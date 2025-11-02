La Capital | Ovación | Newell's

Paridad clásica donde la 9ª de Newell's ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Newell's y Central se enfrentaron en los clásicos de juveniles de la Asociación Rosarina de Fútbol. Hubo tres triunfos para cada uno y un empate

2 de noviembre 2025 · 14:14hs
En el Centro Griffa

En el Centro Griffa, Newell's y Central desarrollan otra jornada de clásicos.

Newell's y Central definieron este la jornada de los clásicos de inferiores de la Rosarina en el Centro Griffa. En los partidos del sábado los rojinegros ganaron 1 a 0 en 5ª y 8ª división, Central se impuso por mismo el mismo marcador en 6ª y empataron 0 a 0 en predécima.

Este domingo disputaron los duelos en 9ª, 10ª y 7ª división. En 9ª el triunfo fue para Newell's por 1 a 0 con un golazo de Julián Gómez Mattar, hermano de Jerónimo quien actualmente integra el plantel profesional rojinegro y hoy está en el sub-17 que va a disputar el mundial en Qatar.

Luego fue Central el que sonrió ya que tanto en 10ª, como en 7ª división se impuso 2 a 0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NecesidadEXT/status/1985013496166125818&partner=&hide_thread=false

Leer más: Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

9ª división (Categoría 2011) (9.30 hs)

Newell's 1 - Central 0

Gol: PT 10' Julián Gómez Mattar

Uno de los choques más interesantes. Newell's lo dejó sin invicto y sin punta a Central. Ahora los rojinegros tienen 30 puntos (10 victorias y 2 caídas) y los canallas se quedaron con 29 unidades (9 triunfos, 2 empates y una cáida.)

Newell's: Juan Andrés Restovich Racca; Agustín De Los Santos, Joaquín Viola, Mateo Sartore, Amado Andruetto, Juan Maidana, Laureano Cabrera, Julián Gómez Mattar, Lautaro Ramírez, Mateo Ramos y Alexander González.

DT: Gabriel Toledo

Suplentes: Valentino Giorgi, Isidro Rodríguez, Mateo Moreyra, Jorge Ruffini, Ignacio Saravia, Santiago Pérez y Fausto Alloco.

DSC09832 (1)

Central: Thiago Badaloni; Santino Chamorro, Mateo Stoppani, Gino Montenegro, Alejo González, Aarón Toledo, Alejandro Sosa, Joaquín Viola, Ezequiel Garfagnoli, Ramiro Billordo y Jonás Reyes.

DT: Esteban Game

Suplentes: Lorenzo Coppini, Miguel Mársico, Thiago Barrios, Tiago Fernández, Alejo Castillo, Renzo Catena y Julián Albanesi

Leer más: Newell's: ¿Quiénes son los tres hermanos que sueñan con jugar juntos en primera?

image

10ª división (Categoría 2012) (11.00 hs)

Newell's 0 - Central 2 (Final)

Goles: 16' Benjamín Enriotti (RC), 18' Máximo Bianchi (RC)

Incidencias: 10' Expulsado Francesco Gerinale (NOB). 11' Benicio Figueroa (RC) desvió un penal

Newell’s: Nahuel Mansilla; Enzo Scharfspitz, Eliseo Morales, Giovanni Castro, Ignacio Lencina, Bruno Brauer, Santiago Vecchio, Juan Vázquez, Elías Medina, Dylan Batalla y Francesco Gerinale.

DT: Emiliano Spinelli

Suplentes: Benjamín Campanella, Agustín Suárez, Tomás Barrios, Teo Ciccarelli, Ignacio Ivaldi y Tomás Fantín

Central: Francis Kozel; Bastian Reichhardt, Francesco Rigiracciolo, Facundo Aguirre, Tomás Sánchez, Benjamín Enriotti, Santiago Castellarín, Joaquín Castellarín, Benicio Figueroa, Máximo Bianchi y Bautista Yanson.

DT: Ariel Giaccone

Suplentes: Valentino Mirossevich, Enrique Fernández, Rodrigo Acuña, Valentino Moyano y Bautista Bianchi

Central marcha primero en esta división con 30 puntos producto de 9 triunfos y 3 empates. En el primer semestre, los canallas habían ganado 2 a 0 con gritos de Joaquín Castellarín y Benicio Figueroa.

image

image

7ª división (Categoría 2009) (12.30 hs)

Newell's 0 - Central 2 (Final)

Gol: ST 9' Felipe Zárate, de cabeza (RC), ST 28' Benjamín Ferraris (RC)

Newell’s: Bruno Dianda; Valentín Araya, Juan Cruz Vella, Felipe Arcangioli, Augusto Donzino, Lautaro Machado, Elías De Girolami, Juan Ignacio García, Santiago Fontana, Máximo Contreras y Teo Fenoglio.

DT: Federico Laurito

Suplentes: Mateo Newells Comachi, Benjamín Silva Rodríguez, Manuel Berasategui, Nicolás Perisset, Agustín Perisset, Nicolás Morinigo y Tiago Illanes.

Central: Nicolás Rioja; Felipe Zárate, Pablo Zapata; Akil Mûnnich, Laureano Maldonado, Tomás Alegre, Lautaro Sosa, Bruno Medina, Santino Giacopetti, Francisco Marchese y Benjamín Ferraris.

DT: Gabriel Santos

Suplentes: Agustín Ortiz, Álvaro Guich, Kevin Quiroz, Ignacio González, Máximo Martínez, Ilan González y Bruno Ríos.

Central lidera con 30 puntos (ganó 10 y perdió 2) y le sacó seis unidades de ventaja a la Lepra que tiene 24 (7 triunfos, 3 empates y dos derrotas).

Los canallas también se impusieron 1 a 0 a Newell’s en esta categoría en el Apertura con tanto de Pablo Zapata.

image

Fotos: Emanuel Alvarez (Fulbo.ph) (Newell's) y Prensa Rosario Central

Noticias relacionadas
Mateo Cáceres festeja el gol que le dio la victoria a Talleres sobre Vélez. El equipo cordobés alcanzó a Newells en la tabla anual. 

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Los clásicos de Newells y Central no entienden siempre y se juegan con la misma pasión.

Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Aldosivi venció 3 a 1 a Independiente Rivadavia, un resultado que aumenta la angustia de Newells. 

Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Facundo Guch siempre intentó desnivelar en el ataque de Newells.

Los juveniles de Newell's asumieron el compromiso ante Unión con un enorme carácter

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Newells necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: No puedo seguir viviendo así

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: "No puedo seguir viviendo así"

Clasicos de Rosarina: Newells ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Lo último

Paridad clásica donde la 9ª de Newells ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Paridad clásica donde la 9ª de Newell's ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Sin apoyo constante, los clubes barriales se mantienen gracias al esfuerzo voluntario, las cuotas sociales y la creatividad de sus dirigentes

Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza la nueva etapa
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza la nueva etapa

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Policiales

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Newells necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: No puedo seguir viviendo así

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: "No puedo seguir viviendo así"

Clasicos de Rosarina: Newells ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Ovación
Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Por Aníbal Fucaraccio
Ovacion

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Jockey Club impuso su presente a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral con Duendes

Jockey Club impuso su presente a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral con Duendes

Policiales
Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Policiales

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

La Ciudad
Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Un bombero corrió la Maratón La Capital con su equipo completo: Pesa 12 kilos

Un bombero corrió la Maratón La Capital con su equipo completo: "Pesa 12 kilos"

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza la nueva etapa

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza la nueva etapa

Cientos de atletas corrieron la Maratón La Capital 2025 y llenaron de color el domingo

Cientos de atletas corrieron la Maratón La Capital 2025 y llenaron de color el domingo

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores
Política

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen
Política

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video
La Ciudad

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video

Granata defendió a Virginia Gallardo: No veo críticas a personas condenadas
Política

Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos
La Ciudad

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

Newells tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas
Información General

"El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas"

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China
La Ciudad

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista
Economía

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario
La Ciudad

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley