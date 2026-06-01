Así será el nuevo recibo de sueldo: secciones y hasta un gráfico de torta

El gobierno aprobó un nuevo modelo para ver la liquidación de haberes. ¿Qué tiene de novedoso?

El Poder Ejecutivo dictó tres decretos para reglamentar las reformas introducidas por la Ley de Modernización Laboral 27.802. En una de ellas da detalles acerca de cómo quedará diseñado el nuevo recibo de sueldo .

El paquete normativo, publicado en el Boletín Oficial del día primero de junio de 2026, abarca cuestiones relativas a la flexibilización de documentos y el control de ausentismo, la estructuración financiera de los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y un esquema de condonación de deudas previsionales para fomentar el blanqueo laboral.

Entre los cambios se registran en el decreto 407/2026 en los recibos de liquidación haberes al detallar nuevos esquemas para los instrumentos de documentación laboral. De hecho, se ofrece un nuevo modelo del recibo de sueldo.

El nuevo diseño de los recibos busca reflejar el costo laboral total asumido por la empresa, diferenciando explícitamente los conceptos de la relación de trabajo y el neto percibidos por el empleado.

El esquema deberá organizarse en cuatro secciones diferenciadas e incluir los datos del trabajador y del empleador, las contribuciones y conceptos abonados por la empresa, el detalle de la remuneración bruta y las deducciones correspondientes, y, por supuesto, el salario neto percibido.

Se suma el anexo Detalle de la composición salarial e incluso un gráfico de torta para mostrar el costo del empleador con la diferenciación entre el sueldo neto, costo sindical, seguridad social, obra social, PAMI y ART.

“El recibo de sueldo deberá ajustarse al modelo previsto en el presente anexo”: