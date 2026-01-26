Saúl Salcedo fue contundente y explicó su decisión de seguir en Newell's

El paraguayo Saúl Salcedo, único sobreviviente de la zaga central en 2025, no era tenido en cuenta y estuvo cerca de emigrar de Newell's.

“La línea de tres no es nada fácil, requiere de mucha concentración, trabajo y sincronización, igualmente no perdimos por eso”, aclaró Salcedo.

Saúl Salcedo, el único sobreviviente titular de la zaga central de Newell's en 2025, remarcó: “No era el resultado que esperábamos, el que queríamos, pero esto recién arranca. Es un grupo nuevo, técnicos nuevos, ojo, no es excusa. Lo bueno del fútbol es que el martes tenemos revancha con Independiente.

El paraguayo, habló con Ovación del rendimiento de los refuerzos: “Los vi bien, se incorporaron bastante rápido, algunos ya conocen la idea del cuerpo técnico como Salomón o Herrera y así será más fácil todo. Obviamente nos estamos conociendo, algunos llegaron la semana pasada, tienen muy pocos entretenimientos con nosotros y no es fácil, pero no es excusa. Hay que dar vuelta la página porque el del martes es un partido muy importante”.

En el único encuentro amistoso que jugó la Lepra ante Real Pilar en el Coloso, la dupla plantó línea de cuatro en el fondo y en el debut, sorprendió con una línea de tres.

“La línea de tres no es nada fácil, requiere de mucha concentración, trabajo y sincronización, igualmente no perdimos por eso. El partido se abre por la pelota parada y después de la expulsión fue bastante complicado. A pesar de todo eso, terminamos bastante bien, con sensaciones que pudimos haberlo empatado” explicó Sa Sa.

“Estuvimos cerca de empatar con Talleres”

A pesar de la derrota, siempre hay algo que rescatar para el defensor: “La entrega que tuvo el equipo. Con diez hombres no es nada fácil enfrentar un partido que después se hizo cuesta arriba con dos a cero, pero con el descuento nos metimos otra vez a pelear el encuentro y estuvimos cerca”.

“Es la primera fecha, esto recién arranca, aún resta mucho por jugarse, claramente duele la derrota, pero hay que enfocarse en el martes”, exclamó el guaraní, tratando de llevar un poco de tranquilidad a los hinchas leprosos.

“Hay que mejorar la imagen”

“Uno lo último que pierde son las esperanzas, tuvimos un tiro libre cerca del área de Talleres qué no pudimos aprovechar. A pesar de la derrota, salimos con la cabeza en alto”, relató Salcedo quien valoró muchísimo el trabajo de la dupla Orsi-Gómez en la pretemporada. “Hasta el momento el trabajo ha sido muy bueno, son muy intensos, sabiendo que eso es lo que requiere hoy en día el fútbol. Hay que mejorar la imagen para Independiente”, dijo.

“El año pasado, en algún momento parecía que me iba, pero decidí quedarme y termine jugando. Decidí y quiero quedarme porque tengo la cabeza puesta en este torneo”, sentenció.