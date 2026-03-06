La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: tras ir en la búsqueda de un volante ofensivo, ¿tiene que ir por un arquero?

Una parte de la dirigencia de Newell's no cree conveniente traer otro guardameta y Kudelka debe decidir en estos días si es necesario

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

6 de marzo 2026 · 06:15hs
Ante Central atajó Williams Barlasina

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Ante Central atajó Williams Barlasina, y dentro de Newell's analizan si deben ir por otro refuerzo.

El nuevo golpazo en el clásico ubicó a Newell's ante un espejo muy incómodo que expone todas sus debilidades y carencias. Desde esa plataforma, el nuevo técnico Frank Kudelka realizó un rápido diagnóstico en el que estableció búsquedas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. En ese marco, resaltó de arranque que se debe aprovechar los cupos que tiene la Lepra para ir por dos refuerzos más, para mejorar las alternativas que hoy tiene el plantel.

En ese sentido, según trascendió desde Bella Vista, la entidad rojinegra tiene en claro que primero debe ir por un volante ofensivo, y luego debatir, sin tanta premura, dentro de la estructura de decisiones del fútbol profesional de Newell’s, si tiene que ir por un arquero ante la severa lesión de Gabriel Arias, que le demandará muchos meses en su proceso de recuperación.

Al menos hasta ahora, no surgieron desde el Parque señales que apuren pasos para ir a buscar desesperado los servicios de un arquero.

Leer más: Newell's recibió otro no por parte de la Aprevide para llevar visitantes a La Fortaleza

Newell's ve poco en el mercado

Es que, más allá de la gravedad de la lesión del exRacing, algunos directivos rojinegros entienden que lo que pueden conseguir en este momento del equipo y en este pasaje de la competencia, no serían opciones de nivel, sería de bajo calibre y en condición de libre.

Creen que los nombres que han surgido en el mercado, que han apuntado y que han acercado al club leproso, no están por encima de lo que le pueden dar hoy Williams Barlasina y Josué Reinatti, dos jugadores forjados en la cantera rojinegra.

En esta discusión y análisis abierto dentro de Newell’s, de acuerdo a lo que trascendió desde el predio de entrenamientos será el propio Kudelka el que determinará esa cuestión.

Queda claro que será el propio entrenador el que, mediante un seguimiento de cerca de los aportes y de las actuaciones de los dos arqueros, si ve como urgente y necesario ir por otro custodia de los tres palos rojinegros.

Entonces, será muy importante, y de gran incidencia lo que le puedan llegar a mostrar al técnico en cada sesión de entrenamiento en el Centro Griffa.

Leer más: Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Sonaron y no convencieron en Newell's

Dentro de los nombres que llegaron a la mesa de negociación, uno de los primeros nombres que surgió fue el de Facundo Altamirano, actualmente relegado en San Lorenzo. Esta posibilidad pareció empezar a tomar fuerza en Buenos Aires, pero en Rosario no le terminaba de cerrar a la cúpula rojinegra.

Esta opción parecía encaminarse tras la lesión de Arias y la necesidad de reforzar ese puesto, pero no pudo prosperar.

Esa chance no llegó a tomar vuelo, ni se acercó a un punto de acuerdo. Y por eso tampoco se presentó la carpeta médica por Arias para abrir un espacio para una incorporación.

Otro cuyo nombre merodeó el Parque el arquero boliviano y de amplia trayectoria Carlos Lampe, quien fue ofrecido tras la dura lesión que sufrió Arias y que le demandará varios meses de inactividad. El nombre del experimentado jugador de Bolívar fue acercado a la dirigencia leprosa como una alternativa para ocupar el lugar del ex-Racing, aunque todo dependerá de lo que decida el nuevo técnico rojinegro Frank Kudelka.

Cabe recordar que Arias sufrió una fractura en el peroné izquierdo en la derrota frente a Estudiantes, en la antesala al clásico con Central, y tendrá varios meses de recuperación para volver a estar a disposición del cuerpo técnico. Kudelka, en esa ocasión, optó por Williams Barlasina para cubrir el arco y tiene como alternativa a Josué Reinatti, es por eso que habrá que ver si opta por alguien de mayor experiencia o se queda con los arqueros que tiene a mano.

Lampe, de 38 años, tuvo un paso por Boca en 2018 y también integra la selección de Bolivia. Su situación contractual en Bolívar “no sería un impedimento si la Lepra decide avanzar”, según se informó.

No obstante, Newell’s estaba en la búsqueda de otro lugar a cubrir -un volante ofensivo-, aunque como la lesión de Arias es importante podría solicitar que se le habilite un cupo.

Leer más: Cambio de horario para el partido del martes entre Newell's y Platense

En Newell's habla Kudelka

Hoy, después del entrenamiento en turno matutino, Frank Kudelka atenderá a los medios en conferencia de prensa. El evento se desarrollará, a las 12.30, en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa.

El encuentro con los representantes de prensa servirá para tratar de conocer más en profundidad sus intenciones en relación al partido de este martes, a las 22, ante Platense, por la 10º fecha del torneo Apertura, en el Coloso Marcelo Bielsa.

Además, también permitirá conocer la postura del nuevo técnico en relación a la realidad del equipo luego de durísimo traspié en el clásico, sobre la recuperación de varios lesionados, y para saber cómo avanzan las negociaciones por refuerzos.

Vale recordar que la 9ª fecha no se diputó por el inédito paro decretado por la propia AFA en defensa de sus principales dirigentes, quienes fueron requeridos por la Justicia. Ese lapso sirvió para al menos para poner un freno de recomposición y reabastecimiento luego de un pésimo inicio del torneo Apertura. Necesita salir de ese estado de confusión.

Noticias relacionadas
Ortega tiene 26 años, arriba a Newells en condición de libre después de pasar por Tigre y firmó por una temporada. 

Newell's suma otro soldado para tener más opciones en la última línea y fortalecer la defensa

cambio de horario para el partido del martes entre newells y platense

Cambio de horario para el partido del martes entre Newell's y Platense

Guillermo May llegó a la entidad del Parque como refuerzo en 2023, pero tuvo escasa participación.

El TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Ignacio Boero junto a Julián González y Juan Cúneo, luego de las elecciones de Newells.

"Este momento de Newell's exige grandeza y decisiones colectivas": la propuesta que le hicieron a Boero

Ver comentarios

Las más leídas

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Arias

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Lo último

El nuevo thriller de menos de dos horas que arrasa en Netflix

El nuevo thriller de menos de dos horas que arrasa en Netflix

Newells: tras ir en la búsqueda de un volante ofensivo, ¿tiene que ir por un arquero?

Newell's: tras ir en la búsqueda de un volante ofensivo, ¿tiene que ir por un arquero?

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

En un hecho político inusual, los legisladores que no son libertarios aunaron fuerzas por el pago de la deuda y proponen la cesión del proyecto a la provincia
Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

Qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Por un lugar en Vaca Muerta: Santa Fe busca sumar a sus industrias

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Por un lugar en Vaca Muerta: Santa Fe busca sumar a sus industrias

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Arias

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Ovación
Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Franco Colapinto y Alpine, en un viernes decepcionante en el estreno de la nueva era de la Fórmula 1

Franco Colapinto y Alpine, en un viernes decepcionante en el estreno de la nueva era de la Fórmula 1

Primera práctica de la Fórmula 1 2026 en Melbourne: Colapinto, el mejor de Alpine pero lejos

Primera práctica de la Fórmula 1 2026 en Melbourne: Colapinto, el mejor de Alpine pero lejos

Policiales
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

La Ciudad
Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

Mariano Romero: La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad

Mariano Romero: "La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad"

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %
Economía

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos
Economía

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca
Economía

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
la ciudad

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos
La ciudad

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización
La Ciudad

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna
Información General

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional
El Mundo

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
La Ciudad

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario
La Ciudad

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores
Policiales

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?
La Región

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal
La Ciudad

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos
Información General

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada
La Ciudad

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura
La ciudad

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura