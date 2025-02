Newell's de cara al clásico: en el peor momento, sin equipo y con el runrún sobre el entrenador

No hay señal alguna de que los preceptos de Mariano Soso lleguen . Se intuye que busca poner la idea por encima de los ejecutantes, aunque esa idea suele ser cambiante y no se ve tampoco con claridad.

No hay equipo en Newell's

No hay un equipo agresivo con la pelota, no hay un equipo seguro en la defensa, no hay un equipo vertical, que tome el mando o que pase rápido a posiciones ofensivas, no hay un retroceso confiable, no parece haber jugadores aptos para determinadas funciones. Aún no hay equipo, bah.