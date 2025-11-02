Paridad clásica donde la 9ª de Newell's ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Newell's y Central se enfrentaron en los clásicos de juveniles de la Asociación Rosarina de Fútbol. Hubo tres triunfos para cada uno y un empate

En el Centro Griffa, Newell's y Central desarrollan otra jornada de clásicos.

Newell's y Central definieron este la jornada de los clásicos de inferiores de la Rosarina en el Centro Griffa. En los partidos del sábado los rojinegros ganaron 1 a 0 en 5ª y 8ª división, Central se impuso por mismo el mismo marcador en 6ª y empataron 0 a 0 en predécima.

Este domingo disputaron los duelos en 9ª, 10ª y 7ª división. En 9ª el triunfo fue para Newell's por 1 a 0 con un golazo de Julián Gómez Mattar, hermano de Jerónimo quien actualmente integra el plantel profesional rojinegro y hoy está en el sub-17 que va a disputar el mundial en Qatar.

Luego fue Central el que sonrió ya que tanto en 10ª, como en 7ª división se impuso 2 a 0

#JuvenilesARF | El GOLAZO de Julián Gómez Mattar que le dió la victoria 1-0 a la 9na pic.twitter.com/npFyIfjXRS

9ª división (Categoría 2011) (9.30 hs)

Newell's 1 - Central 0

Gol: PT 10' Julián Gómez Mattar

Uno de los choques más interesantes. Newell's lo dejó sin invicto y sin punta a Central. Ahora los rojinegros tienen 30 puntos (10 victorias y 2 caídas) y los canallas se quedaron con 29 unidades (9 triunfos, 2 empates y una cáida.)

Newell's: Juan Andrés Restovich Racca; Agustín De Los Santos, Joaquín Viola, Mateo Sartore, Amado Andruetto, Juan Maidana, Laureano Cabrera, Julián Gómez Mattar, Lautaro Ramírez, Mateo Ramos y Alexander González.

DT: Gabriel Toledo

Suplentes: Valentino Giorgi, Isidro Rodríguez, Mateo Moreyra, Jorge Ruffini, Ignacio Saravia, Santiago Pérez y Fausto Alloco.

DSC09832 (1)

Central: Thiago Badaloni; Santino Chamorro, Mateo Stoppani, Gino Montenegro, Alejo González, Aarón Toledo, Alejandro Sosa, Joaquín Viola, Ezequiel Garfagnoli, Ramiro Billordo y Jonás Reyes.

DT: Esteban Game

Suplentes: Lorenzo Coppini, Miguel Mársico, Thiago Barrios, Tiago Fernández, Alejo Castillo, Renzo Catena y Julián Albanesi

image

10ª división (Categoría 2012) (11.00 hs)

Newell's 0 - Central 2 (Final)

Goles: 16' Benjamín Enriotti (RC), 18' Máximo Bianchi (RC)

Incidencias: 10' Expulsado Francesco Gerinale (NOB). 11' Benicio Figueroa (RC) desvió un penal

Newell’s: Nahuel Mansilla; Enzo Scharfspitz, Eliseo Morales, Giovanni Castro, Ignacio Lencina, Bruno Brauer, Santiago Vecchio, Juan Vázquez, Elías Medina, Dylan Batalla y Francesco Gerinale.

DT: Emiliano Spinelli

Suplentes: Benjamín Campanella, Agustín Suárez, Tomás Barrios, Teo Ciccarelli, Ignacio Ivaldi y Tomás Fantín

Central: Francis Kozel; Bastian Reichhardt, Francesco Rigiracciolo, Facundo Aguirre, Tomás Sánchez, Benjamín Enriotti, Santiago Castellarín, Joaquín Castellarín, Benicio Figueroa, Máximo Bianchi y Bautista Yanson.

DT: Ariel Giaccone

Suplentes: Valentino Mirossevich, Enrique Fernández, Rodrigo Acuña, Valentino Moyano y Bautista Bianchi

Central marcha primero en esta división con 30 puntos producto de 9 triunfos y 3 empates. En el primer semestre, los canallas habían ganado 2 a 0 con gritos de Joaquín Castellarín y Benicio Figueroa.

image

image

7ª división (Categoría 2009) (12.30 hs)

Newell's 0 - Central 2 (Final)

Gol: ST 9' Felipe Zárate, de cabeza (RC), ST 28' Benjamín Ferraris (RC)

Newell’s: Bruno Dianda; Valentín Araya, Juan Cruz Vella, Felipe Arcangioli, Augusto Donzino, Lautaro Machado, Elías De Girolami, Juan Ignacio García, Santiago Fontana, Máximo Contreras y Teo Fenoglio.

DT: Federico Laurito

Suplentes: Mateo Newells Comachi, Benjamín Silva Rodríguez, Manuel Berasategui, Nicolás Perisset, Agustín Perisset, Nicolás Morinigo y Tiago Illanes.

Central: Nicolás Rioja; Felipe Zárate, Pablo Zapata; Akil Mûnnich, Laureano Maldonado, Tomás Alegre, Lautaro Sosa, Bruno Medina, Santino Giacopetti, Francisco Marchese y Benjamín Ferraris.

DT: Gabriel Santos

Suplentes: Agustín Ortiz, Álvaro Guich, Kevin Quiroz, Ignacio González, Máximo Martínez, Ilan González y Bruno Ríos.

Central lidera con 30 puntos (ganó 10 y perdió 2) y le sacó seis unidades de ventaja a la Lepra que tiene 24 (7 triunfos, 3 empates y dos derrotas).

Los canallas también se impusieron 1 a 0 a Newell’s en esta categoría en el Apertura con tanto de Pablo Zapata.

image

Fotos: Emanuel Alvarez (Fulbo.ph) (Newell's) y Prensa Rosario Central