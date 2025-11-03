El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Con menor ingreso de divisas del agro y pagos al FMI que presionan las reservas del BCRA, los operadores ajustan sus posiciones

El Banco Central ajusta sus reservas tras el pago de intereses al FMI.

El dólar oficial inició la primera semana de noviembre al alza, luego de un retroceso menor al esperado la semana pasada, tras el triunfo electoral del oficialismo. En paralelo, subieron los futuros, ya que el mercado sigue sin creer demasiado en la continuidad del esquema de bandas. Así, el tipo de cambio mayorista aumentó ayer $37 hasta los $1.482, por lo cual quedó apenas 1% debajo del techo de la banda . En tanto, en el Banco Nación (BNA) la divisa norteamericana cotizó a $1.500 para la venta. Por su parte, el rally de la Bolsa porteña no se detuvo y el índice S&P Merval avanzó 3,4%.

En resumen, el S&P Merval registró una suba de 3,24% en el día de ayer, hasta los 3.099.761,50 puntos. Medido en dólares ganó 2,5%.

En un panel líder verde, tuvieron las mayores subas las acciones de Telecom Argentina (11,24%), Ternium (8,43%) y Banco Francés (7,93%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados mayormente positivos. Las principales ganancias fueron de Telecom Argentina (9,24%), Banco Francés (7,12%) y Grupo Supervielle (6,92%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 0,41% y el AL35 avanzó 0,22%.

En tanto, el Riesgo País subió 1,80% hasta 669 puntos, según la medición de JP Morgan.

El dólar oficial cerró ayer en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $25 respecto del último cierre.

El gabinete económico

La divisa comenzó la semana en alza, tras haberse conocido los nombres que conforman el actual gabinete nacional y la designación de Alejandro Lew como secretario de Finanzas.

Lew ya había integrado el equipo económico al inicio de la gestión, con paso previo por el Banco Central.

Lew fue vicepresidente de JP Morgan Chase en Buenos Aires y analista financiero en la sede neoyorquina del banco entre 1998 y 2004. Fue directivo de YPF entre 2020 y 2023. En noviembre de ese año fue desplazado de la petrolera estatal tras ser señalado por el entonces titular de Aduana, Guillermo Michel, como responsable del faltante de combustible previo a las elecciones.

El presidente Javier Milei mantuvo ayer la primera reunión junto a su nuevo Gabinete, en donde Manuel Adorni (Jefe de Ministros), Pablo Quirno (Canciller) y Diego Santilli (ministro de Interior) hicieron sus debuts en sus respectivos cargos.

Durante la rueda de ayer en los bancos el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.490 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.505.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,3% en la jornada.

El mayorista cerró en $1.474 y registró un incremento del 2,7% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,2% hasta $1.494,96, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un alza de 0,7% hasta los $1.517,7.

El economista Juan Manuel Telechea explicó que “el dólar se mantiene en estos niveles elevados porque no hay oferta privada (el agro adelantó todas sus ventas)”.

La liquidación de divisas del agro

Un dato no menor de octubre. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que durante octubre las empresas del sector liquidaron u$s1.117 millones de dólares. Esto significó un 56% menor en relación al mismo mes del año 2024, así como una baja del 84% en relación al mes de septiembre de 2025. El acumulado anual -comparado al 2024- registró un incremento del 40%.

Desde las cámaras explicaron que el mes pasado se caracterizó por la ejecución de embarques de granos y procesamiento de molienda para exportación posterior derivados del régimen especial del decreto 682/2025 de suspensión temporal de derechos de exportación. El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre.

Ya sin un importante flujo de dólares proveniente del agro, el gobierno deberá enfrentarse al pago de bonistas por u$s4.200 millones en enero, en un contexto en que sigue negociando el auxilio de los grandes bancos de Estados Unidos.

El pago al FMI

Ayer el gobierno le pagó 822 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses por un acuerdo de refinanciación de la deuda contraída por Mauricio Macri en 2018. El desembolso impactará de lleno en las reservas, que en las últimas semanas fueron corroídas para contener el valor del dólar.

El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre asciende a 1.038 millones de dólares, a los que se suman otros 217 millones que vencen con diferentes organismos multilaterales. Pero lo cierto es que la deuda externa bruta total alcanzó los 305.043 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025.