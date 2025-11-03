La Capital | Ovación | dirigencia

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

En las últimas horas surgió un rumor de un contacto informal del Canalla con el astro brasileño, pero fuentes cercanas a la CD le expresaron a Ovación dónde está el foco de atención

Luis Castro

Por Luis Castro

3 de noviembre 2025 · 10:01hs
Ángel Di María junto a Neymar en PSG. Fideo manifestó su sueño de volver a jugar con su amigo

Ángel Di María junto a Neymar en PSG. Fideo manifestó su sueño de volver a jugar con su amigo, pero sólo es un deseo. La dirigencia piensa en otros temas.

El nombre de Neymar se mencionó en Central por segunda vez, con cierta tibieza, y la realidad es que sólo se trata de un mero sueño. Si bien tiempo atrás Ángel Di María expresó una ilusión de volver a jugar con el brasileño como lo hizo en PSG, lo cierto es que sólo un deseo. Si bien el Canalla consiguió el boleto para la próxima Copa Libertadores, en la actualidad la dirigencia está abocada "a resolver diferentes cuestiones que preocupan en el presente", en la recta final del certamen y negó un contacto con la estrella de Santos ni cualquier otro futbolista.

El nombre del astro brasileño resurgió después de que en agosto Ángel Di María lo mencionara entre sus sueños. “Lo quiero mucho, tenemos una linda relación. Seguimos hablando. Sé lo que le gusta el fútbol argentino y sé que le hubiese gustado estar en un clásico entre Central y Newell's. Capaz que más adelante tenga esa posibilidad de poder invitarlo, sería muy lindo”, sostuvo tiempo atrás en el momento en que Angelito había marcado un tanto en el triunfo ante la Lepra.

>>Leer más: Central: la millonaria cifra que el Banco Central le reclama al club de Arroyito

Pero eso sólo se trató de una expresión de deseo por la relación de Angelito con el brasileño ya que la atención en Central está focalizada en otras cuestiones prioritarias. Una de ellos es por la causa penal que le inició el Banco Central de la República Argentina por deudas generadas en la venta de jugadores hasta el 2022 que el club no liquidó conforme a la ley. A Central se le reclaman alrededor de siete millones de dólares, una cifra que generó un fuerte dolor de cabeza a los auriazules.

La dirigencia piensa en otros temas

"La dirigencia está focalizada en resolver los temas del presente", le confiaron a Ovación fuentes Canallas echando por tierra lo que trascendió en las últimas horas y haciendo hincapié en que antes de buscar otros futbolistas la prioridad es resolver algunas renovaciones.

>>Leer más: La segunda Copa Libertadores de Ángel Di María en Central será dos décadas después

Sin dudas que la mayor preocupación en Central pasa por la deuda reclamada por el banco que puso en jaque las arcas de la entidad. A la vez, en el medio de todo esto, la CD tiene una serie de cuestiones en las cuales abocarse, es por eso que negó de manera tajante lo que trascendió de un supuesto contacto desde Arroyito con Neymar. "Es falso", fue la repuesta tajante desde la institución.

Si bien en el mundo del fútbol todo es posible más allá de lo complejo que podría ser contratar a una figura internacional, lo concreto es que "Central tiene puesta la mirada en el presente torneo" y en resolver los temas que mantienen inquietos a los dirigentes.

La actualidad de Neymar

Neymar volvió a las canchas el último sábado luego de 48 días de ausencia debido a una lesión muscular que lo había marginado desde mediados de septiembre. El delantero ingresó a los 67 minutos en el empate 1 a 1 ante Fortaleza, por la fecha 31 del Brasileirao.

El brasileño había sufrido una molestia en el recto femoral del muslo derecho durante un entrenamiento a mediados de septiembre. En un principio se pensó en un breve parate, pero el dolor se prolongó en el tiempo generando preocupación en el jugador y el cuerpo médico.

Desde su vuelta a Santos, Neymar se perdió más del cincuenta por ciento de los partidos del equipo de Vojvoda entre sanciones y lesiones, pero más del cuarenta fueron por problemas físicos.

