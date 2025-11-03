En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

El MPA presentó el informe de gestión del año pasado. En 180 juicios orales hubo 214 condenas mientras que otras 2.045 personas acordaron penas en abreviados

El fiscal regional Matías Merlo y la fiscal general María Cecilia Vranicich presentaron el informe de gestión 2024 de la Regional 2 con sede central en Rosario.

Un total de 2.274 personas fueron condenadas durante 2024 en el ámbito de la Fiscalía Regional 2 con sede central en Rosario y subsedes en San Lorenzo, Casilda, Villa Constitución y Cañada de Gómez. El dato surge del informe anual de gestión presentado este lunes por el fiscal regional Matías Merlo.

El resumen fue presentado en el auditorio del Colegio de Abogados de Rosario con la presencia de la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, y autoridades del Poder Judicial, fiscales, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El Informe presentado comunicó los resultados de la gestión durante el año pasado, que para el MPA marcó “una etapa de transición, reorganización y reconstrucción institucional” .

Se trata de un extenso trabajo que resume los resultados referidos al funcionamiento interno de la Fiscalía Regional y también ofrece datos sobre la persecución penal de distintos delitos. Entre las particularidades salientes se remarca que más de un 40 % de los juicios orales fueron por delitos contra la integridad sexual, y que hubo una disminución de los femicidios en comparación con el año anterior.

Condenas orales

El informe especifica que durante el año pasado se desarrollaron 180 juicios orales en el ámbito de la Fiscalía Regional 2. Los procesos terminaron con 214 personas condenadas de 229 que se habían sentado en el banquillo de los acusados, lo que implica un 93,4 %.

De ese total de juicios orales un 44,8 % correspondieron a delitos contra la integridad sexual y 26 % relacionados a lo que se conoce como violencias altamente lesivas, en general delitos contra las personas cometidos con armas de fuego.

Los 180 debates orales están dentro de los números acostumbrados en los últimos cinco años, teniendo en cuenta que en 2020 se realizaron 119 juicios, en 2021 fueron 174, en 2022 se contaron 172 y en 2023 fueron 189.

El informe detalla, por otra parte, que de los 120 juicios orales realizados en Rosario en 2023 se podrían haber realizado 15 juicios por jurados mientras que de los 113 debates concretados el año pasado en Rosario, siete podrían haberse desarrollado mediante ese sistema.

Abreviados

A las 229 condenas en juicios orales durante 2024 se deben agregar otras 2.045 sentencias resueltas en procedimientos abreviados. El informe de la Fiscalía remarca que este procedimiento sigue “consolidándose como uno de los mecanismos centrales de gestión judicial en la resolución penal anticipada de casos, especialmente en hechos de flagrancia o aquellos con prueba consolidada”.

En tal sentido se remarca que la mayoría —un 40 %— de los casos resueltos por esa vía, que implica un acuerdo entre fiscales y defensores, se trata de delitos contra la propiedad, en particular robos simples, algunos robos calificados por uso de arma o en banda, hurtos simples y agravados, y delitos conexos como encubrimiento.

En síntesis, hubo 930 condenados por delitos como robo, hurto, encubrimiento, usurpación, extorsión y estafa. Asimismo, 470 personas aceptaron penas por tenencia y portación de armas, incendio, y tenencia de estupefacientes. Hubo 210 condenas por delitos contra la administración pública como evasión, resistencia a la autoridad, encubrimiento agravado y cohecho.

Los acusados de delitos contra la libertad como coacción, amenazas y privación ilegítima de la libertad que optaron por esta resolución fueron 170. Además 90 personas fueron condenadas en juicios abreviados por delitos contra la integridad sexual y 145 por delitos contra las personas como homicidios simples o en riña, lesiones leves y graves.

Un total de 25 personas fueron sentenciadas de este modo por asociación ilícita o intimidación pública y el resto de los abreviados corresponde a otro tipo de delitos.

El informe remarca que los delitos resueltos mediante procedimientos abreviados, sobre todos los cometidos contra la integridad sexual, "siempre respetan los derechos de las víctimas, particularmente en casos de acceso carnal calificado, abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de corrupción de menores”.

También se destacó que durante 2024 “se celebraron juicios abreviados en casos de homicidios dolosos simples o en concurso con otros delitos, y en algunos casos de asociación ilícita, destacando la capacidad de los equipos fiscales para alcanzar condenas relevantes mediante este mecanismo en investigaciones complejas”.

Disminución

El informe de la Fiscalía Regional de Rosario también remarca que durante 2024 “se registraron en la provincia de Santa Fe 25 muertes de mujeres por uso intencional de la violencia", de las cuales 14 "fueron categorizadas como femicidios de mujeres cis”. La cifra representa, según el informe, una disminución interanual del 12,5 % respecto de 2023 e implica que 2024 fue “el segundo año con menor cantidad de femicidios registrados en la última década”.

También se indica que más de la mitad de esos casos se perpetraron en el departamento Rosario. En ese marco se detalla que el 71 % de los hechos ocurrieron en espacios privados: un 40 % en el domicilio de la víctima y otro 40 % en un domicilio compartido con el femicida.

Otro dato saliente es que casi un 79 % de las víctimas conocían a su agresor y cerca de un 35 % fueron asesinadas por su pareja o expareja. Además en un 71 % de los casos se registró violencia excesiva, en el 57 % se utilizó más de un procedimiento y en el 28 % hubo indicios de violencia sexual.

Además se destaca que solo un 7 % de los femicidios se cometieron con armas de fuego, lo cual contrasta con los asesinatos de mujeres en los que no se verificaron elementos de violencia de género, que en más del 80 % fueron cometidos a balazos.