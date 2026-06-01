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Colapinto vuelve a Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

El argentino tendrá un exigente desafío en uno de los circuitos más emblemáticos de la F1, para continuar su buena racha con Alpine

1 de junio 2026 · 10:30hs
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La sonrisa de Franco Colapinto tras sus dos mejores carreras en la Fórmula 1.

BWT ALPINE

La sonrisa de Franco Colapinto tras sus dos mejores carreras en la Fórmula 1.

Franco Colapinto quiere seguir a paso firme y disputará el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 el próximo fin de semana, con la carrera más glamorosa pero también una de las más exigentes de la temporada. Tras el 7º puesto en Miami y el 6º en Canadá, el argentino buscará sumar más puntos con Alpine.

De la mano del A526 de la escudería francesa, el pilarense atraviesa su mejor momento en la máxima categoría del automovilismo, pero no puede descansar en los laureles y deberá continuar obteniendo resultados.

Mónaco marcará el inicio de la gira por Europa de la Fórmula 1, en un período fundamental para el resto de la temporada. Con los puntos obtenidos en las dos carreras anteriores, Colapinto escaló en el Campeonato de Pilotos y también aportó importantes unidades para que Alpine se mantenga en el quinto escalón de los constructores.

Por otro lado, esta será la segunda carrera del argentino en este mítico circuito urbano desde su llegada a la Máxima. En 2025, tuvo una destacada actuación al ver la bandera a cuadros en la 13ª posición, después de haber largado 18º con un auto en el que apenas había corrido previamente en Imola.

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Franco Colapinto tuvo una correcta actuación en Mónaco en 2025, en su segunda carrera con Alpine.

Franco Colapinto tuvo una correcta actuación en Mónaco en 2025, en su segunda carrera con Alpine.

En tanto, la FIA y la F1 limitarán artificialmente la velocidad máxima de los autos, modificando la disposición de la potencia eléctrica en comparación a cualquier otra carrera debido a que correrían riesgo de llegar con exceso de potencia y velocidades demasiado altas en las curvas exigentes de este peligroso circuito. A su vez, prohibirán la apertura de los alerones de los autos durante la carrera principal.

Cuándo se disputa el GP de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco se disputará desde el viernes 5 al domingo 7 de junio en el circuito urbano de Montecarlo. La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación.

Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Mónaco, una de las carreras más icónicas en la historia Fórmula 1.

>> Leer más: Scaloni tiene todo listo para ir por lo máximo otra vez, La Capital también

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Montecarlo será transmitida en vivo a través de Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium. Para quienes no cuentan con esta suscripción, Fox Sports transmitirá la carrera en diferido.

Horarios del GP de Canadá

Viernes 5 de junio

Práctica Libre 1: 8.30

Práctica Libre 2: 12

Sábado 6 de junio

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 7 de junio

Carrera: 10

* Horario en Argentina

Cómo es el circuito de Montecarlo

El circuito urbano de Mónaco, ubicado en las calles de Montecarlo, es una de las pistas más emblemáticas y difíciles de la historia de la Fórmula 1, ya que se encuentra en medio de la ciudad y cuenta con calles angostas que lo convierten en un trazado muy lento y técnico.

Los pilotos deben mantener una concentración absoluta para evitar los muros en toda la extensión de la pista, debido a que el mínimo error puede derivar en un choque o abandono. Además de su dificultad, esta carrera es la más glamorosa del calendario, lo que la convierte en una de las más especiales del año.

El circuito cuenta con una extensión de 3,3 kilómetros que lo convierten en el más corto de toda la temporada. Por eso, la carrera principal contará con un total de 78 vueltas y una distancia final de 260,286 km. El récord histórico de vuelta lo registró Lewis Hamilton en 2021, con un tiempo de 1:12.909.

Circuito Monaco f1 2026

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