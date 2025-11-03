La Capital | Fórmula 1 | Fórmula 1

Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo

El piloto inglés está bajo la mira por sus bajos rendimientos este año, pero correrá con la Scuderia en 2026. A su vez, Leclerc analiza su futuro

3 de noviembre 2025 · 15:25hs
El futuro de Lewis Hamilton con Ferrari en la Fórmula 1 está en duda para 2027.

El futuro de Lewis Hamilton con Ferrari en la Fórmula 1 está en duda para 2027.

Mientras se acerca el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, los rumores sobre el futuro de los pilotos se intensifican. En medio de una floja temporada, Lewis Hamilton se encuentra en el centro de la atención por su bajo rendimiento en su primer año con Ferrari, por lo que hay especulaciones sobre su posible reemplazo.

Si bien el siete veces campeón mundial seguirá con la Scuderia de Maranello en 2026, su posible salida alimentó las expectativas sobre figuras como George Russell y Oliver Bearman, con la mirada puesta en la temporada 2027.

Hamilton no obtuvo ningún podio tras veinte carreras con Ferrari, con una única victoria registrada en la carrera sprint del GP de China en marzo, y quedó relegado por detrás de Charles Leclerc. Según señalaron desde ESPN F1, “varias figuras importantes del paddock han sugerido que, dado su rendimiento, no se le ofrecerá un nuevo contrato cuando finalice el suyo a finales de 2026”.

Lewis Hamilton Ferrari (1)
Los bajos rendimientos del siete veces campeón mundial preocupan a la Scuderia.

Los bajos rendimientos del siete veces campeón mundial preocupan a la Scuderia.

La continuidad del británico con el Cavallino Rampante está firmada hasta finales del próximo año, con un salario que ronda los 49 millones de euros anuales, pero no existe una garantía de extensión automática para 2027, según consignó el periódico italiano Corriere della Sera.

Los candidatos de Ferrari

Ante una eventual salida de Hamilton, Oliver Bearman es uno de los principales nombres que aparece sobre la mesa, tal como indicó ESPN. El inglés es parte de la Academia Ferrari y se destacó en lo que va de la temporada de la F1 con Haas, incluso con un 4º puesto en el reciente GP de México.

>> Leer más: Franco Colapinto encara el GP de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

La evolución de Bearman es analizada por los especialistas de la Scuderia, ya que el joven piloto tuvo un destacado debut como reemplazante de Carlos Sainz en Arabia Saudita en 2024 y confesó que su sueño es lograr correr con Ferrari.

Oliver Bearman Haas Formula 1.jpg

No obstante, otro candidato es George Russell, actual piloto de Mercedes, según detallaron en una publicación de Corriere della Sera, replicada por Motorsport y otros medios especializados. Su renovación con la escudería alemana hasta 2027 cuenta con una cláusula de rendimiento y tiene opción de salida, lo que contempla la posibilidad de que Toto Wolff logre fichar a Max Verstappen.

Momentos turbulentos en Ferrari

La incertidumbre reina en la Scuderia. La propia prensa italiana dio a conocer que Leclerc analiza junto a su entorno la posibilidad de cambiar de equipo luego de 2026, ante la sequía de victorias y la falta de un auto competitivo para obtener su primer campeonato mundial.

El desempeño del equipo también alimentó las dudas sobre la continuidad de Frédéric Vasseur, jefe del Ferrari en la F1. Por ello, su presidente, John Elkann, declaró “plena confianza” en la gestión del francés a pesar del bajo rendimiento esta temporada.

Además, la desilusión de 2024, cuando se quedó a solamente un adelantamiento de arrebatarle el Campeonato de Constructores a McLaren, extendió la racha sin títulos desde su última consagración entre los equipos en 2008.

