El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó en la lucha por la permanencia

Newell's fue el único que no sumó en la batalla por la salvación del descenso. Ganaron Aldosivi, Talleres y Gimnasia. Y empataron Godoy Cruz y los sanjuaninos

Máxima preocupación. Los jugadores de Newell’s se retiran contrariados tras la derrota con Unión. Deberán remar hasta el final para quedarse en primera.

Una fecha nefasta para Newell's en la lucha por la permanencia. Porque perdió con Unión y todos sus competidores sumaron muchísimo. Ganaron Aldosivi, Talleres y Gimnasia, que dio el gran golpe ante River. Y en el cruce directo igualaron Godoy Cruz y San Martín de San Juan.

Igual Newell's sigue dependiendo de sí mismo, pero abajo en la tabla acumulada tiene a sólo tres equipos y comparte la posición con otros tres. Un final dramático.

Newell’s jugó el viernes por la noche ante Unión y con la derrota por 1 a 0 en el Coloso no terminó el martirio. Porque el sábado los resultados le jugaron todos en contra. Y el domingo el empate 0 a 0 entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan no fue tan malo, pero luego fue pésimo el triunfazo de Gimnasia ante River.

Ahora Newell’s sigue dependiendo de sí mismo y si saca cuatro puntos en las dos fechas que restan se salva (ante Huracán y Racing). Y si rescata tres unidades se asegura un desempate como mínimo. Pero también puede atesorar menos unidades y seguir en primera si los rivales no tienen puntaje perfecto.

Leer más: Newell's y el mal menor: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

AFA hace jugar primero a Newell's

Hay que decir que no está bien lo que programó la AFA respecto a Newell’s. En esta jornada 14ª fue el primero en jugar de los comprometidos con el descenso y en la fecha siguiente también será el primero en afrontar su partido, aunque el mismo día y a la misma hora que Talleres.

El sábado todo comenzó con la victoria de Aldosivi por 3 a 1 sobre Independiente Rivadavia (que jugó con suplentes pensando en la final de la Copa Argentina), en el duelo que se disputó en Mar del Plata.

En este sentido la brecha con el Tiburón se redujo a tres puntos en la tabla acumulada. Newell’s se quedó en 30 y Aldosivi llegó a 27 puntos.

También el sábado el panorama se enturbió más. El triunfo llamativo por 1 a 0 de Talleres sobre Vélez en Liniers hizo que la T alcance al rojinegro con 30 puntos.

Un domingo con el batacazo de Gimnasia

Mientras que el domingo Godoy Cruz y San Martín de San Juan igualaron 0 a 0 en Mendoza. Y por la noche llegó la peor noticia: Gimnasia dio el batacazo impensado ante River, venciendo 1 a 0 en Monumental. El Millo encima falló un penal en el descuento. El Lobo llegó a los 32 puntos y superó a Newell’s.

Leer más: El Newell's de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

La lucha palo y palo hasta el final:

Aldosivi (27 puntos): enfrentará a Banfield como visitante el domingo a las 19.20 y después a San Martín SJ (L), otro adversario que pelea por el mismo objetivo.

San Martín SJ (27 puntos): jugará de local ante Lanús el sábado a las 21.30 y luego ante Aldosivi (V).

Godoy Cruz (28 puntos): visitará a Atlético Tucumán, también comprometido, el domingo a las 21.30 y cerrará con Deportivo Riestra (L).

Newell’s (30 puntos): le resta Huracán (V) el sábado a las 19.15 y después Racing (L).

Sarmiento (30 puntos): este lunes, a las 16.45, juega con Platense (V), y luego con Instituto (L) y San Lorenzo (V).

Talleres (30 puntos): todavía le queda Platense (L) el sábado a las 19.15 y luego el clásico con Instituto (V).

Mientras que con 31 puntos están Banfield (juega este lunes con Lanús) y Atlético Tucumán; y Gimnasia llegó a los 32 puntos.

Perderán la categoría el último de la tabla del promedio y el último de la acumulada. Si es el mismo, se va el penúltimo de la acumulada. Y en caso de empate, el descenso se define entre los equipos que comparten la posición.

River fue un espanto y ni el penal del final le salió

Gimnasia hizo un partido bárbaro en el Monumental ante un flojo River y con el triunfo por 1 a 0 casi que aseguró la permanencia. Lo ganó con un gol de penal y en la última jugada Isfrán le tapó uno a Borja.

El equipo de Marcelo Gallardo nunca tuvo las riendas del trámite y encima Gimnasia fue ganando confianza para complicarlo cada vez más.

La única aproximación seria millonaria fue un tiro bajo del pibe Ian Subiabre. Y la más clara del Lobo fue un remate de primera de Marcelo Torres, que se fue cerca del ángulo derecho de Franco Armani.

En el complemento llegó lo que llamativamente se veía venir. Infracción desde atrás de Portillo a Bautista Merlini, penal sancionado con VAR y anotó Torres.

River se desesperó y solo un penal dudoso en el noveno minuto de adición le dio la chance del empate, pero Isfrán se lo tapó bárbaro a Borja.