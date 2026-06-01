El primer rival de Newell's tuvo el no de Kudelka y va por Vojvoda, un DT valorado en el Parque

Kudelka ya está enfocado ciento por ciento en el rojinegro. Ahora Talleres trata de seducir a un técnico que Newell's intentó repatriar

Talleres analiza alternativas para el banco de suplentes, donde suena muy fuerte y es uno de los principales candidatos Juan Pablo Vojvoda, muy valorado en Newell’s.

La historia de Newell's , los entrenadores y Talleres de Córdoba vuelve a entrelazarse. Esta vez porque el protagonista es un exjugador y director técnico leproso: Juan Pablo Vojvoda. Y justo el debut en el Clausura del rojinegro será en el Coloso ante la T.

Hay que decir que el club cordobés cuando se quedó en el cierre de esta temporada sin Carlos Tevez hizo un sondeo por el actual conductor rojinegro Kudelka, que no prosperó por el deseo de Frank de apuntalar su proyecto en el Parque.

Pero ahora suena fuerte otro con raíz leprosa como Vojvoda, a quien en Newell’s quisieron repatriar en varias oportunidades y no se logró ese competido.

El intento por Kudelka

Kudelka fue el primer nombre que sonó en la T tras la abrupta salida del Apache del banco de suplentes en este fin de semestre competitivo.

Y esta información que había llegado desde Córdoba despertó cierta incertidumbre en los hinchas leprosos que escucharon las ansias de la T de tener a su entrenador, pero, según pudo averiguar Ovación en su momento (22 de mayo), la comisión directiva de Newell’s se comunicó con el técnico quien le confirmó la continuidad en el banco rojinegro.

“Es todo humo, no se va”, aseguró una alta fuente dirigencial leprosa, quien además aseveró que Kudelka no se movía del parque Independencia.

Todo esto quedó certificado cuando la semana pasada Frank inició la pretemporada al frente del equipo en Bella Vista, donde además se mueve codo a codo con la dirigencia para abordar el actual mercado de pases, antes del inicio del torneo Clausura previsto para fines de julio.

Y tras el “no” de Kudelka ahora el club cordobés, cuya dirigencia encabeza Andrés Fassi, analiza alternativas para el banco de suplentes, donde suena muy fuerte y es uno de los principales candidatos Juan Pablo Vojvoda, exjugador de Newell’s y que también tuvo un paso como técnico de la primera división en el Parque en lo que fue el inicio de una prometedora carrera.

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El paso de Vojvoda por Newell's

Porque Vojvoda dirigió a Newell’s en 2016-2017 durante seis partidos, con 2 triunfos, 1 empate y 3 derrotas. Luego estuvo en Defensa y Justicia, Talleres, Huracán, La Calera de Chile, un gran paso por Fortaleza de Brasil y luego el Santos de Neymar, en lo que fue su último club donde evitó el descenso en la temporada pasada, pero el 2026 no comenzó bien y el ciclo terminó.

Vojvoda estuvo en Talleres en 2018-2019, tras la salida justamente de Frank Kudelka. Su registro fue de 14 victorias, 9 empates y 13 derrotas.

En la T además suena Damián Ayude, de último paso en San Lorenzo, y hay otros dos nombres que maneja la dirigencia.

Gran campaña de Frank

Lo que está claro en este escenario es que Newell’s primero logró sostener a Kudelka, quien desde que llegó al Parque con el Apertura iniciado supo revertir el tobogán en el juego y los resultados que atormentaba al equipo y terminó armando una formación confiable y mucho más competitiva. Además, terminó con un invicto de seis partidos y ahora inició la pretemporada con la obligación de mejorar en todo sentido y donde necesitará de refuerzos de jerarquía sí o sí.

Y, por otro lado, hay un DT muy considerado en el Parque que está como opción firme en otro equipo del fútbol argentino como es el caso de Vojvoda con Talleres.

Lo cierto es que todo indica que tarde o temprano, hoy es imposible, Juan Pablo volverá a ser el DT leproso a futuro, ya con toda la experiencia encima y con el respaldo dirigencial necesario que antes no tuvo para poner en marcha un proyecto a largo plazo.