La Capital | Economía | dólar

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Con menor ingreso de divisas del agro y pagos al FMI que presionan las reservas del BCRA, los operadores ajustan sus posiciones

3 de noviembre 2025 · 19:51hs
El Banco Central ajusta sus reservas tras el pago de intereses al FMI.

El Banco Central ajusta sus reservas tras el pago de intereses al FMI.

El dólar oficial inició la primera semana de noviembre al alza, luego de un retroceso menor al esperado la semana pasada, tras el triunfo electoral del oficialismo. En paralelo, subieron los futuros, ya que el mercado sigue sin creer demasiado en la continuidad del esquema de bandas. Así, el tipo de cambio mayorista aumentó ayer $37 hasta los $1.482, por lo cual quedó apenas 1% debajo del techo de la banda. En tanto, en el Banco Nación (BNA) la divisa norteamericana cotizó a $1.500 para la venta. Por su parte, el rally de la Bolsa porteña no se detuvo y el índice S&P Merval avanzó 3,4%.

En resumen, el S&P Merval registró una suba de 3,24% en el día de ayer, hasta los 3.099.761,50 puntos. Medido en dólares ganó 2,5%.

En un panel líder verde, tuvieron las mayores subas las acciones de Telecom Argentina (11,24%), Ternium (8,43%) y Banco Francés (7,93%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados mayormente positivos. Las principales ganancias fueron de Telecom Argentina (9,24%), Banco Francés (7,12%) y Grupo Supervielle (6,92%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 0,41% y el AL35 avanzó 0,22%.

En tanto, el Riesgo País subió 1,80% hasta 669 puntos, según la medición de JP Morgan.

El dólar oficial cerró ayer en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $25 respecto del último cierre.

El gabinete económico

La divisa comenzó la semana en alza, tras haberse conocido los nombres que conforman el actual gabinete nacional y la designación de Alejandro Lew como secretario de Finanzas.

Lew ya había integrado el equipo económico al inicio de la gestión, con paso previo por el Banco Central.

Lew fue vicepresidente de JP Morgan Chase en Buenos Aires y analista financiero en la sede neoyorquina del banco entre 1998 y 2004. Fue directivo de YPF entre 2020 y 2023. En noviembre de ese año fue desplazado de la petrolera estatal tras ser señalado por el entonces titular de Aduana, Guillermo Michel, como responsable del faltante de combustible previo a las elecciones.

El presidente Javier Milei mantuvo ayer la primera reunión junto a su nuevo Gabinete, en donde Manuel Adorni (Jefe de Ministros), Pablo Quirno (Canciller) y Diego Santilli (ministro de Interior) hicieron sus debuts en sus respectivos cargos.

Durante la rueda de ayer en los bancos el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.490 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.505.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,3% en la jornada.

El mayorista cerró en $1.474 y registró un incremento del 2,7% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,2% hasta $1.494,96, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un alza de 0,7% hasta los $1.517,7.

El economista Juan Manuel Telechea explicó que “el dólar se mantiene en estos niveles elevados porque no hay oferta privada (el agro adelantó todas sus ventas)”.

La liquidación de divisas del agro

Un dato no menor de octubre. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que durante octubre las empresas del sector liquidaron u$s1.117 millones de dólares. Esto significó un 56% menor en relación al mismo mes del año 2024, así como una baja del 84% en relación al mes de septiembre de 2025. El acumulado anual -comparado al 2024- registró un incremento del 40%.

Desde las cámaras explicaron que el mes pasado se caracterizó por la ejecución de embarques de granos y procesamiento de molienda para exportación posterior derivados del régimen especial del decreto 682/2025 de suspensión temporal de derechos de exportación. El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre.

Ya sin un importante flujo de dólares proveniente del agro, el gobierno deberá enfrentarse al pago de bonistas por u$s4.200 millones en enero, en un contexto en que sigue negociando el auxilio de los grandes bancos de Estados Unidos.

El pago al FMI

Ayer el gobierno le pagó 822 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses por un acuerdo de refinanciación de la deuda contraída por Mauricio Macri en 2018. El desembolso impactará de lleno en las reservas, que en las últimas semanas fueron corroídas para contener el valor del dólar.

El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre asciende a 1.038 millones de dólares, a los que se suman otros 217 millones que vencen con diferentes organismos multilaterales. Pero lo cierto es que la deuda externa bruta total alcanzó los 305.043 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025.

Noticias relacionadas
Algunos analistas advierten que el gobierno debe retomar la estrategia de recomposición de las reservas del Banco Central.

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei

despues del batacazo de milei, el dolar blue cae en santa fe: como cerro este lunes

Después del batacazo de Milei, el dólar blue cae en Santa Fe: como cerró este lunes

El dólar arrancó la jornada de ayer en $1.310 pero rápidamente pasó al rando de los $1.450.

La nueva expectativa política reconfigura el mercado cambiario

el guru rosarino del blue lanzo otra bomba con su pronostico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Lo último

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Cybermonday: los descuentos superan ediciones anteriores

Cybermonday: los descuentos superan ediciones anteriores

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Tiene 28 años y está internado en el Heca con pronóstico reservado. Fue rescatado del incendio de un Renault 12 en Cullen y Génova,
Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía
Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez
Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná
La Región

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Economía

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

Ovación
Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo
Ovación

Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo

Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo

Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Newells arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Policiales
Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga
Policiales

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

La Ciudad
Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

Estacionamiento para personas con discapacidad: impulsan registro abierto de franquicias

Estacionamiento para personas con discapacidad: impulsan registro abierto de franquicias

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado
Política

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur
Policiales

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer
La Ciudad

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei
Política

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre
Economía

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal
Política

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado
POLITICA

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización
LA CIUDAD

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina
Economía

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
POLICIALES

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Política

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017