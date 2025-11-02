Paridad clásica donde la 9ª de Newell's ganó con un gol del hermano de un jugador de primera
Newell's y Central se enfrentaron en los clásicos de juveniles de la Asociación Rosarina de Fútbol. Hubo tres triunfos para cada uno y un empate
2 de noviembre 2025·14:14hs
Newell's y Central definieron este la jornada de los clásicos de inferiores de la Rosarina en el Centro Griffa. En los partidos del sábado los rojinegros ganaron 1 a 0 en 5ª y 8ª división, Central se impuso por mismo el mismo marcador en 6ª y empataron 0 a 0 en predécima.
Este domingo disputaron los duelos en 9ª, 10ª y 7ª división. En 9ª el triunfo fue para Newell's por 1 a 0 con un golazo de Julián Gómez Mattar, hermano de Jerónimo quien actualmente integra el plantel profesional rojinegro y hoy está en el sub-17 que va a disputar el mundial en Qatar.
Luego fue Central el que sonrió ya que tanto en 10ª, como en 7ª división se impuso 2 a 0
Uno de los choques más interesantes. Newell's lo dejó sin invicto y sin punta a Central. Ahora los rojinegros tienen 30 puntos (10 victorias y 2 caídas) y los canallas se quedaron con 29 unidades (9 triunfos, 2 empates y una cáida.)
Newell's: Juan Andrés Restovich Racca; Agustín De Los Santos, Joaquín Viola, Mateo Sartore, Amado Andruetto, Juan Maidana, Laureano Cabrera, Julián Gómez Mattar, Lautaro Ramírez, Mateo Ramos y Alexander González.
DT: Gabriel Toledo
Suplentes: Valentino Giorgi, Isidro Rodríguez, Mateo Moreyra, Jorge Ruffini, Ignacio Saravia, Santiago Pérez y Fausto Alloco.