Newell's y el mal menor: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's sigue con la calculadora en pos de la salvación. Este domingo no se sacaron ventajas Godoy Cruz y San Martín de San Juan

Lucas Vitantonio

2 de noviembre 2025 · 20:39hs
Atento Newells. San Martín de San Juan igualó con Godoy Cruz en Mendoza.

Atento Newell's. San Martín de San Juan igualó con Godoy Cruz en Mendoza.

Newell's jugó el viernes por la noche ante Unión y con la derrota por 1 a 0 en el Coloso no terminó el martirio. Porque el sábado los resultados le jugaron en contra y al menos el domingo el empate 0 a 0 entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan no fue tan malo porque ambos equipos siguen por detrás de los rojinegros en la tabla acumulada.

Ahora Newell's sigue dependiendo de sí mismo y si saca cuatro puntos en las dos fechas que restan se salva (ante Huracán y Racing). Y si saca tres unidades se asegura un desempate como mínimo. Pero también puede atesorar menos unidades y seguir en primera si los rivales no tienen puntaje perfecto.

Newell's perdió el viernes por la noche 1 a 0 ante Unión en el Coloso. Pero más allá de ese pésimo resultado del sábado las novedades que se registraron en las otras canchas también le jugaron en contra.

Newell's da ventajas por jugar primero

Hay que decir que no está bien lo que programó la AFA respecto a Newell's. En esta jornada 14ª fue el primero en jugar de los comprometidos con el descenso y en la fecha siguiente también será el primero en afrontar su partido, aunque el mismo día y a la misma hora que Talleres.

El sábado todo comenzó con la victoria de Aldosivi por 3 a 1 sobre Independiente Rivadavia (que jugó con suplentes pensando en la final de la Copa Argentina), en el duelo que se disputó en Mar del Plata.

En este sentido la brecha con el Tiburón se redujo a tres puntos en la tabla acumulada. Newell's se quedó en 30 y Aldosivi llegó a 27 puntos.

También el sábado el panorama se enturbió más. El triunfo llamativo por 1 a 0 de Talleres sobre Vélez en Liniers hizo que la T alcance al rojinegro con 30 puntos.

Mientras que el domingo Godoy Cruz y San Martín de San Juan igualaron 0 a 0 en un intenso partido en Mendoza, donde en la etapa inicial vía VAR le anularon un gol a los tombinos por posición adelantada.

La lucha palo y palo hasta el final:

Aldosivi (27 puntos): enfrentará a Banfield como visitante el domingo a las 19.20 y después a San Martín SJ (L), otro adversario que pelea por lo mismo objetivo.

San Martín SJ (27 puntos): jugará con de local ante Lanús el sábado a las 21.30 y luego ante Aldosivi (V).

Godoy Cruz (28 puntos): se cruzará con Atlético Tucumán como visitante el domingo a las 21.30 y cerrará con Deportivo Riestra (L).

Gimnasia LP (29 puntos): hoy, domingo, a las 20.30, se mide con River (V), y después Vélez (L) el lunes 10 de noviembre a las 17 y finaliza con Platense (V).

Newell’s (30 puntos): le resta Huracán (V) el sábado a las 19.15 y después Racing (L).

Sarmiento (30 puntos): este lunes, a las 16.45, juega con Platense (V), y luego con Instituto (L) y San Lorenzo (V).

Talleres (30 puntos): todavía le queda Platense (L) el sábado a las 19.15 y luego el clásico con Instituto (V).

Newell’s debe sacar cuatro puntos de los seis que restan para asegurarse la permanencia. Si no lo consigue, tendrá que seguir de cerca la suerte de todos lo que están abajo. 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Paridad clásica, donde en la 9ª de Newells convirtió el hermano de un jugador de primera

Paridad clásica, donde en la 9ª de Newell's convirtió el hermano de un jugador de primera

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

