelka realizó un rápido diagnóstico en el que estableció búsquedas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. En ese marco , resaltó de arranque que se debe aprovechar los cupos que tiene la Lepra para ir por dos refuerzos más, para mejorar las alternativas que hoy tiene el plantel.

En ese sentido, según trascendió desde Bella Vista, la entidad rojinegra tiene en claro que primero debe ir por un volante ofensivo, y luego debatir, sin tanta premura, dentro de la estructura de decisiones del fútbol profesiona l de Newell’s, si tiene que ir por un arquero ante la severa lesión de Gabriel Arias, que le demandará muchos meses en su proceso de recuperación.

Al menos hasta ahora, no surgieron desde el Parque señales que apuren pasos para ir a buscar desesperado los servicios de un arquero.

Newell's ve poco en el mercado

Es que, más allá de la gravedad de la lesión del exRacing, algunos directivos rojinegros entienden que lo que pueden conseguir en este momento del equipo y en este pasaje de la competencia, no serían opciones de nivel, sería de bajo calibre y en condición de libre.

Creen que los nombres que han surgido en el mercado, que han apuntado y que han acercado al club leproso, no están por encima de lo que le pueden dar hoy Williams Barlasina y Josué Reinatti, dos jugadores forjados en la cantera rojinegra.

En esta discusión y análisis abierto dentro de Newell’s, de acuerdo a lo que trascendió desde el predio de entrenamientos será el propio Kudelka el que determinará esa cuestión.

Queda claro que será el propio entrenador el que, mediante un seguimiento de cerca de los aportes y de las actuaciones de los dos arqueros, si ve como urgente y necesario ir por otro custodia de los tres palos rojinegros.

Entonces, será muy importante, y de gran incidencia lo que le puedan llegar a mostrar al técnico en cada sesión de entrenamiento en el Centro Griffa.

Sonaron y no convencieron en Newell's

Dentro de los nombres que llegaron a la mesa de negociación, uno de los primeros nombres que surgió fue el de Facundo Altamirano, actualmente relegado en San Lorenzo. Esta posibilidad pareció empezar a tomar fuerza en Buenos Aires, pero en Rosario no le terminaba de cerrar a la cúpula rojinegra.

Esta opción parecía encaminarse tras la lesión de Arias y la necesidad de reforzar ese puesto, pero no pudo prosperar.

Esa chance no llegó a tomar vuelo, ni se acercó a un punto de acuerdo. Y por eso tampoco se presentó la carpeta médica por Arias para abrir un espacio para una incorporación.

Otro cuyo nombre merodeó el Parque el arquero boliviano y de amplia trayectoria Carlos Lampe, quien fue ofrecido tras la dura lesión que sufrió Arias y que le demandará varios meses de inactividad. El nombre del experimentado jugador de Bolívar fue acercado a la dirigencia leprosa como una alternativa para ocupar el lugar del ex-Racing, aunque todo dependerá de lo que decida el nuevo técnico rojinegro Frank Kudelka.

Cabe recordar que Arias sufrió una fractura en el peroné izquierdo en la derrota frente a Estudiantes, en la antesala al clásico con Central, y tendrá varios meses de recuperación para volver a estar a disposición del cuerpo técnico. Kudelka, en esa ocasión, optó por Williams Barlasina para cubrir el arco y tiene como alternativa a Josué Reinatti, es por eso que habrá que ver si opta por alguien de mayor experiencia o se queda con los arqueros que tiene a mano.

Lampe, de 38 años, tuvo un paso por Boca en 2018 y también integra la selección de Bolivia. Su situación contractual en Bolívar “no sería un impedimento si la Lepra decide avanzar”, según se informó.

No obstante, Newell’s estaba en la búsqueda de otro lugar a cubrir -un volante ofensivo-, aunque como la lesión de Arias es importante podría solicitar que se le habilite un cupo.

En Newell's habla Kudelka

Hoy, después del entrenamiento en turno matutino, Frank Kudelka atenderá a los medios en conferencia de prensa. El evento se desarrollará, a las 12.30, en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa.

El encuentro con los representantes de prensa servirá para tratar de conocer más en profundidad sus intenciones en relación al partido de este martes, a las 22, ante Platense, por la 10º fecha del torneo Apertura, en el Coloso Marcelo Bielsa.

Además, también permitirá conocer la postura del nuevo técnico en relación a la realidad del equipo luego de durísimo traspié en el clásico, sobre la recuperación de varios lesionados, y para saber cómo avanzan las negociaciones por refuerzos.

Vale recordar que la 9ª fecha no se diputó por el inédito paro decretado por la propia AFA en defensa de sus principales dirigentes, quienes fueron requeridos por la Justicia. Ese lapso sirvió para al menos para poner un freno de recomposición y reabastecimiento luego de un pésimo inicio del torneo Apertura. Necesita salir de ese estado de confusión.