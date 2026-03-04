Cambio de horario para el partido del martes entre Newell's y Platense El cotejo en el Coloso por la fecha 10 de la Liga Profesional finalmente se jugará a las 22 4 de marzo 2026 · 23:38hs

Archivo (Marcelo Bustamante / La Capital)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que el partido de la 10ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol entre Newell's y Platense sufrió un cambio de horario y finalmente se jugará a las 22.

El encuentro en el Coloso del Parque Independencia estaba previsto para el mismo martes pero a las 17.30, y finalmente se estableció el nuevo horario.

La fecha 10 de la Liga Profesional quedó confirmada de la siguiente manera:

Martes 10 de marzo ►19.45 Tigre – Vélez (Interzonal) por ESPN Premium

►19.45 Independiente – Unión (Zona A) por TNT Sports ►22.00 Sarmiento – Racing (Zona B) por ESPN Premium ►22.00 Newell’s – Platense (Zona A) por TNT Sports Miércoles 11 de marzo ►17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B) por ESPN Premium ►17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B) por TNT Sports ►19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A) por ESPN Premium ►22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B) por TNT Sports ►22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B) por ESPN Premium Jueves 12 de marzo ►17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A) por ESPN Premium ►17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A) por TNT Sports ►19.15 Talleres – Instituto (Zona A) por TNT Sports ►19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B) por ESPN Premium ►21.30 Huracán – River (Zona B) por TNT Sports Viernes 13 de marzo ►20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A) por ESPN Premium