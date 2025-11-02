La Capital | Ovación | Newell's

El Newell's de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

Newell's está viviendo días de suma angustia para asegurar la permanencia en primera. El saldo del debut de Bernardi ante Unión. El vía crucis que resta.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

2 de noviembre 2025 · 18:13hs
Lucas Bernardi debutó como entrenador en Newells el viernes ante Unión en el Coloso.

Virginia Benedetto / La Capital

Lucas Bernardi debutó como entrenador en Newell's el viernes ante Unión en el Coloso.

Ni el más pesimista hincha de Newell's hubiese imaginado que a dos fechas de terminar el Clausura el equipo rojinegro estaría con la soga al cuello en cuanto a la chance de perder la categoría. Pero la única verdad es la realidad y no queda otra que afrontarla para hacer el máximo esfuerzo en pos de dejar al rojinegro en primera división. La buena es que sigue dependiendo de sí mismo. Ahora bien, ¿qué dejó el debut de Lucas Bernardi como DT en lo que fue la derrota inmerecida ante Unión por 1 a 0 en el Coloso?

Con lo que tiene a mano, Bernardi deberá seguir reordenando la tropa, ajustando defectos, tapando agujeros, apagando incendios, como una especie de rescatista en zona de desastre, buscando tener una señal de vida y no que se derrumbe todo. El plantel entrenó el sábado, descansó el domingo y vuelve a practicar el lunes.

Newell's está teniendo un Clausura pésimo. De los 14 partidos que lleva jugados del certamen ganó sólo dos, empató cinco y perdió en siete ocasiones. Y de los últimos 18 puntos en juego apenas atesoró dos unidades, lo que explica el hundimiento peligroso en la tabla acumulada. En tanto, con 22 goles en contra es el equipo más goleado del Clausura.

Leer más: Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Números lapidarios y empezar de nuevo

Estos son los números crudos y lapidarios. Este es el escenario que desembocó en el despido de Cristian Fabbiani tras la caída con Argentinos en La Paternal. Y derivó en la llegada "momentánea", según la actual dirigencia, de Lucas Bernardi, uno de los grandes referentes del club, que estaba al mando de la reserva y se animó con entereza a tomar un fierro hirviendo.

Además la llegada de Lucas generó que todo el mundo Newell's le ponga el hombro a este presente penoso del equipo, desde el Tata Martino, a Maxi Rodríguez; desde Roque Alfaro a Nacho Scocco, por citar a algunas de las glorias que dieron su apoyo en Bella Vista.

Ahora bien, el pasado viernes el equipo debió afrontar el primer partido bajo la batuta de Bernardi y le tocó un rival astuto y utilitario como Unión, que con muy poco y teniendo a su arquero Matías Tagliamonte como figura, se llevó los tres puntos del Coloso. ¿Hubo al menos reacción en Newell's? Sí.

Leer más: Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Señales positivas en Newell's que no alcanzaron

Lo que entregó desde lo futbolístico el debut de Bernardi tras la inyección anímica de la semana tiene aspectos que vale la pena analizar. Hubo algunas señales positivas respecto al desaguisado táctico que fue el final del ciclo Fabbiani. Lucas intentó que su equipo esté más compacto en sus líneas. Buscó respaldo colectivo y casi nunca Unión lo tomó mal parado en el retroceso.

Otro punto favorable fue que armó un mediocampo con el equilibrio de Martín Fernández como único cinco. Y a sus costados se hicieron cargo de la pelota los juveniles Facundo Guch y Valentino Acuña, por derecha e izquierda respectivamente, que le dieron cierta claridad y astucia a las transiciones con el balón. Dejó de ser el equipo previsible y lentísimo que era en el tránsito del mediocampo.

Es cierto que los pibes jugaron de mayor a menor, que también sintieron la presión del resultado negativo en el segundo tiempo y que terminaron extenuados antes de salir reemplazados. Pero al menos la pelota no les quemó y fueron para adelante con criterio.

También es para destacar que el equipo no se quebró y desde lo anímico trató de forzar el empate hasta el final, generando chances y haciendo figura al arquero rival Tagliamonte. Además fue más que positivo que los hinchas advirtieron el esfuerzo y entregaron un austero aplauso final a los jugadores.

Leer más: Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Alarmante falta de gol y desatenciones atrás

Claro que no perdió de casualidad y Newell's sigue siendo un equipo endeble que todo le cuesta muchísimo, que no le sobra nada y que falla en los escenarios del terreno de juego donde se definen los partidos: las áreas.

Porque en la primera etapa Newell's se equivocó en su área, cuando Agustín Colazo se anticipó a Víctor Cuesta para conectar de cabeza con un gran gesto técnico el gol que le dio la victoria al tatengue. Primero, Alejo Montero no pudo obstaculizar el buen centro de Mateo Del Blanco y luego con superioridad numérica local cabeceó el jugador visitante ante la falta de cobertura del mencionado Cuesta, además de Saúl Salcedo y Luca Sosa que estaban en la foto de la jugada.

Y el otro gran defecto de arrastre y que será muy complicado revertir es la falta de gol leproso. Porque el arco se le hace minúsculo a los volantes y delanteros. Ante el tatengue tuvieron varias chances de remate y la tiraron siempre afuera o chocaron con los reflejos del arquero. Es como que de cara al gol se nublan o les pesa la presión y así se complica mucho marcar la diferencia. Ese defecto viene de arrastre y necesita solución urgente.

Tampoco le sobra el recambio a Bernardi y ante Unión ingresaron como relevos Gonzalo Maroni, Jherson Mosquera, Brian Calderara, Juanchón García y el pibe Francisco Scarpeccio.

Para el partido del sábado, a las 19.15, ante Huracán, podrá reaparecer el volante Luca Regiardo tras cumplir una fecha de sanción. Ever Banega todavía debe una fecha más. Luego, en la última y decisiva jornada, Newell's recibirá a Racing en el Coloso.

Con la calculadora en la mano, Newell's necesita seguir mejorando como equipo. Todavía no le alcanzó ni siquiera para empatar, pero seguro que Bernardi seguirá sacando conclusiones y buscará las mejores alternativas competitivas. El tiempo apremia.

Noticias relacionadas
Víctor Cuesta llevó la cinta de capitán por la ausencia de Ever Banega, en la derrota de Newells ante Unión.

Víctor Cuesta y el presente de Newell's: "En este momento complicado y difícil, se vio una mejora"

Mateo Cáceres festeja el gol que le dio la victoria a Talleres sobre Vélez. El equipo cordobés alcanzó a Newells en la tabla anual. 

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Los clásicos de Newells y Central no entienden siempre y se juegan con la misma pasión.

Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Aldosivi venció 3 a 1 a Independiente Rivadavia, un resultado que aumenta la angustia de Newells. 

Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: No puedo seguir viviendo así

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: "No puedo seguir viviendo así"

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Lo último

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

El Newells de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

El Newell's de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en un atentado en Nueva York en 2017

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en un atentado en Nueva York en 2017

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos de Rosario por su respuesta "tibia" e "hipócrita"

Lila Feldman, integrante de la Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas, cuestionó la falta de acciones de esa entidad profesional frente a las denuncias por abuso sexual y de poder que apuntan al profesional Javier Pérez
Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos de Rosario por su respuesta tibia e hipócrita
Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y un importante descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y un importante descenso de temperatura

Grooming en Piñero: imputaron al nieto de un pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Grooming en Piñero: imputaron al nieto de un pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

El Newells de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El Newell's de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: No puedo seguir viviendo así

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: "No puedo seguir viviendo así"

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Paridad clásica donde la 9ª de Newells ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Paridad clásica donde la 9ª de Newell's ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Ovación
Agustín Canapino no dejo nada a nadie en Paraná y se encamina al penta del Turismo Carretera

Por Gustavo Conti
Ovación

Agustín Canapino no dejo nada a nadie en Paraná y se encamina al penta del Turismo Carretera

Agustín Canapino no dejo nada a nadie en Paraná y se encamina al penta del Turismo Carretera

Agustín Canapino no dejo nada a nadie en Paraná y se encamina al penta del Turismo Carretera

Paridad clásica donde la 9ª de Newells ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Paridad clásica donde la 9ª de Newell's ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Policiales
Grooming en Piñero: imputaron al nieto de un pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Grooming en Piñero: imputaron al nieto de un pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

La Ciudad
El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en un atentado en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en un atentado en Nueva York en 2017

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y un importante descenso de temperatura

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y un importante descenso de temperatura

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos de Rosario por su respuesta tibia e hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos de Rosario por su respuesta "tibia" e "hipócrita"

Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Cosas veredes, Sancho

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Cosas veredes, Sancho

Economía del conocimiento: Argentina apunta a los u$s 30.000 millones en exportaciones
Economía

Economía del conocimiento: Argentina apunta a los u$s 30.000 millones en exportaciones

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
La Ciudad

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social y equilibrio financiero
La Región

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social y equilibrio financiero

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada
Zoom

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores
Política

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen
Política

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video
La Ciudad

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video

Granata defendió a Virginia Gallardo: No veo críticas a personas condenadas
Política

Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos
La Ciudad

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

Newells tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas
Información General

"El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas"

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso