Newell's cayó muy feo ante Sarmiento en el Coloso y perdió el último tren

May no tuvo puntería y no pudo ni con Recalde al lado.

Asomaba como el último tren para no quedarse demasiado lejos de todos los objetivos trazados en la partida. Como esa chance postrera que el fútbol siempre sabe regalar sin reparar demasiado en los merecimientos. Cuando restan dos fechas para terminar la zona de grupos de la Copa de la Liga, a este Newell’s le pasó por delante una nueva oportunidad, en su casa y ante un rival angustiado por sus necesidades que había llegado a Rosario en puestos de descenso, y otra vez no le pudo sacar réditos. Por eso, la caída 1-0 ante Sarmiento en el Coloso, con gol de Kaprof para el verde se transformó en otro duro revés para un equipo que nunca encontró la dosis de regularidad necesaria para darle sustento a sus pretensiones, y para estar a la altura de las expectativas que generó en el inicio del ciclo que comanda Gabriel Heinze. Que ante los juninenses terminó en silbidos y cantos de hartazgo contra el técnico, como nunca antes.

Arrancó el partido con Newell’s intentando atacar y Panchito González tratando de sacar provecho de su picardía y su dinámica desde la derecha. En los primeros minutos era lo más incisivo de la lepra y se animaba a buscar a Sordo con pelotazos cruzados que desnudaban algunos huecos. Y May salia a buscar sus pelotas cuando no le llegaban claras. A los 11`, salió Sordo por lesión y le anularon un gol al local por posición adelantada de May. El dueño de casa empujaba con más coraje que ideas pero estaba mucho más cerca de quebrar la paridad de arranque. Balzi se ubicó en la misma zona de Sordo, por izquierda. Y a los 17’, volvió a rematar González y contuvo Devecchi. Panchito seguía siendo el que más insinuaba. Y el único que lo acompañaba era May. El resto lucía en otra frecuencia.