Día del Sándwich: Rosario celebra su tradición de miga con descuentos
La Ciudad

Día del Sándwich: Rosario celebra su tradición de miga con descuentos

La Capital | La Ciudad | sándwich

Este lunes 3 de noviembre, en el Día Mundial del Sándwich, Rosario vive la 4ª edición del evento local: comercios adheridos y 30% de descuento en productos seleccionados.

3 de noviembre 2025 · 08:27hs

El Día Mundial del Sándwich se celebra cada 3 de noviembre en homenaje a John Montagu, IV conde de Sandwich. La leyenda dice que, para no interrumpir el juego de cartas en el siglo XVIII, pedía carne entre rebanadas de pan. Aquella solución práctica devino formato universal y, con el tiempo, en una cultura gastronómica con sello propio en cada ciudad.

En Rosario, el sándwich de miga pasó de opción de catering a plato principal que convoca reuniones enteras. Es una de las pocas plazas del país donde “juntarse a comer sándwiches” funciona como plan en sí mismo, con bandejas variadas que cubren desde almuerzos rápidos hasta celebraciones familiares y laborales.

La Fiesta Nacional de las Colectividades es uno de los eventos favoritos de los rosarinos

Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025

La escuela de San Francisquito fue robada en cuatro oportunidades en diez días. 

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

La ciudad sostiene desde hace más de 40 años un entramado de sandwicherías familiares con alta especialización en elaboración, frío, logística y servicio. El rubro combinó recetas clásicas con innovación en presentaciones, rellenos y combos, además de sumar venta online y entregas que profesionalizaron la actividad.

Embed

Del jamón y queso a las versiones gourmet

La oferta se amplió: la bandeja clásica de jamón y queso convive con ingredientes premium (pavo, lomito ahumado, quesos estacionados, vegetales asados, salsas caseras), pan de miga blanco o integral y opciones veggie. Firmas como Mamina o Hipermiga, entre otras, exhiben cartas extensas, líneas gourmet y propuestas de temporada.

Cuarta edición: comercios y promoción

La edición local del Día del Sándwich llega a su 4ª celebración con una acción conjunta de varias casas tradicionales. Este lunes 3 de noviembre participan:

Promoción: 30% de descuento en productos seleccionados abonando en efectivo (vigencia solo hoy, según stock y disponibilidad de cada local).

“Sandwichpalooza” y cruce con el comercio online

En redes, la iniciativa se presenta con tono festivo como “sandwichpalooza”. La coincidencia con el Cyber Monday disparó el apodo “Sandwich Monday”, que busca capitalizar el clima de ofertas con una acción 100% gastronómica y local.

Guía rápida para aprovechar el día

  • Cuándo: hoy, lunes 3 de noviembre.

  • Dónde: comercios adheridos en Rosario (ver participantes).

  • Qué mirar: listas de “seleccionados”, combos y bandejas familiares.

  • Cómo pagar: el beneficio aplica en efectivo.

  • Tip: reservar en horarios pico y chequear franjas de entrega.

Rosario, capital del sandwich de miga

Detrás de cada bandeja hay un circuito productivo que creció con la demanda corporativa (reuniones, eventos) y el consumo hogareño. La estandarización del tamaño de miga, la regularidad de cortes y el cuidado del frío fueron claves para sostener calidad a escala. En paralelo, nuevas generaciones sumaron branding, redes y pedidos online, acercando sabores clásicos a públicos jóvenes.

sándwich descuentos online

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
Los perros fueron retirados del domicilio cerca de los barrios Acindar y Vía Honda.

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

La retroexcavadora tuvo que ser conducida por su operario hasta el corralón municipal. 

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

Mientras el sube el uso de los perfiles digitales para trámites en la página web del municipio, baja la concurrencia presencial.

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado expondrán sus historias este lunes en el Concejo Municipal.

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Edición impresa

lunes 3 de noviembre de 2025

Tapa

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Delincuentes ingresaron en el edificio de Cafferata al 2600 donde funcionan dos instituciones. "Estamos cansados y angustiados", dijo la directora.
Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días
Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina
Información general

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican  cerveza y abren su bar
Negocios

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican  cerveza y abren su bar

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei
Política

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Lo más importante
Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días
LA CIUDAD

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican  cerveza y abren su bar

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican  cerveza y abren su bar

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Ovación
Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1
Ovación

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita
La Ciudad

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
POLICIALES

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Política

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Policiales

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre
Economía

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas
Información General

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional
Economía

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México
Inofmración General

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato
Economía

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: Su estrategia fue malísima
Política

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: "Su estrategia fue malísima"

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria
Política

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Por Ricardo Terán
La Región

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles