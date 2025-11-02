El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas La temperatura máxima tocaría los 30º, bajaría a 25º el martes, el jueves llegaría a 21º y el viernes no superaría los 17º 2 de noviembre 2025 · 23:34hs

Archivo / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario algunas nubes y una temperatura máxima de 30º, en la previa de un martes con alerta amarillo por tormentas fuertes.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del noreste cambiando a moderados del norte, un registro de 16º y cielo parcialmente nublado que cambiaría a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 26º. Para la tarde se espera que nuevamente esté parcialmente nublado, con la máxima tocando los 30º y bajando a 26º por la noche.

El martes ya arrancaría con fuertes ráfagas de viento en la madrugada y hay un alerta amarillo activo para la mañana, cuando el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y con abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo. Para la tarde hay probabilidad de chaparrones y a la noche estaría parcialmente nublado. La temperatura: 25º de máxima y 19º de mínima.

El miércoles mantendría la máxima en 25º pero habría un descenso en la mínima, que llegaría a los 15º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El jueves tiene algunas chances de lluvias aisladas entre la tarde y la noche, con marcas entre 21º y 14º. El viernes podría arrancar con lluvias aisladas y habría una marcada baja en la mínima, que no superaría los 17º.