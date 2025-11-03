La Capital | Ovación | Newell's

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

La Lepra trabaja desde este lunes con el objetivo de pulir los detalles para el encuentro con el Globo, previsto para el próximo sábado

Por Hernán Cabrera

3 de noviembre 2025 · 12:51hs
Newells cayó el viernes ante Unión en el inicio del ciclo de Lucas Bernardi.

Newell's cayó el viernes ante Unión en el inicio del ciclo de Lucas Bernardi.

No hay tiempo para lamentos, las victorias de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Aldosivi pusieron a Newell's en una situación compleja, crítica. Salir del pozo anímico y futbolístico es la prioridad absoluta para el cuerpo técnico encabezado por Lucas Bernardi en el comienzo de una semana que terminará el sábado a las 19.15, ante Huracán.

Tras el encuentro, el plantel rojinegro volvió a los entrenamientos el sábado por la mañana y este lunes encarará el trabajo previo al choque en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con sesiones regenerativas y un poco de fútbol para quienes no estuvieron en el encuentro ante el Tatengue del último viernes.

Para dicho choque, Bernardi podrá recuperar a Luca Regiardo, que cumplió la fecha de suspensión ante Unión tras llegar a la quinta amarilla. El juvenil volante ocuparía el lugar del uruguayo Martín Fernández Figueira. El quetodavía no podrá regresar es Ever Banega, ya que debe purgar una fecha más de suspensión después de la expulsión ante Argentinos Juniors.

¿Qué cambios tendrá Newell's ante Huracán?

Pensando en alguna variante más, el flojo rendimiento de Alejo Montero por el sector derecho probablemente obligue a un replanteo por parte del cuerpo técnico. Allí aparece como posibilidad Jherson Mosquera, que ingresó en la segunda etapa y fue probado durante la semana como una opción junto a Brian Calderara por el sector izquierdo.

>> Leer más: Newell's y el mal menor: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Por otro lado, y teniendo en cuenta la condición de visitante y analizando al equipo quemero, Bernardi también deberá analizar la continuidad de la línea de tres o bien incorporar algún volante más. Otro de los aspectos que se analiza, es sumar otro juvenil para llevar al plantel como lo hicieron Alan Mereles y Francisco Scarpeccio.

