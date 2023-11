Newell's: Heinze y una elección que lo llevó a un balotaje con números en baja

Hay interrogantes que surgen por sí solos y las respuestas aparecen de manera concreta y son contundentes, pero hay una involucrada al futuro que es de difícil resolución. No hay ningún tipo de discusión al analizar el presente del equipo y lo hecho a lo largo del torneo, porque el mismo quedó con una deuda en rojo y una cuota futbolística de alta inflación. Lo único concreto es que Heinze llegó con un alto respaldo popular y no hubo objeciones a la hora de la elección, pero con el transcurrir del tiempo surgieron decepciones -por el apático rendimiento leproso- que condujeron a lo más duro: ser despedido este domingo ante Sarmiento con insultos y silbidos.

"Es el momento más difícil y triste de hace muchos años. Tengo recuerdos distintos de esta cancha y esta gente, hoy me toca vivir algo distinto. Es muy doloroso, le di mucho y me dieron mucho. Estoy tranquilo, pero ver a la gente así es feo y triste", reconoció el Gringo durante la conferencia de prensa tras la derrota por 1 a 0 ante los de Junín. Una situación que lo golpeó una vez más a pesar de la larga experiencia que tiene dentro del fútbol y que lo llevará a analizar con detenimiento lo que será de su futuro en el club. "Están las dos posibilidades. Lo pensaré", sostuvo al respecto.

Heinze tiene en claro que aquella llave de la confianza que recibió hace casi un año ya no abre con facilidad la puerta del respaldo. Hoy mermó su apoyo y al momento de la elección del DT 2024 deberá ir a un balotaje con números que no lo favorecen, aunque sabe que cuenta con el respaldo más importante: el del presidente Ignacio Astore. También, a favor, y en un fútbol donde no existen los proyectos y son sólo "pour la galerie" no hay en multitud nombres de mayor importancia en el mercado que superen el de Heinze. Menos aún con un amplio conocimiento de la Lepra o que sea del riñón como siempre intentan apuntar las dirigencias.

Hasta el momento 29 entrenadores fueron reemplazados en la presente Copa de la Liga cuando hay 28 equipos participantes, un dato claro y concreto de la impaciencia general. Y en ese abanico los mismos DT fueron "saltando" de un club a club. Uno de los pocos que bancó al conductor fue precisamente Newell's, que hoy tiene a un Heinze con opiniones totalmente divididas y cuya decisión de continuidad o no pasará por lo estrictamente personal.

La Lepra no logró identidad, no logró un funcionamiento que entusiasme, los rendimientos de los jugadores no estuvieron a la altura y quedó con pocas chances de clasificar a los playoffs y menos aún a la Sudamericana. Todos aspectos negativos que influirán a la hora de la definición de cara a 2024.