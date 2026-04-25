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Newell's: Frank Kudelka debe definir si cambia a uno o dos jugadores para el partido ante Instituto

El DT recuperó a dos futbolistas que faltaron la fecha pasada en Newell's por lesiones. Uno volverá seguro entre los titulares y el otro es una posibilidad

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

25 de abril 2026 · 15:56hs
Frank Kudelka preparó el equipo para el último partido de Newells en el Coloso.

Frank Kudelka preparó el equipo para el último partido de Newell's en el Coloso.

El plantel de Newell's quedará concentrado este sábado en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa, donde permanecerá hasta el partido del domingo, a las 17.15, frente a Instituto. Para la última presentación rojinegra en el Coloso por el torneo Apertura, correspondiente a la 16ª fecha, Frank Kudelka puede definir uno o dos cambios.

Dependerá de la condición física de uno de esos futbolistas en cuestión, quienes no participaron de la última fecha por encontrarse lesionados, para determinar si ambos están desde el inicio en el Parque.

Oscar Salomón y Matías Cóccaro, de ellos se trata, faltaron contra Unión (3-2) por la 15ª fecha a causa de diferentes dolencias. El zaguero se recuperó de la distensión en el gemelo derecho. El centrodelantero mejoró de la contractura en la pantorrilla y el síndrome de estrés tibial.

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Salomón y Salcedo van arriba con Arboleda, de Banfield. Ambos serían los zagueros de Newell's ante Instituto.

Salomón y Salcedo van arriba con Arboleda, de Banfield. Ambos serían los zagueros de Newell's ante Instituto.

La presencia de Salomón entre los titulares se descuenta por estas horas, en reemplazo de Nicolás Goitea. Pero es menos segura la participación de Cóccaro desde el comienzo.

La lesión del nueve, por el síndrome de estrés tibial, es recurrente y lo condiciona. Durante la semana no entrenó con normalidad y su situación deja abierta la duda si formará parte de los titulares. El cuerpo técnico resolverá si está para exigirlo desde el inicio del partido.

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Matías Cóccaro sufre una lesión que es recurrente.

Matías Cóccaro sufre una lesión que es recurrente.

La fecha anterior, el centrodelantero titular fue el juvenil Francisco Scarpeccio. Es posible que siga entre los once si Cóccaro finalmente estará sentado en el banco de suplentes.

>> Leer más: Newell's mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

Otra opción que tiene Kudelka para el puesto de nueve es Juan Ignacio Ramírez, autor del tercer gol contra Unión. Pero más allá de esa conquista, Scarpeccio estaría por delante del uruguayo en la consideración del entrenador.

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Kudelka seguirá sin tener a disposición a Franco García (traumatismo de rodilla y distensión muscular en el isquiosural de la pierna derecha) y Bruno Cabrera (desgarro en el recto anterior del muslo derecho).

Los once de Newell's

El posible equipo rojinegro: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Luciano Herrera; Matías Cóccaro o Francisco Scarpeccio.

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El técnico de Newells logró una reacción de manera pragmática, adaptándose a los tiempos de crisis y a una cruel racha de lesiones que siempre agregaron dificultades.

En Newell's, Kudelka reconstruye al equipo entre la pesada herencia y las lesiones

Matías Cóccaro hizo algunos trabajos con sus compañeros y otros en solitario. Es probable que sea incluido en la convocatoria de Newells para recibir a Instituto.

En Newell's, Cóccaro sigue entre algodones pero igual estaría en la convocatoria

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