Heinze, dolido: "Hoy están las dos opciones sobre mi continuidad"

Es el momento más crítico de Gabriel Heinze como DT de Newell's. Y su continuidad hoy pende de un hilo. Tras la durísima derrota con Sarmiento en el Coloso, El Gringo habló a corazón abierto y quedó una sensación de gran incertidumbre de cara a su futuro. "Mi idea es seguir hasta el final del torneo, pero siempre puede pasar algo. Voy a pensar qué es lo mejor para la institución. Están las dos opciones (seguir o no) y lo pensaré como siempre lo he hecho, como corresponde, y siempre dije que buscaré lo mejor para la institución por encima mío. Voy a hablar ahora con la gente que tengo que hablar (la dirigencia)", dijo respecto a su continuidad en el cargo.

"Los insultos de la gente son dolorosos, tristes y lo entiendo porque yo estoy acá para darle la mayor alegría posible. Pero el sentimiento es de tristeza, de dolor, porque soy de la casa y me duele", remarcó.

Y agregó: "Es el momento más triste desde hace muchos años, tengo otros recuerdos de esta cancha y este gente y hoy me toca vivir completamente lo contrario y eso duele. Es parte de mi historia y de mi vida. Este club me dio mucho yo también le di mucho. Estoy tranquilo por el trabajo y el esfuerzo. Esa es mí tranquilidad. A nivel de resultados, ver a la gente así es feo y es triste y siento dolor".

En cuanto al equipo dijo: "Creo que no se ve merma física. Acá hay una cosa clara y el único responsable de esto soy yo como entrenador. Hay muchos factores que también influyen, como lo anímico".

Boca y Defensa es lo que se le viene a Newell's. ¿Vas a seguir en el cargo? "Siempre pienso que las cosas pueden mejorar e ir para mejor, pero soy una persona que me gusta vivir las cosas, hay momentos buenos y malos. No me arrepiento de haber venido a Newell's y siempre se puede salir de las situaciones adversas. Hay que tener esa fuerza y esa tranquilidad para salir adelante".

Y cerró: "Futbolísticamente en la mayoría del partido ante Sarmiento no hicimos lo que veníamos haciendo, influye lo emocional y cuando empezaron las imprecisiones enseguida la confusión general".