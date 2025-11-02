Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Opinión
Cosas veredes, Sancho
Economía
Economía del conocimiento: Argentina apunta a los u$s 30.000 millones en exportaciones
La Ciudad
Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad
Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
La Región
San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social y equilibrio financiero
Economía
Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Zoom
Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada
La Región
Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos
Política
Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores
Política
Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen
La Región
Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros
Policiales
Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales
Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
La Ciudad
Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video
Política
Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"
La Ciudad
La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná
La Ciudad
Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos
Ovación
Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación
Información General
"El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas"
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso