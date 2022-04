Newell's: busca triturar otra racha torcida ante Racing

Sanguinetti demostró ser un experto en cortar estadísticas adversas. Ahora quiere ganarle a Racing en Avellaneda, algo que Newell's no hace desde 2013.

Newell’s tratará de seguir rompiendo rachas negativas cuando enfrente a Racing mañana en Avellaneda. Con Javier Sanguinetti como entrenador ya lo hizo en varias oportunidades en este torneo: ganándole a Talleres en Córdoba donde no lo hacía desde el Apertura 2001; derrotando a Atlético Tucumán a quien no le ganaba desde hacía 7 partidos, adueñándose del clásico ante Central algo que hacía desde el 23 de octubre de 2016 cuando le ganó 1 a 0 en Arroyito con gol de Maxi Rodríguez a los 93’ y venciendo a Banfield, cosa que no podía hacer desde el Clausura 2012.